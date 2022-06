Bild: Ugo Rondinone. Nude (XXXX). 2010. Wachs, Erde, Pigmente. Courtesy der Künstler und Gladstone Gallery, New York und Brüssel. Foto: Stefan Altenburger.

"Die Kuratorenrolle liegt nicht bei der Geschäftsführung", weistim Gespräch mit derdie Vorwürfe gegen sie zurück: "Ruangrupa und die Künstler haben versichert, dass eswird. Das Problem ist, dass es aus ihrer Sicht keiner ist. Und an dieser Stelle liegt das Missverständnis. Sie haben ihre Aufgabe aus ihrer Perspektive wahrgenommen, und es ist ihnen aufgrund unsererzu spät aufgefallen, dass ein solches Motiv in Deutschland absolut inakzeptabel ist." Geplant ist nun eine Gesprächsreihe zum Antisemitismus-Eklat.In derwill Swantje Karich das Schormann so einfach nicht durchgehen lassen: "Sie trägt für diese Eskalation die unmittelbare Verantwortung, denn ihre Funktion bei der Documenta ist nicht nur die einer Geschäftsführerin, die nur Finanzen sortiert; Schormann ist die. Als solche hat sie Ruangrupa immer, saß bei den Interviews mit dem Künstlerkollektiv ohne vorherige Ankündigung dabei und wehrte unliebsame Fragen ab. Unter ihrer Direktion wurde jede Auseinandersetzung mit Antisemitismus bereits im Vorfeld als Rassismus der Medien abgewehrt." Immerhin, langjähriger Vorsitzender des Documenta-Forums ist zurückgetreten, meldet Inzwischen hat sich auchgeäußert: "Wir entschuldigen uns für die, die, Frustration, Verrat und den Schock, denbei den Zuschauern und dem ganzen Team verursacht hat", teilen sie mit und wollen sich nun in Geschichte und Gegenwart des Antisemitismusplant indes "am Friedrichsplatz, wo zuvor ihr Banner stand, ein, bei demn werden", meldet Nicola Kuhn im. Undhat einen Fünf-Punkte-Plan aufgestellt, in dem sie einen Platz im Aufsichtsrat zurückfordert. Ruangrupa sollte sich aus Kassel zurückziehen, meint Stefan Trinks in der, der auchnicht aus der Verantwortung lassen will: Der hatte vergangenen Freitag in der-Sendung Aspekte gesagt: "Ich glaube, die allermeisten Gegenwartskünstler haben irgendwie eine."So weit, so gut? Nicht ganz, wenn es nach Anwalt Peter Raue geht. Der fragt in der: "Können sich die Leiterin der Documenta und können sich die Künstlergruppen mit ihren Arbeiten aufberufen?""Guernica Gaza" mag gerade noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, die Arbeit von Taring Padi nicht, schreibt er: Sie erfülle den Tatbestand der Volksverhetzung. In der kommentiert Harry Nutt: "Dasist umfassend, es würde allein durch eine unkommentierte Sammlung von Zitaten der oben genannten Amtsträger evident. Im Kern rührt es aus einem rudimentären Verständnis der, die weder als gültiger Glaubenssatz noch alszu haben ist.""Willkommen auf der", fasst Sascha Lobo in seiner-Kolumne die Reaktionen der Verantwortlichen zusammen: "Das Künstlerkollektiv versteht unter Dialog, dass seinwerde und man von da aus weiterreden könne. Es ist, als säße der Mörder auf der Leiche und würde jetzt verlangen, dass man zunächst seineanerkenne. Nein Bro, zu spät. Aber die Leitung der Documenta schuf ein Fanal der Antisemitismusakzeptanz."Ebenfalls für die resümiert Harry Nutt das Interview , dasdemzur Documenta gegeben hat: "Die diesjährige Documenta zeige triumphal, was gegenwärtig in der Welt der Fall ist. In allenvon Putin, Erdogan bis Xi Jinping, so führte Bazon Brock aus, werde diegestärkt, und längst werde auch im Westen nur noch dasanerkannt. Jede Autorität der Autorschaft, die einmal das Prinzip der westlichen Intellektualität war, werde ein für alle Mal liquidiert."In derist Hanno Hauenstein ganz bestürzt über die Debatte der vergangenen Tage. Das Bild von Taring Padi ist antisemitisch, Ruangrupa hat sich entschuldigt. Können wir jetzt wieder über Rassismus und Kolonialismus reden? "Woher, fragt man sich, kommt jenes Begehren,noch weiter aufzureißen und minoritäre Positionen gegeneinander auszuspielen? Was hier spricht, ist alte."Sensibilität,und allgemeine Verständlichkeit findet Rose-Maria Gropp () in den Werken des Schweizer Künstlers, dem die Frankfurter Schirn mit "Life Time" nun eine erste große Überblicksschau in Deutschland widmet. "So beherrscht den zweiten Raum eine monumentale, eigens für den Ort geschaffene Arbeit aus der Serie 'curved standing landscape', die seit 2020 entsteht. Die riesige Skulptur aus einemwölbt sich in sanfter Rundung bis fast unter die hohe Decke, einer aus der Horizontale in die Vertikale gehobenen Formation gleich -, als Fiktion ins Innen geholt. Vor der Erdwand sind vierzehn lebensgroße Plastiken gruppiert, Tänzerinnen und Tänzer, alle in, selbstversunken. Das Wachs, aus dem sie gegossen sind, ist mit Erdpigmenten angereichert, die ihrer Haut die eigentümliche Färbung geben. Ihre Intaktheit ist nur scheinbar, weil ihre Körperteile durch Nahtstellen, manchmal mit sichtbaren Lücken, verbunden sind. Diewird Gestalt, als Gliederpuppe, als Fragment, ein Nachhall von der Sehnsucht verlorener Intaktheit." In der bespricht Sandra Danicke die Ausstellung.Besprochen werden außerdem zwei Ausstellungen des afroamerikanischen Medienkünstlersim Kunstverein und im Haus der Kunst München taz ).