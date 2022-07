Sascha Wiederhold, Jazz-Symphonie, 1927. Silard Isaak Collection, Nachlass Carl Laszlo, © Rechtsnachfolger Sascha Wiederhold, Foto: Thomas Bruns

Nun reagiert auch"befremdet" aufStatements, ihre Aussagen zu den Abläufen der vergangenen Monate seien "so nicht zutreffend", meldet unter anderem der: "Eine lückenlose Aufklärung, wie es zur Aufstellung eines eindeutig antisemitischen Kunstwerks bei der Documenta kommen konnte, stehe weiter aus, teilte ein Sprecher Roths mit, und ebenso, die Konsequenzen aus diesem Skandal zu ziehen. Es sei 'zunehmend fraglich, ob die Generaldirektorin das leisten kann oder will'. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass auch Roth Schormannhält." "Zuletzt konnte man sich des Eindrucks kaum erwehren, dass Schormann nur noch im Amt gehalten wurde, um alsund Politiker zu fungieren", meint Harry Nutt in der, dem aber auch Roths "Machtwort" zu spät kommt.Wir sind also auf "" angekommen, kommentiert Swantje Karich in der, dabei sei der Dialog wichtiger denn je: "Denn diese Debatte wirkt zersetzend auf den gesamten deutschen- auch für die Museen und ihre Direktoren, die seit Beginn der Diskussion, obwohl wir wissen, dass sie das Thema der antiisraelischen Boykottbewegung BDS und der vielen Unterstützer in ihrem Alltag beschäftigt. Diejenigen Direktoren, die eine klarehaben, die dieunterschrieben haben, wie der Leiter des Humboldt Forum in Berlin Hartmut Dorgerloh oder Johannes Ebert vom Goethe Institut, aber auch jene, die sich Sorgen machen, wenn sie die BDS-Unterstützerin Angela Davis in Dresden ausstellen. BDS ist zumin deutschen Museen geworden."wiederum hatte Schormanns Aussage widersprochen, sie sei mit einer umfassenden Beratung der Documenta zum Antisemitismus beauftragt worden. Offensichtlich gab sie aber ein, um Documenta-Guides darin zu schulen, wie sie auf Fragen zureagieren können, weiß Moritz Baumstieger, der für dieeingesichtet hat: "Dabei scheint Dische-Beckers Aufgabe nicht gewesen zu sein, über Antisemitismus aufzuklären oder den Unterschied zwischen 'Legitimer Israelkritik' und 'israelbezogenem Antisemitismus' aufzuzeigen. Sondern den Guides einen Leitfaden dafür zu geben, wie siekönnen. 'Ich weiß, es gibt kontroverse Begriffe, die von einigen der Künstler verwendet werden. Einer davon ist', erklärt sie im Seminar. 'Ich weiß, dass in den deutschen Medien schon der Begriff 'Siedlerkolonialismus' in Bezug auf Israel als antisemitisch erachtet wird.' Dann erklärt sie, dass der Begriff auch auf Kanada, Australien, die USA anwendbar ist, dass er nicht automatisch impliziere, dass so entstandene Staaten nicht auch demokratisch sein können. Sie erwähnt nicht, dass es einen Grund dafür gibt, dass der Terminus 'Siedlungskolonialismus' als antisemitisch eingestuft wird - zum Beispiel, weil er impliziert, dass es keine Jahrtausende jüdischen Lebens um Jerusalem gegeben habe, worin sich das Beispiel Israel dann doch ein wenig von Australien unterscheidet."Wie konnte dieser Maler vergessen werden, fragt sich Ingeborg Ruthe, die mitin der Neuen Nationalgalerie einen der "spannendsten" Künstler der Zwanzigerjahre entdeckt. Anklänge an Braque, Malewitsch und Delaunay sieht sie etwa in dem gigantischen Werk "Die Jazzsymphonie": "Diese aus der Schweizer Isaak Collection im Nachlass des Wiederhold-Sammlers und Holocaust-Überlebenden Carl Laszlo gelieheneauf eine Berliner Party der Novembergruppe 1927 gleicht dem, was heute, 100 Jahre später, als 'Berlin Babylon' beschrieben wird: knallbunte Clowns-Figurinen,und Scheiben, Zahlen, Stifte, Violinen, kreiselnde Blüteninstrumente, Treppen, Kegel, Wellen. Und immer wieder taucht die Form des Buchstabens C auf - das kyrillische Zeichen für Sascha. Dazwischen vollführen bewimperte Glotzaugen einen konstruktivistischen ''. Alles scheint miteinander verschachtelt, verwoben, vernäht wie bei einer riesigen Patchwork-Collage. Dada-Hut-Masken, wie einst Hugo Ball sie trug, und ein fast psychedelischer Konstruktivismus verschmelzen zu einem aller Gewissheiten entledigten Zeitbild im Schleudergang, hinterlassen von einem Maler der ''."Außerdem: In der erzählt Philipp Meier die Geschichte der 25 mutmaßlich gefälschten Werke von, die sogar im Orlando Museum of Art in Florida ausgestellt wurden und schließlich vom FBI beschlagnahmt wurden. Besprochen wird das Kunstfestival "Osten" in Bitterfeld ().