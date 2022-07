Aus dem Nichts hat Putins Armee einbeschossen. 22 Menschen kamen uns Leben. Das ist ein, nicht anderes, kommentiert Reinhard Veser in der: "Es ist nicht einfach Rhetorik, wenn die Ukraine und mehrere ostmitteleuropäische Staaten Russland inzwischen offiziell als '' bezeichnen, sondern die Feststellung einer Tatsache."In Charkiw gibt es "eine große, sogar, Hoffnungslosigkeit", sagt der ukrainische Schriftstellerim Gespräch mit Gerrit Bartels (+) Ein Status Quo in der Ostukraine kommt für ihn aber nicht in Frage: "Die Russen werden ihre Kriege nicht stoppen, bisund seine Vasallengebracht werden. Gerät die Ostukraine, die Ukraine überhaupt unter russische Herrschaft, würden ukrainische Jungen und Männer von Putin in dengeschickt. Diejenigen Teile von Luhansk und Donezk, die unter russische Herrschaft geraten sind, sind fastworden. Die meisten jungen Männer dort wurden getötet."Anastasia Magasowa unterhält sich in dermit dem Osteuropa-Experten, der von Verhandlungen mit Putin zwar nicht viel erwartet, aber auch warnt: "Solange die russische Armee einsatzbereit ist, die russische Wirtschaft läuft und Putin an der Macht ist - und diese Bedingungen werden aus meiner Sicht trotz Sanktionen und der hohen Verluste an der Front- ist es schwer, sich eine militärische Lösung vorzustellen, die die Sicherheit der Ukraine garantieren würde."Ein Angebot zu verhandeln hat, warnen die Friedensforscherundin der: "Dies liegt daran, dass das einseitige Angebot einer Verhandlung von der anderen Seiteund ausgenutzt werden kann. Die Konfliktforscherinhat gezeigt, dass dies sogar einezur Folge haben kann, weil ein Verhandlungsangebot den Eindruck erwecken kann, dass ein militärischer Sieg - oder zumindest die Erreichung relativer Ziele wie die Eroberung von Territorien - doch im Bereich des Möglichen liegt."Infand am Dienstag eine Konferenz zu einer möglichen Verfolgungin der Ukraine statt, angestoßen auch vom niederländischen Außenminister, den Wolfgang Janisch und Josef Kelnberger für dietreffen: "Die Niederlande fühlen sich- aus ihrer Tradition der Rechtsstaatlichkeit heraus, so Hoekstra, und wohl auch wegen des. Am 17. Juli 2014 starben 298 Menschen, die meisten aus den Niederlanden, weil eine mutmaßlich russische Rakete eine Maschine der Malaysian Airlines über der Ostukraine zum Absturz brachte."