Die beiden Bilder aus dem ursprünglichen Tweet, der jetzt gesperrt ist #documenta15 #Antisemitismus pic.twitter.com/8JhJ754ZOT - Thorsten Sommer (@ThorstenSommer1) June 20, 2022

Dr. Josef Schuster: "Kunstfreiheit endet dort, wo Menschenfeindlichkeit beginnt. Auf der #documenta15 wurde diese rote Linie überschritten."https://t.co/1JDkLE6NAx - Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) June 20, 2022

Documenta-Drama nächster Akt: Das indonesische Künstlerkollektivzeigt in der Nähe des Fridericianums ein neun mal zwölf Meter großes, an ein Schlachtengemälde erinnerndes, zu sehen sind unter anderem ein Schwein mit Davidstern, auf dessen Helm "Mossad" steht und die Karikatur eines, mit Raffzähnen undauf dem Hut.Die, bisher ein eiserner Verteidiger Ruangrupas, stöhnt auf, versucht aber nicht, die Sache schön zu reden: "Die Frage, ob auf der Documentaeinen Platz hat, ist mit dem Werk von Taring Padi", schreiben Jörg Häntzschel, Catrin Lorch und Nele Pollatschek in derund recherchieren, weshalb das Riesenwerk bisher übersehen wurde: Es war erst am Freitag gegen 17 Uhr installiert worden, weil es eingerissen war und an den Rändern von einem Sattler verstärkt werden musste: "Die Fragen, die sich nun stellen, sind, und sie sind von großer Tragweite, weit über die Kunstwelt hinaus. Ist das skandalöse Riesenbild aus Canvas tatsächlich gerissen? Haben sich wirklichim Auftrag der Weltkunstschau über ein Werk gebeugt, das Juden mit blutroten Augen, geschliffenen Zähnen, SS-Runen oder mit Schweinefratzen zeigt, um es dann hissen zu lassen? Warum sind die Kuratoren, die veranstaltende Documenta GmbH oder die Stadt Kassel nicht eingeschritten? Kontrollverlust oder ein vorsätzlicher Anschlag auf die Weltkunstschau?"Entdeckt hat die Bilder der Twitter-Nutzer Thorsten Sommer (nicht mal 200 Follower) und löste einen Sturm aus. Twitter hat die Bilder dann teilweise wegen Bedenklichkeit gesperrt:"Die Documenta fördert", twittert etwa die israelische Botschaft, Meron Mendel sagt gegenüber der: "Dass im Zentrum der Documenta Juden diffamiert und beleidigt werden, darf von den Kuratoren nicht übersehen werden. Das verwundert auch insofern, dass man in der Folge der vorherigen Vorwürfe immer wieder beteuert hatte,zu haben und keinen Antisemitismus zu tolerieren." Und auch Claudia Roth erkennt jetzt die "". Und die Deutsch-Israelische Gesellschaft legt die Sache der Staatsanwaltschaft vor."Die Künstler von Taring Padi waren am Samstag bei einerdabei. Alles mit Ansage", schreibt Ulf Poschardt in derund fragt: Wer übernimmt jetzt die Verantwortung? "Richtig blamiert sind einige der deutschen Großkritiker, die sich die antikapitalistische Folklore als so einemit der klassischen paternalistischen Geste hübsch gesehen haben. Heiter finden die das, oder als eine Utopie für alle, so, als hätte dervon nebenan die wichtigste Kunstmesse des alten Westens kuratiert."Elke Buhr, gerade noch wie viele andere empört über die Steinmeier-Rede ("Nirgendwo auf der Documenta wird das Existenzrecht Israels in Frage gestellt", unser Resümee ), fragt heute bei: "Wie konnten die Organisatoren?" Im seufzt Nicola Kuhn: "Was nun passiert ist, bestätigt die Skeptiker der vergangenen Monate. Ruangrupa und die Documenta-Geschäftsführer waren gewarnt. Sie hätten alles dafür tun müssen, dass ihnen kein antisemitisches Motiv durchgeht. Der schon vor Eröffnungmag seinen Ursprung auch darin haben, dass man sich die Kunst, schon gar nicht die Welt, von einem hierzulande unbekannten Kollektiv aus Jakarta erklären lassen wollte." "", fordert nicht nur Stefan Trinks in derDie Documenta lässt derweil in einer Pressemitteilung verlauten, dass sie die Arbeit nun verhüllen wird: "Das Werk wird nun zu einemüber diein diesem Moment."Ebenfalls in der SZ entdeckt Kia Vahland auf der Documenta in Filmarbeiten des Kollektivs "Subversive Films" aus Brüssel und Ramallah weitere Propaganda-Werke:aus den Siebzigern. "In einem heute unfassbarenwerden etwa wild geschnittene Bilder aus US-Western assoziiert mit den Palästinensern, diese also implizit als moralisch angeblich überlegene Ureinwohner verherrlicht." Kommentiert wird das nicht, "es geht offensichtlich nicht darum, diese Propaganda zu entlarven und Möchtegern-Revoluzzern in den Industrieländern den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, wie diese schon vor einem halben Jahrhundert ihreauf die Palästinenser projiziert und dabei Ressentiments gegen Israel geschürt oder willig in Kauf genommen haben. Das wäre ein aufklärerisches Projekt gewesen. ... Das aber wurde verpasst. Und da fragt sich dann doch, ob das Oberkollektiv Ruangrupa kuratiert, also die Arbeiten mit ausgewählt und begleitet hat. Wenn ja, haben sie das. Und wenn nein: ist es ohnehin ein Fehler."Außerdem: Mit dem "Hotel Continental" eröffnet am Freitag in einer alten Berliner Piano-Fabrik eine Plattform für ukrainische und belarussische Künstler:innen, berichtet Tom Mustroph in der. Besprochen wird die Ausstellung im Unteren Belvedere in Wien ( Standard ).