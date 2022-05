"Mariupolis 2" von Mantas Kvedaravičius © RR

Heute beginnt das Filmfestival in. Hollywoods "Streaming-Euphorie" aus der Hochphase der Pandemie ist vorbei, bemerkt David Steinitz in der. "Alle haben gemerkt, dass Filme ohne Festival- und Kinoauswertung, ohne rote Teppiche und Premierenpartys und die Berichterstattung, die das alles nach sich zieht, meistens." Und dagerade erstmals schrumpft, dämmert auch den klassischen Streamern, "weshalb sich in der Filmbranche gerade eineund eine große Sehnsucht nach demvon Cannes diagnostizieren lässt". Was sich auch an der beeindruckenden Liste der Stars ablesen lässt, die an die Croisette kommen: Léa Seydoux, Tom Cruise, Julianne Moore, Tom Hanks, Kristen Stewart, Tilda Swinton, Idris Elba, Michelle Williams, Viggo Mortensen, Anne Hathaway, Anthony Hopkins und Louis Garrel.





"Dasscheint erneut mit geballten Kräften vertreten", freut sich Tim Caspar Boehme in der- noch mehr erwartet er aber einen Festivaljahrgang: "Die Aufnahmen des litauischen Dokumentarfilmers, die dieser in Mariupol drehte, bevor er Anfang April in russische Gefangenschaft geriet und getötet wurde , sind von seiner Partnerin Hanna Bilobrova, die ihn während der Dreharbeiten begleitete, außer Landes gebracht worden. Zusammen mit der Cutterin Dounia Sichov hat Bilobrova das Material geschnitten. 'Mariupolis 2' wurde vom Festival nachträglich ins Programm aufgenommen." Weitere Schlaglichter auf den aktuellen Konflikt versprechen Filme vonundDass es in diesem Jahr nun auch endlich wiederin Cannes geben darf, nimmt -Kritiker Daniel Kothenschulte nach zwei Pandemiejahren erfreut zur Kenntnis - auch wenn ihm beim Gedanken zu feiern, während in der Ukraine Bomben fallen, etwas mulmig wird. "Umso wichtiger wird es sein, die Wirklichkeit nicht auszusperren." Doch alles in allem zeigt sich Cannes mal wieder "als, und das Programm wirkt wie ein Manifest dazu", schreibt der Kritiker und freut sich insbesondere auf die neuen Filme vonundBesprochen werdenmarxistische Vampirkomödie "Blutsauger" ( Welt , mehr dazu hier und dort ),"Firebird" ( Tsp taz , unsere Kritik hier ) und die-Serie "Anatomy of a Scandal" ( FR ).