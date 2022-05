=========

Wladimir Putins Rede zum "" war zum allgemeinen Erstaunen doch. Klaus-Helge Donath deutet sie in derals ein: "Russlands Kriegsziele schrumpfen zusammen. 'Entmilitarisierung' und 'Entnazifizierung' waren ohnehin, mit denen Putin die Wiederholung des ruhmreichen Sieges über Hitlerdeutschland simulieren wollte. Auch der Westen erlag der Putin'schen Propaganda. Seit zehn Jahren wird die russische Armee reformiert, umgebaut und neue Superwaffensysteme werden gefeiert. Doch?" Hier der Bericht von Inna Hartwich.Ähnlich sieht es Reinhard Veser in der. Aber? "Putin hat Russland mit diesem Krieg ingeführt. Ob er selbst noch die Autorität zu einerhätte, ist zweifelhaft."Gewiss, Putin hat seinen Drohungen nichts draufgesetzt. Erleichtert ist Sonja Zekri in derdeswegen nicht: "Wenn er behauptet, die Soldaten und Milizen im Donbass kämpften dafür, 'dass niemand dievergisst', dass Frauen und Kinder vor dem 'barbarischen Beschuss durch Neonazis' - also: Ukrainer - geschützt würden, dann wird die Zerstörung ukrainischer Städte zur Vollendung des sowjetischen Sieges über Hitlerdeutschland. Das ist, das Ende der Erinnerung, das Ende des Gedenkens. Dieser 9. Mai ist das Symptom einer Selbstverhärtung, dereines imperialistischen Staates, der sich um das Wohl seiner eigenen Bürger nicht viel mehr schert als um das seiner Feinde."Der Krieg in der Ukraine ist schon verloren, glaubt der in New York lebende russische Philosophim Interview mit der, und Putin "wird nicht überleben. Historisch betrachtet hat, der einen Krieg verloren hat", so Groys. "Deshalb wird er die Repression im Land wesentlich verstärken. Ich glaube, das ist ausgemacht. Wenn der Krieg endet - und alle in Russland glauben, dass er relativ bald enden wird - beginnt die Ära der. Das juristische Gerüst dafür ist schon da. Die Verfolgung funktioniert über den Begriff des 'ausländischen Agenten'. Der Straftatbestand wurde bereitsdes sogenannten Agenten ausgeweitet, so dass es praktisch jeden treffen kann."Für Putin wird es ungemütlich, glaubt auch Martin Wagner in der. Dennkann ein Diktator sein, der abtritt - oder abtreten muss? "Anders als die KPdSU verfügt die Kreml-Partei 'Einiges Russland' nicht über Verfahren oder Normen, die einenkönnten. Zwar sind ihre Gremien nach dem Vorbild der kommunistischen Machtpartei entworfen, denen zentrale Figuren der putinschen Phalanx angehören. Aber nicht zuletzt die Rochaden zwischen Putin und Dmitri Medwedew der Jahre 2008, 2012 und 2020 legen nahe: Die einzigen Normen im Kreml sindund informelle Absprachen. Indes eine Erfahrung teilen Stalins und Putins Gefolgsleute -. Die Erben des Tyrannen duldeten keinen neuen Stalin, weil sie sich nicht mehr erniedrigen lassen wollten. Es ist diese Erfahrung, die auchmiteinander aussöhnen könnte."Der Krieg wurde für Putin auch durch dieerzwungen, in die er das Land geführt hatte, schreibt , Aktivist der Anti-Putin-Protestbewegung, in der. Das auf Korruption und Vetternwirtschaft beruhende System der Symbiose von Oligarchen und Staatsapparat habe das Land: "Die Korruption verschlang jährlich Summen, die vergleichbar mit demsind." Es blieb nur die Flucht nach vorn: "Um die Loyalität der 'Vasallen' im In- und Ausland aufrechtzuerhalten, bediente sich Russland nicht nur der üblichen Korruption, sondern zunehmend auch der Androhung oder. Es bildete sich eine 'Partei des Krieges', die den Ausweg aus der Sackgasse darin sah, den Westen dazu zwingen, den 'politischen Markt' der postsowjetischen Länder zu verlassen. Dieerschien als das perfekte Mittel, um Unruhen innerhalb Russlands zu verhindern."Nach wie vor werden nach dem russischen Abzug in Kiewgefunden, berichtet Christopher Miller bei: "Die meisten mutmaßlichen Kriegsverbrechen wurden in den Vorstädten von Bucha, Hostomel, Irpin und Borodyanka außerhalb von Kiew verzeichnet, wo zuerst große Massengräber auftauchten. Aberdazwischen wurden ähnliche Gräueltaten verübt; viele Gräber werden erst jetzt geöffnet."kehren zurück, schreibtin einer Momentaufnahme des Kriegs in der. Die Zahl der Rückkehrer nach Kiew schätzt er auf: "Auf den passierbaren Zufahrtsstraßen staut sich der Verkehr. Autobesitzer erkennen jedoch rasch, dass sie auf Fahrräder oder Elektroroller umsteigen müssen. Es gibtin der Stadt, vor jeder bilden sich lange Staus. Autofahrer müssen ständig anhalten, ihre Papiere vorzeigen, den Kofferraum öffnen, Fragen beantworten. Fahrrad- oder Rollerfahrer bleiben unbehelligt."Noch eine "". Als solche beschreibt Gina Thomas in derden Sieg von Sinn Fein bei den. Unionisten, die eine Vereinigung mit der Republik ablehnen, beharren, dass diese nach wie vor unmöglich sei. Wäre sie überhaupt zu bewerkstelligen? "Der emeritierte Politikwissenschaftler, einer von mehreren Akademikern und Politikern, die die intellektuellen Argumente für eine Vereinigung in dem Essayband 'The Idea of the Union' beredt formulieren, hat von der riesigen und womöglichAufgabe gesprochen, Nationalisten davon zu überzeugen, dass die Union, kommunale Zusammenarbeit und offene Anerkennung der engen kulturellen Verbindungen zwischen Irland und Großbritannien der Realität eher entsprächen als eine weiterhin."