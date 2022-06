Wie erwartet hat der Oberste Gerichtshof der USA dasgekippt, das bisher Frauen bis mindestens zur 24. Woche die freie Wahl ließ. Das Land ist im Schock. In der sagt Adam Liptak voraus, dass diese historische Entscheidung das gesamte amerikanische Leben verändern wird, nicht nur die Politik. In acht Bundesstaaten traten unmittelbar nach der Bekanntgabe der Entscheidung, weitere werden in den nächsten Tagen folgen: "'Hiermit wird eine extreme Ideologie in die Realität umgesetzt, der Supreme Court macht einen tragischen Fehler', erklärte Joe Biden. Das Urteil wirdin Frage stellen, es folgt dem jahrzehntelangen Versuch der Republiker, konservative Richter einzusetzen, um die bisherige Regelung zu kippen, die mehrfach von früheren Gerichten bestätigt worden war. Es wird das beachtliche Vermächtnis von Präsident Donald Trump sein."Das Gericht folgte im Wesentlichen der Argumentation von Richter, die bereits im Mai geleakt worden war und derzufolge das einst brahnbrechende Urteil Roe vs. Wade grundfalsch gewesen sei ( unser Resümee ). In ihrem Leitartikel sieht diemit der jetzigen Entscheidung diegleichermaßen verletzt: "Der Mehrheitsmeinung zufolge ist das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch nicht 'tief in der Geschichte und Tradition der Vereinigten Staaten verwurzelt' - einem Land, dessen Verfassung von einergeschrieben wurde, von denen viele Sklaven besaßen und von denen die meisten, wenn nicht sogar alle, Frauen als Bürger zweiter Klasse ohne Mitspracherecht in der Politik betrachteten. Die drei Gegenstimmen - die Richter Stephen Breyer, Sonia Sotomayor und Elena Kagan - rügten dieund wiesen darauf hin, dass ihre äußerst enge Definition von 'tief verwurzelten' Rechten eine Bedrohung für weit mehr als die reproduktive Freiheit darstellt. Dass die Mehrheit dies leugne, sei unmöglich zu glauben, schreiben die Abweichler: 'Entweder glaubt die Mehrheit nicht wirklich an ihre eigene Argumentation. Oder wenn sie es tut, stehen alle Rechte, deren Geschichte nicht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht, auf der Kippe'."Für Mary Ziegler erschüttert die Entscheidung auch ihr Verständnis von, wie sie in schreibt : "Niemand sollte seine Rechte für gegeben halten. Es ist unmöglich, mit Sicherheit vorherzusagen, welche Rechte, wenn überhaupt, wann wegfallen werden. Das Urteil Dobbs gegen Jackson Women's Health Organization erinnert uns jedoch eindringlich daran, dass dies geschehen kann. Rechte können verschwinden."