setzte stets schonein, um seine heimische Öffentlichkeit in Stimmung zu bringen. Das Problem ist, dass eran den Schmu zu glauben scheint, schreibt der Historiker, Autor des Buchs "Fortress Russia - Conspiracy Theories in the Post-Soviet World", in derund zählt fünf der wichtigsten Verschwörungstheorien auf, die auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. Eine davon lautet, das der Westen dieeinsetze, um Russland innerlich zu zersetzen. "Die fortschrittliche Einstellung des Westens zur sexuellen Vielfalt spielte schließlich in die ukrainischen Kriegsanstrengungen hinein. Im März behauptete, das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, die Invasion sei notwendig, um russischsprachige Menschen in der Ukraine vor einem Westen zu schützen, der darauf bestehe, dass jeder, der in seinen Club der Nationen aufgenommen werde, eine Gay-Pride-Parade veranstalte."Im Interview mit derist die russische Schriftstellerinüberzeugt, "dass viel mehr, als man denkt". Sie dürften es nur nicht sagen. "Dass man aktuell keinen Umfragen glauben kann, liegt auf der Hand. Bei telefonischen Erhebungen verweigern viele die Antwort, viele sagen, sie seien mit allem einverstanden, weil sie wissen, dass jede Form des Protestes siebringen kann. Im Übrigen haben die Angreifer anscheinend erwartet, dass die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine jubeln würde, so wie viele Sudetendeutsche 1938 das nationalsozialistische Deutschland begrüßt haben. Die Hoffnung auf Jubel war eine Fehleinschätzung, und das spiegelt in gewissem Maße auch die Situation in Russland wider. ... Nach dem Ende der Sowjetunion hieß es, das Volk müsse wie in der Erzählung über Moses erstgeführt werden, dann würde es frei sein. Jetzt sind rund dreißig Jahre vergangen. Vielleicht hätten nur noch zehn gefehlt. Momentan rutscht Russland in einen Abgrund ab, der die, die ich erlebt habe, wie eine strahlende Demokratie erscheinen lässt."In der analysiert Isolde Charim, wie sich der größte Sponsor des Faschismus in Europazunutze macht. "Zum einen wird damit die Erinnerung an die russische Heldengeschichte desgeweckt. Das russische Handeln heute wird damit geadelt - es wird zu einer Wiederholung, zu einer Fortsetzung dieser glorreichen Vergangenheit. Zum anderen aber ermöglicht es den genau gegenteiligen Diskurs der, der Russen als neue Juden, die von den ukrainischen Nazis bedroht werden. Der Holocaust-Diskurs ist die eindeutigste Gut-böse-Zuordnung der Geschichte. Dieser wird herangezogen und die Rollen mit Russen und Ukrainern neu besetzt."bedauert nichts und bekundete am Wochenende in der, dass er seine lukrativen Posten in Wladimir Putins Machtapparat nicht aufgeben will (unser Resümee ). Der SPD stellt sich damit ein Problem, schreiben Reinhard Bingener und Markus Wehner in der. Die Vorsitzendehätte gern, dass Schröder die. Solange solle die Öffentlichkeit nach Möglichkeit vergessen, wer Schröder mal war, sagte sie gestern im Willy-Brandt-Haus: "Gerhard Schröder agiert seit vielen Jahren lediglich, und wir sollten aufhören, ihn als Elder Statesman, alswahrzunehmen", so Esken. Reinhard Bingener und Markus Wehner kommentieren: "Schröder ist aber zweifelsohne ehemaliger Kanzler, gemeinhin. Ihn aus den Annalen der SPD zu streichen, käme einer Vergessenheitskultur gleich, die eher an abschreckende Beispiele aus der stalinistischen Geschichtsklitterung erinnern dürfte."In den Analysen zu denverdrängt der Schock über 41 Prozent für eine rechtsextreme Kandidatin die Freude darüber, dass sie letztlich nicht gewonnen hat.Dass sich Marine Le Pen im Wahlkampf als "moderat" präsentieren konnte, liegt auch an den Medien, schreibt Lea Fauth in der: "In kaum einer Talkshow vor den Wahlen - auch nicht im TV-Duell kurz vor der Stichwahl - wurde die Kandidatin mit ihrem. Kaum eine Frage zum migrationsfeindlichen Programm,. Da fällt es leicht, moderat zu wirken. Es ist ein katastrophales Versagen der Medien. Dann war da noch der grobschlächtige Rechtsextremist, der bis Herbst 2021 jeden Abend zur besten Sendezeit im Privatfernsehen die krudesten Ideen verbreiten durfte - von Rassenlehre bis hin zu Holocaustverharmlosung."Bei derist nun die Frage, obund"Reconquête" ein Bündnis bilden. Ergänzen würden sie sich jedenfalls, schreibt Jean-Yves Camus bei: "Wenn die Rassemblement-National-Stimme quasiist, als Stimme der Arbeiter, die noch wählen gehen, der Ärmsten und der Landbevölkerung, dann ist die Zemmour-Stimme ebenfalls von Klasse bestimmt, aber umgekehrt. Eine Stimme der Mittelklasse oder sogar der, die über einen Hochschulabschluss verfügt, von der Figur des 'Intellektuellen' verführt wird und sich mit Zemmour identifiziert (81 Prozent seiner Wähler stimmen seinem Programm und insbesondere seinen Vorschlägen zur Einwanderung zu)."In Frankreich haben sogar 17 Prozent dergewählt, wie diese Grafik über das Verhalten derin einem Artikel zu den Wahlen beizeigt. Weitere 41 Prozent der Mélenchon-Wähler zogen es vor, Marine Le Pen indirekt durchzu stärken.Der Linkspopulisthofft nun auf die Wahlen zum Parlament im Juni, wo sein "Unbeugsames Frankreich" bisher nur 17 von 577 Abgeordnetensitzen hält, schreibt Harriet Wolff in der: "Eine sichere Bank für den stets Krawatte tragenden Granden der Ultralinken, der sich regelmäßig als 'Albtraum der französischen Eliten' bezeichnet, sind seine treuen und sehr jungen Fans auf den. Mélenchon hat früh erkannt, welches Werbe- und Furorpotenzial zum Beispiel beiliegt. Hier folgen ihm knapp zwei Millionen Follower, eine Dreiviertelmillion sind es auf."FürKorrespondentin Michaela Wiegel liegt eine Hauptverantwortung für die starken Extreme in Frankreich bei dender gemäßigten Linken und Rechten, die sich nach ihrem Fiasko von 2017 nicht neu aufstellten: "Die neue politische Landschaft gründet auf, nicht auf einem diabolischen Plan Macrons."Inwurde der seit 2017 inhaftierte türkische Kulturfördererwegen "des Versuchs, die Regierung zu stürzen" zu "" verurteilt, berichten in derThomas Avenarius und Christiane Schlötzer. Ihm wurde vorgeworfen, er habe dievon 2013 finanziert, was er immer bestritten hat. Es ist "ein weiterer schwerer Rückschlag für die Demokratie in der Türkei", so die-Reporter. Gleichzeitigderzeit kurdische Gebiete. Warum interessiert das niemanden, fragt aufdie Soziologin: "Während Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu Recht schnell verurteilt und sanktioniert wurde, wird die türkische Aggressionseit Jahrzehnten von denselben 'Hütern westlicher Werte' toleriert. Die Bundesregierung trifft sich regelmäßig mit türkischen Regierungsvertreter:innen und betont die Wichtigkeit der deutsch-türkischen Partnerschaft. Die Türkei sei jetzt, wo Russland einen Krieg 'gegen uns' führt, ein wichtiger Vermittler. Weder werdengegen den Bündnispartner diskutiert noch können Kurd:innen aufhoffen, wenn sie aus belagerten Städten oder vor türkischen Bomben fliehen."Tatsächlich hat sich dieund Politiker aus Deutschland im letzten Jahr berichten Katrin Elger und Steffen Lüdke auf. "Schon lange kritisieren Menschenrechtsaktivisten, dass kurdische Aktivistinnen und Oppositionelle noch immer in die Türkei abgeschoben werden dürfen. Trotzdem ist die Zahl der Rückführungen dorthin 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Dies lässt sich einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken entnehmen, die demvorliegt. So wurden im vergangenen Jahr 361 Menschen zurück in die Türkei gebracht, das sindwie 2020. Damals waren es nur 79. Aufgrund von Corona war die Zahl der Abschiebungen insgesamt zwar vergleichsweise gering. Aber auch 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, waren es mit 154 Menschen deutlich weniger als 2021."Dergibt dieim Land mit 61 Prozent an. In Wahrheit liegt sie höher. Das unabhängige Wirtschaftsinstitut ENAG beziffert sie auf. Das ist jetzt verboten, schreibt Bülent Mümay in seiner-Kolumne: "Da der Palast im gesetzlichen Rahmen nicht verhindern kann, dass ENAG die tatsächliche Inflationsrate veröffentlicht, legt er jetzt ein neues Gesetz vor, um die Realität zu verschleiern. Fortan wirdbestraft, wer ohne Erlaubnis des staatlichen Statistikamts eine Inflationsrate bekannt gibt. Auch die Pressefreiheit ist betroffen, denn künftig soll ebenso bestraft werden, wer über Inflationsraten berichtet, die Institutionen wie ENAG veröffentlichen."