Inentfernen immer mehr Museen die Schilder, die daran, erinnern, dass Purdue Pharma, das Pharmaunternehmen der-Familie und Hauptverantwortlicher für die Opiodkrise in den USA, hierhat, berichtet Marion Löhndorf in der: "Hier lebten(2010 gestorben) und seine in Staffordshire geborene Frau; sie waren fest in der hiesigen Kunstszene etabliert. Theresa war unter Entscheidungsträgern durch ihre genuine Kunstbegeisterung beliebt. Die ehemalige Lehrerin, die in die Familie eingeheiratet hatte, galt als die treibende Kraft hinter dem philanthropischen Einsatz der Sacklers im Vereinigten Königreich. In den frühen neunziger Jahren begannen sie sich, was ihnen die Türen zum Establishment öffnete. Derzufolge wurden sie anzu Rate gezogen wurden und erhieltenan den Tischen einflussreicher Leute. Die ehemals dankbar akzeptierten Schenkungen werden in London heute überwiegend mit Bitterkeit betrachtet: Die Kunstförderung sei nicht Geschenk, sondern Investition gewesen, wie etwa der Stanford-Professor Keith Humphreys in dersagte." Zu den gesponserten Institutionen gehören die Sackler, die, das, die, das, das, das, dassowie eine Reihe naturwissenschaftlicher Forschungsinstitute, so Löhndorf.Wenn es umgeht, wünschte sich, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, in dereine weniger emotionsgeladene Diskussion, die nicht überall Rassisten oder Antisemiten wittert: "Da wird zum Beispiel der Verdacht geäußert, es könne wohl kaum Zufall sein, dass kein einziger israelischer Künstler bei dervertreten sein wird. Kritiker wie Schuster, Klein & Co. meinen, antisemitische Absichten dahinter zu erkennen. Ihnen wird entgegengehalten, es gebe doch viele weitere Länder neben Israel, die auch nicht auf der Documenta vertreten sind. Aber damit werden Schuster und Klein noch nicht entkräftet. Denn angesichts derscheint es mir für indonesische Kuratoren so gut wie unmöglich zu sein, israelische Künstler in ihre Ausstellung einzuladen. Indonesien unterhält bis heute keine diplomatischen Beziehungen zu Israel. Der. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein ganzes Kollektiv aus diesem südostasiatischen Land ausgerechnet einen Konsens finden soll, wenn es darum geht, einen Israeli einzuladen? Minimal. Damit ist im Umkehrschluss aber nicht bewiesen, dass 'Ruangrupa' antisemitisch ist."Weitere Artikel: Sandra Danicke schreibt in derzur Eröffnung des Christian Schad Museums in Aschaffenburg. In der annonciert Ingeborg Ruthe die von dem französischen Künstler Kader Attia kuratierte Berlin Biennale , die heute eröffnet. Damian Zimmermann berichtet in dervon der PHotoEspaña in Madrid.Besprochen werden eine Ausstellung mit den abstrakten Architekturfotografien vonim Berliner Haus am Waldsee Tsp ), eine Werkschau der Malerinin der Städtischen Galerie Dresden Berliner Zeitung ), eine Ausstellung des Werks der in Hamburg geborenen, 1939 nach Caracas geflohenen Künstlerin, einer "der wichtigsten Vertreterinnen der", so Ursula Scheer in der, im Kunstmuseum Stuttgart und eine Ausstellung in der Wiener Galerie Thoman mit 112 von insgesamt 776 Originalblättern aus der Partitur von"6-Tage-Spiel" ( Standard ).