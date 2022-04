In dersetztsein Kriegstagebuch ausfort. In der 33. Folge berichtet er von langen Schlangen vor Drogerien, dem allgemeinenund dass nur Bewegung gegen die Kälte in Zimmern mit entglasten Fenstern hilft. In der 34. Folge geht es um die Wehmut, die ihn angesichtspackt. "Das, was die Russen jetzt mit uns machen, nennt man '', was bedeutet, dass man langsam aber sicher. Einfach ausgedrückt: Wenn man mit seinen Panzern nichts mehr ausrichten kann, nimmt man die Panzer aus dem Spiel und beginnt, feindliche Städte und Ortschaften zuund sie nach und nach in einezu verwandeln, zusammen mit allen militärischen und zivilen Kräften. Dann rückt man mit seinen Panzern vor und schnappt sich diese bezaubernden Mondlandschaften, mit denen keiner mehr etwas anfangen kann."Auf, die zuGlanzzeiten über die Drama-Sparte wachte, über ihren Debütroman "Der Papierpalast" , in dem es um diegeht - und wie die Gesellschaft diese tabuisiert. "Liebesgeschichten mit Frauen über 50 existieren kaum, diese Frauen scheinen nach wie vor unsichtbar zu sein, ausgetrocknet, vom Winde verweht. Stattdessen feiern wir. ... Meine Großmutter bekam ihre Kinder in ihren frühen Zwanzigern. Als sie 60 wurde, hielt auch ich sie für eine alte Frau. Heute bin ich selbst so alt, lese in Zeitschriften, dass die Fünfziger die neuen Vierziger sind., die Altersmarkierungen verschwinden, aber langsam und nicht überall gleichzeitig. Viele meiner Freundinnen sind komplexe, unabhängige, laute, sexuelle Frauen in ihren Fünfzigern und Sechzigern, die eigentlichsollten. Aber es kommt noch nicht in Filmen und in der Literatur an."Außerdem: Nach einer "Leipziger Debatte" zum Thema "Anthropozän" mit zehn Diskutanten stöhnt Andreas Platthaus in der: "Diesestellten selbst einedar." Gerrit Bartels schreibt imüber. In der erinnert Christian Geyer-Hindemith an den Schriftsteller , der vor 100 Jahren geboren wurde. Björn Hayer schreibt aufzum Tod des DichtersBesprochen werden unter anderem"Der hingestreckte Sommer" ( Jungle World ),Biografie über FR ),"Die Wächterinnen von New York" ( FAS ),"Die glücklichsten Menschen der Welt" ( Zeit ) und die Debütromane vonund, die sich darin mit der russlanddeutschen Identität auseinandersetzen (online nachgereicht von der FAZ ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Michael Lentz über"unsere tägliche kühlung vergib uns nie wieder":"gelbnase fadensonne beidhändig genadelter phosphor imkernschattenfüttert sein achsenlicht..."