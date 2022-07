"Fürsind diein der Ukraine momentan die", sagt die ukrainische Kunstwissenschaftlerin Yulia Berdiiarova im Gespräch mit Dorothea Marcus, in dem sie von Zerstörung und Diebstahl ukrainischer Kunstwerke in den besetzten Gebieten berichtet. "Ich kenne so viele traurige Geschichten. Leute, die direktwurden. Schulen, die in Gefängnisse verwandelt wurden.aus den Bibliotheken, über ukrainische Identität und Geschichte, diewurden. Sie versuchen, die Geschichtsschreibung zu verändern. Inkann man die Information über die Kiewer Rus nicht mehr finden. Sie nennen es nur noch Rus. Dabei hat alles auf der Kiewer Rus begonnen. Kiew war die älteste Stadt Osteuropas, der Beginn der slawischen Zivilisation. Ukrainer in den besetzten Gebieten leben in einer Art ''-, in diesem surrealen Horror-Orwell-Universum, dort, wo Russen ihre Flaggen pflanzen und meinen, sie würden für immer dort bleiben."Es werde kein generelles "Screening" der Werke auf der Documenta durch das, sondern nur "geben, beschwichtigt der neue Geschäftsführer,nach einem anonymen Brief von Documenta-KünstlerInnen, berichtet Jörg Häntzschel in der: "Ein solches Gremium schaffe eine, des Misstrauens und der Zensur'. Eine 'Überprüfung' der Kunstwerke lehne man ab, das Ergebnis werde man nicht akzeptieren, schreiben sie. 'Wir kommen aus vielen Ländern, in denen wir mitund Unterdrückung konfrontiert sind und uns auch weigern, sie zu befolgen. Zensurgremien entziehen dem Publikum die Verantwortung, sich zu engagieren, zu lernen und zu verlernen.' Wer die Autoren des Briefs sind und ob darunter auch Mitglieder von Ruangrupa sind, ist nicht klar." Im Gespräch mit Boris Pofalla versichert Farenholtz zudem, dass auch dasgenauwerde: "Jeder Name, der in diesem Zusammenhang fällt, wird natürlich auch wieder kritisch betrachtet werden."Indes knüpft mit derein Hauptförderer Bedingungen an die weitere Förderung der Schau, meldet mit: "Die Ereignisse der letzten Wochen hätten der documenta und ihren Förderern erheblich geschadet, teilte der DSGV mit. Antisemitische Darstellungen seien.'"Für diehat Swantje Karich mit den Juristenundüber den Antisemitismus-Skandal und die juristischen Folgen gesprochen. ", sie boykottiert unterschiedslos alle Israelis", sagt Trepp: "Es geht ihr in erster Linie um das Rückkehrrecht aller Flüchtlinge nach Israel, heute rund 5,6 Millionen Menschen. Omar Barghouti, einer der BDS-Gründer, sagt ganz offen, dass es danngeben werde. Das spricht den Juden das Recht auf ein eigenes Land ab - und ist ohne Frage." Der BDS-Beschluss des Bundestags reiche aber nicht aus für rechtliche Folgen, ergänzt Decker: Es handele sich "um einen 'schlichten', nicht um einen 'echten' Beschluss; er hat daherund bindet die Verwaltung nicht. Ob ein entsprechendes verbindliches Gesetz verfassungsmäßig wäre, ist tatsächlich umstritten." Auch die Strafanzeigen gegen das Banner von Taring Padi werden aufgrund der "delegierten Verantwortlichkeit" scheitern, meint er.Außerdem: Als eine der "des Jahres" empfiehlt Niklas Maak in derdie Ausstellung "Working Together. Louis Draper and the Kamoinge Workshop" im Getty Center in Los Angeles. Die taucht mit Fotografien vonab in die Welt der Reichen und Schönen. Besprochen werden die Gastausstellung ". Allegro man non troppo" des römischen Kunstmuseums Maxxi im Berliner Palais Populaire ( Monopol-Magazin ), die Installation "Apis Gropius" der Künstlerinim Berliner Gropius-Bau ( Tagesspiegel ) und die-Ausstellung "The New Voyager" im Wiener Belvedere 21 ().