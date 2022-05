Aktualisierung von 9.30 Uhr

General mobilization is on! - Dr. Ian Garner (@irgarner) May 8, 2022

: Putins Rede scheintgewesen zu sein, mehr im Live-Bericht beim. Einewird offenbar nicht ausgerufen. Hier erste Eindrücke der. Und hier die Live-Berichterstattung der. Der Kreml hat Putins Redemanuspript bereits auf Russisch online gestellt In dem ostukrainischen Dorfzerstörte eine russische Bombe eine Schule, in derSchutz gesucht hatten, 62 werden laut Berichten ( hier der Bericht in der) noch unter den Trümmern vermutet. In Moskau ist heute "".herrscht in Moskau vor den Paraden. Aber keiner weiß, was Putin ausheckt. Von einem als Sieg getünchten Einhalten bis zur Generalmobilmachung sei alles denkbar, schreibt -Korrespondentin Inna Hartwich. Aber eines ist klar: "Der Kreml kapert und, er macht mit dem vereinfachten, plakativen Wissen über den Zweiten Weltkrieg Politik. Putin hatseines Handelns gemacht und legitimiert dieses damit. '1941-2022' steht derzeit auf manchen Plakaten, so als befände sich Russland immer noch im Krieg, als hätte der Kampf gegen das absolute Böse, den Faschismus, nie aufgehört."Diebringt eine deutsch-russische Solidaritätsausgabe mit der. Hier schreibt Julia Latynina über den "Tag des Sieges". Die heutige Brutalität der russischen Kriegsführung hat Wurzeln, die in den, schreibt sie. Stalinseine Soldaten zu Millionen, diese rächten sich an der Zivilbevölkerung der Feinde oder der Freunde: "Der ganz normale Soldat, von den Generälen als Kanonenfutter verheizt, ließ seinen Zornaus. Auf deutschem Staatsgebiet vergewaltigten sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft geratene russische Frauen und befreite KZ-Häftlinge. In dem Roman 'Die 25. Stunde' des rumänischen Schriftstellerssind die Massenvergewaltigungen und -morde, die die Stalinschen 'Befreier' auf dem Gebiet Rumäniens begangen haben, sehr genau beschrieben. Auf diesem, Blut und Fleisch baut Putin seinen Kult des 9. Mai auf - den Kult des Großen Vaterländischen Krieges."war übrigens nicht so ein Fan dieser Siegesparaden, schreibtKorrespondent Friedrich Schmidt. Er störte sich "an derund dessen Verluste; dass Hitlers Vernichtungskrieg wohlin der Sowjetunion den Tod brachte, wurde erst allmählich bekannt. Niemand sollteim und vor dem Krieg hinterfragen; im sogenannten Großen Terror hatte er die Rote Armeelassen und Angriffswarnungen ignoriert."Jedem, der behauptet, es habe keine Warnungen gegeben und man hätte es nicht kommen sehen können, sei ein Text vonaus dem Jahr 2004 empfohlen, den dieheute dankenswerter Weise nochmal nachdruckt : "Mit der Ankunft und der Stärkung Putins ist dieoffensichtlich geworden. Diese verdankt sich nicht nur unserer Schlamperei und, weil uns die schier endlosen Revolutionen haben müde werden lassen. Das alles geschah. Allen voran Silvio Berlusconi - ein regelrechter Liebhaber und Putins wichtigster Anwalt in Europa. Genauso Tony Blair, Gerhard Schröder, Jacques Chirac, nicht zu vergessen George W. Bush aus Übersee.stand unserem KGB-Mann im Kreml im Weg." Politkowskaja wurde zwei Jahre später im Alter von 47 Jahren als Geburtsgeschenk für Wladimir Putin erschossen.Der österreichische Autorhatte bereits Ende März die Ukraine aufgefordert , sich zu ergeben, um weitere Tote zu verhindern. Im Gespräch mit dem verteidigt er seinen Essay von damals und kritisiert seine Kritiker: "Ihn erschüttere, wie Leute, die ihre berechtigten Ängste vor einem Atomkrieg formulierten,würden. 'Wie schnell in unserer friedlichen Gesellschaft dieEinzug gehalten hat, ist ungeheuerlich. Es gibt überhaupt keinen Raum mehr für Zwischentöne. Dafür hat manwie, dass jeder wohlmeinende Ratschlag aus dem Westen einem verwundeten Ukrainer oder einer vergewaltigten Ukrainerin als Gipfel des Zynismus erscheinen mag. Das stimmt natürlich, sollte uns abernicht von der Pflicht entbinden, nach friedlichen Lösungen zu suchen.'"Im Interview mit dem, was die Aufforderung,zu machen, eigentlich bedeuten soll: "Dass Putin die Ukrainedarf, weil er eine Atommacht ist? Und dann? Frieden um jeden Preis scheint mir im Moment keine Lösung zu sein. Waren wir nicht einmal froh, dass Hitler Einhalt geboten wurde? Die Vorstellung, wir sitzen einfach wieder mit Putin an einem Tisch und nehmen eben hin, dass er, finde ich grauenvoll. Ich habe das ungute Gefühl, dass so ein Friedenzur vorläufigen Beruhigung dient. ... Würden die Ukrainer den Krieg jetzt mit Zugeständnissen beenden: Die Menschen würden trotzdem verschleppt, gefoltert, vergewaltigt, ermordet. Das hört nicht einfach auf."Die Politikwissenschaftlerinist nach Deutschland emigriert. Im Interview mit Barbara Schweizerhof und Christine Käppeler vom erzählt sie , welchen Schikanen konkret man ausgesetzt ist, wenn man in Russland als "" gebrandmarkt wird: "Man muss alles, was man veröffentlicht, einschließlich aller Kommentare in den sozialen Medien, mit einemversehen. Wäre ich noch in Russland, wäre ich praktisch zum Leben einer Hausfrau verdammt: Man darf nicht unterrichten, niemand lädt einen mehr zu öffentlichenein. Das wäre zwar nicht verboten, aber wer will sich dem aussetzen? Außerdem muss man dem Justizministeriumdie eigenen Einnahmen und Ausgaben melden. Zu diesem Zweck muss man sich als GmbH registrieren lassen. Wie man eine Person dazu zwingen kann, eine Handelsgesellschaft zu werden, ist mir ein Rätsel ..."hat zwar in Nordirland erstmals in seiner Geschichte die Wahlen gewonnen und spricht bereits von einem Referendum, berichtet Ralf Sotschek in der: Einesei aber bei weitem nicht ausgemacht: "Laut dem Nordirland-Friedensabkommen vom Karfreitag 1998 liegt ein Referendum darüber im. Glaubt er, dass es Erfolgschancen hat, kann er es anberaumen, heißt es vage im Abkommen."