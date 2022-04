Milo Raus "Wilhelm Tell" © Flavio Karrer / Schauspielhaus Zürich

Oft grandios, manchmal banal, aber von einer findet Egbert ThollInszenierung von"Wilhelm Tell" am Zürcher Pfauen, in der Rau mit wahren Geschichten echter Menschen eine andere Version deserzählt: "Zwischen Schillers Worten treten auf: Irma Frei, die als Halbwaise und Verdingkind in den 1960er-Jahren drei Jahre lang Zwangsarbeit in einer Bührle-Textilfabrik leistete. Sarah Brunner, erste, die vor Tagen in einer inszenierten Aktion Hermon Habtemariam heiratete, Flüchtling ohne Papiere, nun für drei Jahre sicher. Cyrill Albisser ist ein Bilderbuch-Jäger und zeigt der hinreißend tölpelhaft-neugierigen Maja Beckmann die Kunst der Pirsch. Die umwerfende Meret Landolt berichtet von ihrer Kindheit auf dem Dorf und den Hänseleien, die sie wegen ihrer verkrüppelten Hände ertragen musste, Cem Kirmizitoprak beschwert sich über die: 'Für einen Behinderten im Rollstuhl ist das die Hölle.' Und Vanessa Gasser erzählt von ihrer Arbeit als Altenpflegerin, von Würde und Zärtlichkeit. Jeder einzelne Mensch fesselt mit seiner Geschichte."Valeria Heintges ist weniger begeistert von diesem Abend, der den gesamtendurchexerziert: "Kurz vor Schluss wird das Publikum zum Aufstehen animiert: 'Jetzt singen wir die Nationalhymne!' Die Hymne kommt dann - zum Glück - zwar als Gospel daher, aber dieist symptomatisch für den Abend: Hier ist ein Ensemble und ein Inszenierungsteam so begeistert vom eigenen Tun, dass keinem mehr auffällt, dass nach einem vielversprechenden Anfang vieles sehr oberflächlich gerät. Es ist eben doch kein Zufall, dass andere Inszenierungen kleinere Themenfelder beackern: Sie kommen stiller daher, bohren aber tiefer.In der bleibt Ueli Bernays ratlos.Die Salzburger Festspiele sind sehr beliebt bei Oligarchen, die sich hier ihren Reichtum in den Anschein kosmopolitischer Kultiviertheit umwandeln lassen. Auchtreten hier gern als Sponsoren auf. Die lettisch-amerikanische Regisseurinund der Schweizer Dramatikerwollen nun das Verhältnis untersucht sehen, die das Festivals zurunterhält, wie Moritz Baumsteiger in der berichtet : "Die Wurzeln der Firma liegen in der russischen Aluminiumindustrie, dank ihres Sitzes im eidgenössischen Zug tritt sie aber unverfänglicher als 'Schweizer Unternehmen' auf. Nicht nur wegen deren Nähe zum einen Angriffskrieg führenden Kreml sprechen Ross und Bärfuss deshalb von '' - die Festspiele wurden 1920 schließlich als Friedensprojekt gegründet. Die beiden sehen Solway jedoch auch in der Verantwortung für massive Umweltschäden, Korruption, für Einschüchterung und Verfolgung kritischer Journalisten und Aktivisten, etwa im Umfeld der Nickelmine La Fénix in Guatemala." Die Firma sponsort in Salzburg dieWeiteres: Nachdem an der Wiener Staatsoperwurde, verteidigt Margarete Affenzeller imdiese kulturelle Praxis als Ausdruck kultivierten Missvergnügens. Dorion Weickmann erzählt in der, wie dasTänzerInnen aus der Ukraine und aus Russland aufnimmt.Besprochen werden Adena Jacobs' Version von' "Troerinnen" am Wiener Burgtheater (die Michael Wurmitzer im Standard als "grandios feministisch zugespitzt" umjubelt), Pınar Karabuluts Shakespeare-Inszenierung "Richard Drei" am Kölner Schauspiel ( Nachtkritik ),Sarah-Kane-Solo in Berlin (bei dem sich-Kritiker Simon Strauss wie in einer missglückten Hypnose fühlte, wenn ihm die Energiespielerin ihr Mantra entgegenbrüllt: "Ich bin fett, ich bin ekelhaft", Tsp SZ ), Shakespeares "Macbeth" am New Yorker Longacre Theatre mitin der Titelrolle (), das Musikdrama "Lili" über die französische Komponistinan der Neuköllner Oper ( Tsp ).