Russia: the depraved West is destroying the memory of our wartime sacrifices

Also Russia: pic.twitter.com/7zCYmhBLSk - Dr. Ian Garner (@irgarner) May 6, 2022

Am Montag ist für Putin "", auch wenn er weniger zu feiern hat, als er sich ausgemalt hatte. Feiern möchte er leider auch in berichtet Bernhard Clasen in der: "Für den 9. Mai, den 'Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus', plant Russland große Feierlichkeiten in Mariupol. In Windeseile werden zweisprachige gegenausgetauscht. Aus Moskau ist mit Sergei Kirienko, dem Vizechef der Präsidialadministration,in der Stadt eingetroffen. Seine Aufgabe sei es, so die russischsprachige Plattform von, die Feierlichkeiten vorzubereiten."Der von Putin immer aufwendiger inszenierte "Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus" ist die deutlichste Anknüpfung an die schreibt der belarussische, in Deutschland lehrende Philosophebenfalls in der: "Während einemit dem Krieg und seinen Schrecken grundsätzlich unerwünscht war, galt das offizielle russische, im Grunde genommen den politischen Bedürfnissen der russischen Führung angepasstedes 'Großen Vaterländischen Krieges' als die einzig richtige, ja einzig mögliche Darstellung der Kriegsgeschichte, die den postsowjetischen Staaten aufgebürdet werden und deren Anbindung an Russland stärken sollte."Ein wahrer "Siegeswahn", russisch, habe seit Putin um sich gegriffen, so Friedman. Über ihn schreibt auch der Osteuropakorrespondent des, Shaun Walker. "Das Phänomen nahman: Schulen veranstalteten Aufführungen, bei denen sich die Kinder als sowjetische Soldaten verkleideten; Menschen, die als gefangene Nazis posierten, wurden durch die Straßen geführt.des modernen Russland wurden als Nazis, Neonazis oder Nazi-Komplizen gebrandmarkt." Dazu gehört dann natürlich auch die von Putin betriebene: "In modernen russischen Darstellungen der sowjetischen Kriegsanstrengungen werden unbequeme Aspekte wie dervon 1939 und die anschließende Aufteilung Europas oder dieganzer ethnischer Gruppen durch Stalins Regime während des Krieges stillschweigend übergangen."Und das gleichgeschalteteliefert die Propaganda: "Viele Journalist*innen in Russland werden alsgesehen, die von oben diktierte Botschaften unters Volk bringen sollen", schreibt -Korrespondentin Inna Hartwich. "Weil sie beim Staat arbeiten und dabei, müssen sie die Arbeit der Regierung unterstützen und in ihrer Berichterstattung die Entscheidungen des Staates mittragen. Deshalb sprechen die Reporter*innen im Staats-TV stets von '', wenn sie über die russische Regierung berichten."Ian Garner sammelt auf Twitter. Ob es diese Manifestation allerdings in das offizielle Programm des "Tags des Sieges" schafft, ist fraglich:In der- immer mehr eine "Stimme des Ostens" - macht der Thüringer Ministerpräsidentauf diefür Putins Krieg aufmerksam: "Ich bin nicht bereit, dass man diejetzt einfach entsorgt,Wladimir Putin imperiale Kriege führt und weil man jahrzehntelang mit der russischen Seitezu einer friedlichen postsowjetischen Welt entwickelt hat. Die Europäische Gemeinschaft hat gemeinsam nicht deutlich gemacht, was man."Ulrich Speck findet allerdings in der: "Diebringt den meisten Ballast mit in eine Epoche, in der es europäische Sicherheit einstweilengeben kann, wie auch Scholz in seiner Zeitenwende-Rede eingeräumt hat. Über viele Jahre haben Schröder, Steinmeier und Gabriel diezwischen Russland und Deutschland vorangetrieben und sie mit harten Bandagen gegen Kritiker verteidigt."Der Musikerhat eine viel zitierte Erwiderung auf den-Brief geschrieben (unser Resümee ). Im Interview mit Michael Schilliger in der bekräftigt er nochmal seine Kritik an der Angst-Rhetorik des Briefs: "Die Drohung Putins ist ja, dass wir eigentlich kaum etwas tun können, um sie zu entfernen. Diesmal ist es ein Panzer, den man an die Ukraine liefert. Das nächste Mal droht er mit dem Atomschlag, wenn wir das Öl nicht mehr in Russland einkaufen. Israel muss seit seiner Gründung damit leben, dass es durchgehend mit der Vernichtung bedroht wird. Damit müssen wir vielleicht. Mit dem Brief geschieht nun das Gegenteil."Von Israel aus betrachtet ist die lange Zeitder Bundesregierung befremdlich, schreibt Richard C. Schneider bei: "Das Zögern des Kanzlers wird hier aber natürlich auch in einemgesehen. Haben die Deutschen nicht immer und immer wieder betont, sie hätten aus der Geschichte gelernt? Bei jeder Gelegenheit wird '!' und 'Wehret den Anfängen!' gerufen. Aber hat sich irgendjemand mal wirklich Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet? Dass man Tyrannen mit Macht,, entgegentreten muss und nicht mit Appeasementverhalten? Die meisten Israelis können die deutsche Haltung nicht verstehen."Außerdem: zeichnet in derein boshaftes Porträt', der es nun endlich geschafft habe, denzu übernehmen und dabei "wie nebenbei die, des Atomkriegs zumindest in Kauf zu nehmen, indem er die Regierung vor sich hertreibt?" Und ebenfalls in derfordert, satirisch gemeint, "Rettet Londongrad".