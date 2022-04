Journalisten der Nachrichtenagentur haben per Telefon mit, dem Bürgermeister von, gesprochen. Er schätzt diein der eingeschlossenen Stadt auf 10.000 - und fürchtet, dass sich diese Zahl noch vergrößern könnte. Er berichtet auch über, mit denen Russen in Mariupol angeblich Leichen verbrennen. "In Mariupol sind etwadringend auf Nahrung, Wasser, Wärme und Kommunikation angewiesen, so der Bürgermeister. Nur die Bewohner, die die russischen '' passiert haben, dürfen die Stadt verlassen, sagt Bojtschenko."Sehr luzide spricht die HistorikerinimInterview mit Erica Zingher über das, den Ländern Ostmitteleuropas und den Wunsch nach Aussöhnung, den Protagonisten wie Frank-Walter Steinmeier fast ausschließlich auf Russland projizierten. Sie will die guten Absichten nicht in Frage stellen: "Wenn das aber dazu führt, dienicht zu erkennen, dann ist das die falsche Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Putins Machtantritt ist untrennbar verbunden mit dem. Was er in Grosny und später in Aleppo gemacht hat, wie er die Unterdrückung im eigenen Land vorangetrieben hat, seine Verstrickungen als Ex-Geheimdienstler in kriminelle und oligarchische Strukturen -. Warum daraus aber keineerfolgt sind, damit müssen wir uns auseinandersetzen."Genauso sieht es auch Daniel Brössler in derwährend er auf die "" blickt, auf der jetzt deutsche Politiker erklären, sich in Putin ganz schlimm getäuscht zu haben und glauben, damit sei es jetzt gut. Aber es muss schon noch mehr kommen, einedes Bundestages zum Beispiel, findet Brössler: "Nach 2014 ging es wechselnden deutschen Regierungen immer auch darum, ein in Jahrzehnten eingeübtes Geschäftsmodell zu erhalten.aus Russland sollte die deutsche Industrie auch in kommenden Jahrzehnten am Laufen halten. ... Im Ergebnis führte das zu einer Komplizenschaft zu Lasten der Mittel- und Osteuropäer. Die bedingte Handlungsfähigkeit Deutschlands heute ist Folge. Deshalb können die bisherigen Eingeständnissesein."In der nimmt sich der Historikerder von Timofej Sergejzew verfassten Hetzschrift an, die die offizielle russische Presseagenturunlängst veröffentlicht hat (unser Resümee ). Für Snyder ist sie schlicht ein: "Dem Handbuch gemäß kam die Gründung eines ukrainischen Staates vor dreißig Jahren der 'Nazifizierung der Ukraine' gleich. So ist 'jeder Versuch, einen solchen Staat zu errichten', ein 'Nazi'-Akt. Die', weil sie 'die notwendige Tatsache, dass das Volk Russland unterstützt', nicht akzeptieren. Die Ukrainer sollen dafür büßen, zu glauben, dass sie alsexistieren; nur diese Buße kann zur 'Erlösung von Schuld' führen. Für alle, die immer noch denken, dass Putins Russland in der Ukraine oder anderswo der extremen Rechten entgegentritt, gibt das Völkermordprogramm Anlass zum Umdenken. Putins Regime spricht nicht von 'Nazis', weil es gegen die extreme Rechte ist, was ganz sicher nicht der Fall ist, sondern benutzt den Begriff als rhetorisches Mittel, um einen unprovozierten Krieg und eine völkermordende Politik zu rechtfertigen.ist selber die extreme Rechte. Es ist das."Deutschland ist zu 55 Prozent, die ganze EU zu 40 Prozent vonabhängig. Es dürfte schwierig werden, Alternativen zu finden, schreibt Tom Wilson in der: "Gazprom, Russlands größter Gasproduzent und Monopolexporteur, beherrscht den globalen Gasmarkt. Nach Angaben des Beratungsunternehmens Wood Mackenzie förderte Gazprom im vergangenen Jahr, mehr als BP, Shell, Chevron, ExxonMobil und Saudi Aramco zusammen. Davon wurden 331 Mrd. Kubikmeter in Russland verbraucht und 168 Milliarden Kubikmeter über Pipelines nach Europa geleitet. Giles Farrer, Leiter der Gasforschung bei Wood Mackenzie, sagte, dass es 'unmöglich' sei,, da die Produktion der meisten Gasprojekte in der ganzen Welt bereits an der Obergrenze liege. 'Es gibt nichts anderes da draußen.'"Buch "Putins Netz" schildert das Ausmaßim Westen, schreibt Stefan Laurin bei den. Aus der Lektüre werde klar, "dass die Staaten des Westens und damit auch Deutschland ankämpfen müssen: Zum einen an der Seite der, um ihre Vernichtung zu verhindern und den militärischen Sieg über Russland zu ermöglichen, zum anderen muss es gegen Putins fünfte Kolonne gehen: Wir können unserer Freiheit nicht sicher sein, solange wirnicht kennen, die Putin gekauft hat oder die ihm aus Überzeugung folgen."Es wirkt im Moment nur wie ein Schlaglicht auf die, aber eines, das etwas über sie aussagt. Schon gestern hatte die-Zeitung berichtet, dass die Bundesregierung gewusst habe, wo sich der gesuchte Wirecard-Manager und Finanzbetrügerin Moskau aufhält ("Angela Merkel wusste vom Versteck des Wirecard-Betrügers", hier ). Der russische Geheimdienstsoll ein Verhör mit Marsalek angeboten haben, resümiert die: "Der Zeitung zufolge beantwortete die BND-Zentrale die Frage aus Moskau aber nicht. Das Bundeskanzleramt wurde jedoch über dasinformiert. Die bayerischen Strafverfolgungsbehörden, die gegen die Verantwortlichen des früheren Dax-Konzerns aus der Nähe von München ermitteln, wurden über das Angebot hingegen offenbar nicht informiert. Sie erhielten demnach nur einenauf ein Gebäude in der Nähe einer 'langen Chaussee in Moskau' als Versteck Marsaleks."Ingibt es keine Opposition, sondern nur, sagt der Philosophin einem bemerkenswerten Gespräch mit Martin Legros in. Auchkann für Enthoven nicht behaupten, eine Alternative darzustellen. Denn "inhaltlich unterscheidet sich die Alternative, die er verkörpert, nicht wesentlich von dem, was Marine Le Pen vorschlägt. In Bezug auf Nato, Ukraine, Wladimir Putin, Europa, die 'politische Oligarchie' und die 'Mediakratie' hat er eine- und präsentiert sich gleichzeitig als Bollwerk gegen die extreme Rechte. Diese Elemente erklären, warum er stagniert." Am Ende seiner Rede hat Mélenchon seinen Anhängern zugerufen "". Aber Enthoven sagt, dass seine Partei ohne ihn in ihre Fraktionen zerfallen wird: "Ziehen Sie Tito zurück, und sie werdenhaben".ist für Frankreich noch gefährlicher: "Es gibt in Frankreich zwar nicht 46 Prozent Rechtsextreme, aber 46 Prozent, die drohen, Le Pen zu wählen."Die Lager derhaben in der ersten Runde des französischen Wahlkampfserhalten. Dazu zählen die RechtspopulistInnen Marine Le Pen, Eric Zemmour und Nicolas Dupont-Aignan einerseits und Mélenchon andererseits. Le Pens Putin-Idolatrie dürfte in der zweiten Runde des Wahlkampfs stärker thematisiert werden, vermutet-Korrespondentin Michaela Wiegel, "denn Le Pens Verbindungen mit dem Kreml sind bislang kaum der Rede wert gewesen. Auch über ihr europapolitisches Programm ist wenig debattiert worden. Vielmehr verstand sie es, sich als Beschützerin der kleinen Leute undin Szene zu setzen." Niklas Bender thematisiert im Fuilleton deraußerdem den kaum merklichen Einfluss derin diesem Wahlkampf.In derverzweifeltangesichts der Niedertracht, mit derdie Wahlen in Ungarn gewonnen hat und die sich auch in die Köpfe vieler Intellektueller frisst: "Es sei klar gewesen, sagen sie sich, dass die Schuld an den unhaltbaren Zuständen die EU trage, derin Ungarn zu einer rechtsextremen, nationalistischen Politik führen würde. Das hört sich an wie die Konstruktion eines Naturgesetzes, wonach es ausgeschlossen sei, dass auch eine liberale Politik in der Lage wäre, mit den gegebenen politischen und Geschäftspartnern zu verhandeln, den Vorteil nutzend, dass sie alle derselben Union angehören. Aber nun wird am Tisch die These wiederholt, damals habe die EUzu den Verhandlungen nach Ungarn geschickt und das Land übers Ohr gehauen." Aber hat Ungarn nicht "die Wende mit herbeigeführt, weil es das westliche Wirtschaftsmodell für sich beanspruchte? Hat die EU Ungarn dazu ermutigt, den, die Medien zu zerschlagen, die gigantische Korruption einzuführen, hat sie Orbán zuraus den EU-Zuflüssen überredet?"Außerdem: Der Historikerfragt in der, ob der Ukraine-Krieg eine historische Zäsur markiert. Ebenfalls in dergehen Winand von Petersdorff und Philip Plickert der Frage nach, obin den USA und Großbritannien mit russischen Geldern finanziert wurden. Allzu viele Belege gibt es nicht, allerdings hat Putins Propagandasenderjahrelang kräftiggemacht. Nachzutragen ist der Hinweis auf Alexej Hocks und Uwe Müllers Recherchen zu den Verflechtungen zwischenund der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern unterin der. Freigegebene Papier "zeigen, dass die Landespolitik wie eineagierte", schreiben die Autoren. Eine wichtige Rolle spielte der Ex-Stasi-Agent