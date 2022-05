Hunderte Kämpfer, die sich noch imin Mariupol veschanzt hatten, wurden offenbarund ins russisch besetzte Hinterland gebracht, darunter viele Verwundete, berichtet etwa Helen Livingstone im. Die Evakuierung scheint im Rahmen einesstattzufinden, vollständig scheint sie noch nicht zu sein. "Die Evakuierung dürfte das Ende derdes Ukraine-Krieges und eine bedeutendebedeuten. Mariupol liegt nach einer russischen Belagerung, bei der nach ukrainischen Angaben Zehntausende von Menschen in der Stadt getötet wurden, in Trümmern." Derbringt sogar einige Fotos von der Evakuierung, auch derbringt ein update -Reporterin Sarah Rainsford begleitet den Chef der Kiewer Regionalpolizei, Andrii Niebytov, bei. Man weiß inzwischen, dass in dem Kiewer Vorortumgekommen sind, aber nur 350 von ihnen waren Kriegsopfer, die anderen wurden. Ein Hauptort der Taten war ein Sommerlager für Kinder, wo die russischen Soldaten wohl ein Quartier aufgeschlagen hatten. Zurückgelassene Pakete, die an die russischen Soldaten geschickt worden waren, Namenslisten und andere Dokumente gebenund beteiligten Einheiten."'Wir kennen Putins Pläne nicht, also arbeiten wir so schnell wie möglich, für den Fall, dass er eineund alle Beweise vernichtet', sagt Niebytov. Zu diesen Beweisen gehört ein mit zivilen Autos vollgestelltes Feld, die zahlreiche Einschusslöcher aufweisen. Es handelt sich um Fahrzeuge, diewurden, als die Familien versuchten zu fliehen. Am Fenster eines Autos hängt noch immer ein Stück, mit dem signalisiert wurde, dass die Insassen keine Gefahr darstellen. Tritt man zu nahe heran, nimmt man den üblen Geruch des Todes wahr."Ivona Jelčić hat sich für dennach einem Konzert in Österreich mit der in den Westen geflohenen russischen Aktivistinvon Pussy Riot unterhalten . Sie kritisiert scharf die "" auf Putins immer härter durchgreifendes Regime seit 2014: "Ich wurde nach meiner Entlassung zu großen Konferenzen und Veranstaltungen eingeladen, überall hat man mir die Hand geschüttelt, es wurde viel gelächelt, aber es ist nichts passiert. Du sprichst darüber, was vorgeht, dass tausende Menschen inhaftiert sind, dass Menschen vergiftet werden, dass sie ermordet werden, und die Leute reagieren betroffen und sagen: '.' Für diesen Ausdruck haben wir in Russland inzwischen sogar ein eigenes Meme. Aber: Deutschland hat zehn Jahre lang Waffen an Putin verkauft, diese Waffen werden jetzt im Krieg gegen die Ukraine verwendet. Der Westen kauft weiterhin russisches Öl und Gas."Der russische Journalistsitzt im Untersuchungsgefängnis, weil er gegen Paragraf 207.3 des Strafgesetzbuches verstoßen hat, das heißt, er hat" ausgesprochen. In einem Brief aus dem Gefängnis, der bei veröffentlicht ist , beschreibt er sein Leben im Gefängnis und ist stolz, nicht als einzigerzu haben: "Vor ein paar Tagen saß ich mit, dem Abgeordneten des Krasnosselskij-Bezirks, in einem Gefangenentransporter - er wurde nach demselben Artikel (und Absatz) wie ich belastet. Derselbe Artikel auch für den ehemaligen Moskauer Polizeibeamten, den Petersburger Künstler, die Lehrerin aus der Stadt Pensa, den Verleger und ehemaligen Abgeordneten aus dem Altaiund Dutzende weitere Personen in ganz Russland (und das betrifft nur strafrechtliche Verurteilungen, keine verwaltungsrechtlichen). Vergessen Sie sie nicht. Sie sind es, die heute dieretten."Wladimir Putins Reaktion auf die Nachricht, dassder Nato beitreten wollen, klang erstaunlich zahm, schreibt Max Seddon in der. Putin sagte, dass die Nato-Erweiterungfür ihn darstelle, solange dort keine Einheiten oder neuen Waffen stationiert würden. Vor dem Krieg hatte er die Natoaufgefordert. "Russland versuche, das Beste aus einer Situation zu machen, die sich seiner Kontrolle entziehe und definiere eine rote Linie, die mit den Beschränkungen für Norwegens Nato-Mitgliedschaft während des Kalten Krieges vergleichbar sei, sagt, ein führender Politikwissenschaftler bei der Rand Corporation. 'Sie sind nicht in der Lage, einenzu führen', so Charap. 'Finnland zu besetzen und einzumarschieren wäre abwegig. Sie signalisieren, dass sie nicht mehr tun werden, als Bedingungen zu stellen.'"Im fühlt sich Ariane Bemmer ziemlich ungemütlich angesichts der, die bei gerade mal 55,5 Prozent lag: In der Ukraine riskieren die Menschen, um eine Demokratie bleiben zu können - "und dann findet im größten deutschen Bundesland eine Wahl statt, und es wird die niedrigste Wahlbeteiligung verzeichnet, die es dort je gab".