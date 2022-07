Olexandra, 2nd year student of international relations at the Donetsk national university (Vinnytsia based) was killed by the Russian missile strike yesterday. What is there to say? This carnage does not stop and it takes old and young alike.

Europa befindet sich gegenüber demin einer total aussichtslosen Situation, ist sichin einem endlosen Interview mit Marc von Lüpke und Florian Harms vonsicher (wir tragen es nach, es ist schon am Donnerstag erschienen). "Zögen sich die USA aus dem Konfrontationsgeschehen zurück, stünden die Europäer. Spätestens dann werden die ersten europäischen Staaten aus der Anti-Russland-Koalition ausbrechen. In Deutschland sind die Fragezeichen zweifellos größer als in Polen. Aber Deutschland hat auch ein größeres Gewicht in der europäischen Gemeinschaft. Wenn in Deutschland und Frankreich die Zweifel wachsen, ist esgeschehen. Das alles weiß Putin, und er wird so lange Krieg führen, bis die Zweifel im Westen Europas zur Gewissheit werden." Für Europa bleibt laut Baberowski nur "", für die er Olaf Scholz ausdrücklich lobt. Die Ukraine widersetze sich Putins Angriffskrieg zwar zurecht, aber: "Wer sich ihm erfolgreich widersetzen will, darf doch auch dienicht aus den Augen verlieren."Das einzige, wozu die russische Armee im Donbass fähig scheint, ist unpräziser Artilleriebeschuss. Allein die acht bisher an die Ukraine gelieferten Mehrfachraketenwerfer vomhaben sich als Gamechanger erwiesen. Denn sie ermöglichen denvon Zielen hinter den russischen Linien, berichtet Sebastian Gierke in der: "Eine einzelne Himars-Rakete kostet 155.000 Dollar - bei dem Preis verwundert es nicht, dass es um Zielegeht. Dazu zählen vor allem Munitionsdepots, Kommandoposten und Lagerstätten von wichtigem militärischem Gerät oder Werkstätten. Solche Logistikzentren brennen seit ungefähr drei Wochenin dem von Russland besetzten Gebiet; das zeigen Videos, Bilder, aber auch das Nasa-System Firms, das mithilfe von Satelliten große Brände lokalisiert und auf eine Karte überträgt." Weitere Systeme sollen geliefert werden, auch ähnliche System aus Deutschland.Seit fünf Monaten dauert der Krieg. Tausende russische Soldaten sind gefallen. In der russischen Gesellschaft regt sich. Mit einem Regime aushat Putin das Land im Griff, notiert Frank Nienhuysen in der SZ. Zehntausende Menschen sind geflüchtet: "Putin lässt sie, im Ausland können sie weniger stören." Und "dort, wo das Nach-Wende-Russland über drei Jahrzehnte Pluralismus wenigstens in privater Runde kannte, herrscht nun. Denn das ist jetzt oft zu hören: dass über Politik nicht mehr geredet wird. Angst kriecht in viele Familien, vor unüberbrückbarem Streit, vor Entfremdung." In der taz berichtet Katja Kollmann über die neue russische Diaspora inEine Gruppe von Professoren, darunter antworten in derauf den zweiten Brief der-Briefautoren, der in dererschienen war (unser Resumee ): "Im Kern wollen die Autoren in derden, weil sie glauben, sich damit seinen guten Willen zu erheischen und den Krieg zu beendigen. Diese Annahme ist falsch. Diktatoren lassen sich nicht beschwichtigen. Die Deutschen, mehr als alle anderen Staaten Europas, sollten wissen, dass Hitler nach seinen Blitzkriegen mit militärischer Gewalt von seinem Wüten abgebracht, geschlagen werden musste."Im Krieg lernt mach auch etwas über die. Bisher sieht es so aus, als seien dem Westen seine Sanktionen auf die Füße gefallen, weil Putin seine geringeren Gaslieferungen vorerst noch über denkompensieren kann. Der Ökonomzieht darum im Gespräch mit Benjamin Hirsch vomfolgende Lehre: "Sinnvoller wäre gewesen, entweder so viel russisches Gas zu beschaffen wie irgend möglich, etwa indem man den Spielraum bei Langfristverträgen voll ausgeschöpft hätte, um damit den Preis in Schach zu halten. Oder man hätte hart spielen und Gazprom von Anfang anvon beispielsweise 50 Euro je Megawatt-Stunde bieten müssen, take it or leave it, unter der Androhung eines Embargos. So aber hat Putin Europa auf dem Gasmarkt im letzten Jahrund finanziell ausgepresst wie eine Zitrone."Die französische Russlandexpertin resümiert in einem instruktiven Artikel beiDiskussionenzum Thema: Und "die russische Presse zitiert genüsslich eine Studie der Vereinigung der, die 'ergab, dass ein plötzlicher Stopp der russischen Gaslieferungen zu einem Rückgang der deutschen Wirtschaft umund zum Verlust vonführen wird. Diese Prognosen übertreffen bereits - und zwar erheblich - selbst die pessimistischen Prognosen über eine Schrumpfung der russischen Wirtschaft... Das ausmaßder Rezession in der deutschen Wirtschaft kann zu einem Problem für diewerden'."Der eigentliche Grund für dieist, dass Ministerpräsidentmit seinerunter rechten und linken Putin-Freunden in der italienischen Politik recht alleine dastand, vermutet Matthias Rüb in der: "Weder bei dennoch bei derund auch nicht beihaben sich die alte Verbundenheit mit Russland und die über die Jahre gewachsene Zuneigung zu Präsident Wladimir Putin in Luft aufgelöst. Immer lauter wird die Forderung, Kiew solle zu Verhandlungen mit Moskau und zugedrängt statt weiter aufgerüstet werden. Sollte sich nach den Fünf Sternen nun auch noch die Lega von Draghi abwenden, würde das weit mehr mit der Ukraine als mit der italienischen Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik zu tun haben."