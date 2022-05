Stadtrundfahrt in Buntarnfleck. Your Very Own Double Crisis Club. Foto: Isabel Machado Rios / Staatstheater Kassel

Selbst bei Premieren werden mittlerweile unter dem Hashtagfreie Plätze aus dem Parkett gemeldet.-Kritiker Jakob Hayner hätte sich bei der Podiumsdiskussion "Die Zukunft des Theaters" zur Eröffnung des Berliner Theatertreffens auch gewünscht, dass auch über dieder Kunstform Theater gesprochen würde, nicht nur über Nachhaltigkeit und Diversität: "Noch vor wenigen Jahren galt das Ästhetische in der bundesrepublikanischen Intelligenzija als Refugium des Widerstands gegen die verwaltete Welt. Das hat sich ins Gegenteil verkehrt. Es regiert ein. Der Wert der Kunst soll sich an der Moral bemessen lassen. Der Theatermacherschrieb einmal über die Zukunft des Theaters, dass es sich den Fragen der Zeit nicht verschließen dürfe, doch auch den künstlerischen Abenteuern Raum geben müsse: 'Das Theater ist die Behausung für des Menschen größte und schönste Gabe: die Fantasie.' Doch von Fantasie keine Spur mehr, die ist ja jetzt."Regisseurinhat für das Staatstheater Kassel eine Busfahrt durch die Stadt inzeniert, unterlegt mitKlagelied "Your Very Own Double Crisis Club", undJan Fischer musste sich wappnen : "Regisseurin Laura N. Junghanns lässt den Text, ein chorisches Klagelied über den Tod einer zugrunde gerichteten Stadt, nicht nur Test sein, sondern auch Sprungbrett, um tief in die Stadt Kassel vorzudringen. Denn die gelangte in den letzten Jahren durch 'Jana aus Kassel' und noch mehr durch den Mord anin die Schlagzeilen - die 'Busfahrt für den Frieden' führt auch am neu so benannten Halit-Platz vorbei, aber auch an den Werken der Rüstungsfirmen Rheinmetall, Henschel oder Krauss-Maffei Wegmann sowie an deroder den Puma. Im engen Gang des Busses - und einmal in einer Industriehalle - turnen die drei Spieler*innen lautstark hin und her, immer wieder auf die Standorte aktueller oder vergangener Rüstungsunternehmen zeigend. Sie zeigen, wo genau während der NS-Zeit die Arbeitslager für diese Unternehmen standen, oder dröseln die komplexen internationalen Strukturen diverser Joint Ventures auf. Ben Yishais Text wird dabei immer wieder mit diesen Informationen quergeschnitten:. "Besprochen werden Johanna Wehners Bühnenadaption von"Hiob" am Schauspiel Frankfurt ( Nachtkritik FR ),Flüchtlingsoper "Lieder von Vertreibung und Nimmerwiederkehr" nach einem Roman des ukrainischen Autorsin München (die Reinhard Brembeck in der SZ als "aufrüttelnd Grau in Grau gehaltenes Tableau der Unmenschlichkeit" würdigt,-Kritiker My Nyffeler allerdings unglücklich von der Wirklichkeit überholt sieht),"Steppenwolf" am Deutschen Theater ( Tsp ) und spanische Stücke beim Heidelberger Stückemart ().