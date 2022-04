If Germany doesn't sanction Russia why don't we sanction Germany. Not sure I want cars made with the help of Uighur concentration camps or German products powered by Russian gas that fund an atrocity machine - peter pomerantsev (@peterpomeranzev) April 10, 2022







28 Prozent,23 Prozent,22 Prozent. Die traditionellen Parteien wie die Sozialisten, die bürgerliche Rechte, die Kommunisten und die Grünen sind pulverisiert. Und Eric Zemmour hat 7 Prozent bekommen und spricht sich im zweiten Wahlgang natürlich für Marine Le Pen aus. Die Frage wird aber vor allem sein, wie sich die Anhänger desverhalten, schreibt Victor Vasseur bei. Mélenchon, der wie Le Pen häufig Sympathien für Putin äußerte und einen Austritt Frankreichs aus der Nato befürwortet, hat eineEmpfehlung abgegeben, indem er dreimal wiederholte, es solle keine Stimme an die extreme Rechte gehen. Aber ist das klar? "2017 war Mélenchon vorgeworfen worden, er habe seine Wahlempfehlung zu spät gegeben. Diesmal ist es klar und deutlich. Aber trotz seiner Rede sind seine Wähler. Sie hören, dass man der extremen Rechten keine einzige Stimme geben darf, aber, erscheint ihnen widernatürlich. In der zweiten Runde wird es also das Lager der Nichtwähler geben, diejenigen, die desillusioniert Macron wählen werden, und diejenigen, gerade erst."Die ukrainischen Behörden leiten juristische Ermittlungen zu denaus vormals russische besetzten Gebieten ein, berichtet Dominic Johnson in der: "Am Samstag wurde nach Behördenangaben eintoten Zivilisten im Dorf Busowa entdeckt. Die Leichen hätten in einem Graben in der Nähe einer Tankstelle gelegen, sagte Taras Didytsch, Vorsteher der Gemeinde Dmytriwka, zu der Busowa und weitere umliegende Dörfer gehören, dem ukrainischen Fernsehen. Um wie viele Tote es sich handele, sei noch nicht klar. Busowa stand wochenlang unter russischer Besatzung. Bis Sonntagnachmittag hatte die Zahl der aufgefundenen getöteten Zivilisten in den von der Ukraine zurückeroberten Vorstädten von Kiew nach Angaben von Generalstaatsanwältin Wenediktowa."Dominic Johnson fragt in derauch, ob Putins Krieg auf einen "" hinausläuft. Einige Kriterien zur Beantwortung dieser Frage lassen sich durch denklären, meint er: "Ruandas Kombination von ideologischer und militärischer Mobilisierung ähnelt auch Russlands Kriegsvorbereitung, von Putins berüchtigtem historischen Essay über die Nichtexistenz der Ukraine bis hin zum Truppenaufbau an der ukrainischen Grenze." Hinzukommt die programmatische Hetzschrift(unser Resümee ), veröffentlicht in der staatlichen Nachrichtenagentur: "Man könne in der Ukraine nicht zwischenunterscheiden, wird argumentiert. Die 'Entnazifizierung' der Ukraine sei nicht nur eine Militäroperation, sondern 'eine Serie von Aktionen gegen die', eine ''. Die Eliten seien zu eliminieren, das Volk - bezeichnet als 'sozialer Sumpf' - durch dauerhafte Zwangsarbeit und Umerziehung gefügig zu machen."Diehat einen Artikel des russischen Politologenübernommen, der in dererschienen war, fünf Tage bevor die Zeitung ihre Arbeit vorläufig eingestellt hat. Pastuchow geht darin der neuen "" auf den Grund, die von den großrussischen Geistesströmungen der Geschichte geprägt sei: dem, derund dem: "Wenn man zum ersten Mal mit der neuen Kreml-Ideologie konfrontiert wird, verspürt man ein intellektuelles Unbehagen, so sehr wirkt dieses Produkt wie eine krude Ansammlung von Alogismen. Aber sobald sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hat, erkennt man langsam durchaus vertraute und, die das Konzept als eine latente Spielart derentlarven. Wie die meisten anderen Theorien dieser Art basiert sie auf einer hypertrophierten Vorstellung von der Rolle und Bedeutung der russischen Nation, der man Züge eines einzigartigen und unvergleichlichen historischen Subjekts verleiht."Der Putin-Beraterhatte sich neulich schon imgeäußert (unser Resümee ). Auch Im Gespräch mit Federico Fubini vomverteidigt er Putins Doktrin und bekennt sich zum Besgriff der "", der Legitimitationsfloskel für die russischen Verbrechen: "Beim Nationalsozialismus geht es nicht nur um Antisemitismus. Es geht darum, alle anderen Nationalitäten zu hassen und zu unterdrücken. Das hatte sich in der Ukraine ausgebreitet. Wir wissen nie, wie die militärischen Operationen enden. Entmilitarisierung bedeutet- das geschieht und wird sich beschleunigen. Natürlich, wenn die Ukraine mit neuen Waffen unterstützt wird, könnte das die. (...) Ich gehe davon aus, dass die Entmilitarisierung erreicht wird und dass es auch eine Entnazifizierung geben wird. So wie wir es inund ingemacht haben. Die Ukrainer werden viel friedlicher und freundlicher zu uns sein."Es ist nicht mehr nur "Putins Krieg", sondern hält der belarussische, in Deutschland lehrende Philosophin derfest. Auch die Russen sehen sich in bewährterals Opfer eines "Völkermords", exemplarisch dargelegt in einem Song des Rappers(unser Resümee ), der Russen mit Judenstern auftreten lässt. "Das von Schnurow in seinem Song aufgegriffenewird ins russische Völkermord-Narrativ integriert: Die Russen und Russinnen gelten als 'neue Juden'. Die, die sich im aktuellen Krieg beobachten lässt, hat in Russland ohnehin Tradition. Während der nationalsozialistische Judenmord in der UdSSR wenig beachtet wurde und in der sowjetischen Erinnerungskultur nur eine marginale Rolle spielte, wurde er nach 1991 deutlich intensiver behandelt und unter Putin - im Kontext der rasanten Aufwertung des Zweiten Weltkriegs - gezielt verwendet, um die baltischen Staaten, Polen, und vor allem die Ukraine."In Moskau ist der russische Politikergestorben. Am blumengeschmückten Sarg nahm auchAbschied von einem Rechtsextremisten, der noch jeden neuen Krieg Russlands freudig begrüßt hatte. In dererinnert sich der Fernsehjournalist Adrian Geiges an Schirinowski: "Ein besonders makabres Beispiel, wie Schirinowski als Politclown vorwegnahm, was Putin dann im Ernst umsetzt: Im Juni 1995 schüttete Schirinowski in einer Talkshowüber das Gesicht des demokratischen Politikers, der später zum wichtigsten Putin-Kritiker wurde. (...) Putin würdigte Schirinowski jetzt als 'erfahrenen Politiker', der 'offen für Diskussionen' und ein 'brillanter Redner und Polemiker' gewesen sei. Er habe immer 'eine patriotische Position' vertreten und 'die Interessen Russlands verteidigt'. Es ist grotesk: Putin begründet seinen Ukraine-Feldzug damit, er wolle das Land 'entnazifizieren'. Gleichzeitig verneigt er sich an dessen Sarg vor einem Mann, den mankann - und der offenbar bis zu seinem Tod in der russischen Führung bestens vernetzt war."Cludius Seidl denkt in derüber die wirklichen Bilder ukrainischer Leichen und dienach, in denen sich ein seit langem bekanntes Muster russischer Propaganda zeige: "Natürlich widersprechen die Lügen einander, das sollen sie auch: Weil es nicht darum geht, zum Beispiel der Wahrheit des Westens eine eigene,entgegenzusetzen. Es geht darum,zu zerstören. Es geht darum, die Idee einer für alle verbindlichen Wirklichkeit abzuschaffen.", der Architekt der deutschen Russland-Politik und gerade wiedergewählter Bundespräsident, gesteht im Gespräch mit Melanie Amann und Veit Medick vomzwar Fehler ein, äußert sich an manchen Stellen aber: "Ich zähle mich zu denjenigen, die ein politisches Leben lang dafür gearbeitet haben, dass der Krieg nie mehr nach Europa zurückkehrt. Das ist nicht gelungen. Waren deshalb die Ziele falsch?"Die Aufarbeitung der deutschen Russland-Politik undfängt gerade erst an, schreibt Mona Jaeger in der. Sie schlägt das Instument dervor: "Einzelne Stimmen haben sie in Sachen Russland schon gefordert. Enquetekommissionen stehen im Schatten der Tagespolitik, was Nachteil, aber auch Vorteil ist. Bisher haben sie sich vor allem mit weicheren gesellschaftspolitischen Themen beschäftigt, die keinem wehtaten. Aber das ließe sich ändern."Auf fordert Christian Bangel einen, um den russischen Einfluss auf die deutsche Politik zu untersuchen. Denn sonst stehlen sich alle - außer Matthias Platzeck - aus ihrer Verantwortung: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin(SPD), die zu glauben scheine, "dass sie mit einer kompletten Schubumkehr die Erinnerung an die Rolle ihrer Landesregierung im Umgang mit Gazprom einfach tilgen kann" ebenso wie Sachsens Ministerpräsident, der sich heute mit Putin nicht mehr an einen Tisch setzen möchte, aber trotzdem noch mit Russland Geschäfte machen möchte. "Diese Kultur der nachträglichen Teilzerknirschung zieht sich bis ganz nach oben" zuund, so Bangel. "Gut möglich, dass Putin bald die Option ziehen wird, den Krieg einzufrieren, um Ressourcen für den nächsten Schlag aufzubauen. Dann wird die Lage vorübergehend ruhiger erscheinen, ohne wirklich beruhigt zu sein. Wie lange wird es dauern, bis mental oder finanzielldann wieder von Dialog sprechen, aber schmutzige Geschäfte auf Kosten unserer Nachbarn meinen?"Und somachen sich die Deutschen international ja immer noch nicht: