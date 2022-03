ist eine der Waffen gegen Wladimir Putin. Anastasia Magasowa erzählt in der, wie Menschenrechtsaktivistinnen quasi live Menschenrechts- und: "Die meisten dokumentierten Fälle betreffen Morde an sowie Verletzungen von Zivilist*innen, die Zerstörung ziviler und kultureller Einrichtungen, Plünderungen, den Einsatz von Zivilist*innen als menschliche Schutzschilde sowie die Einberufung von Bewohnern der Krim und der ''Volksrepubliken Donezk und Luhansk' in die russische Armee. Auch geht es um die Behinderung friedlicher Kundgebungen sowie die Entführung von Aktivist*innen und Journalist*innen."Und Dominic Johnson erläutert ebenfalls in der, wie die Ukraine die Verantwortlichen in Russland zur Rechenschaft ziehen will: "Zwar sind weder die Ukraine noch Russland dem Rom-Statut des(ICC) beigetreten. Doch bereits 2014 und 2015, nach der russischen Besetzung der Krim und Teilen des Donbass, hatte die Ukraine die Zuständigkeit des ICC für sein Staatsgebiet anerkannt - erst für den Zeitraum der Maidan-Proteste und der Revolution 2013/14, dann für den gesamten Zeitraum seitdem. Auf dieser Grundlage forderten am 2. März 39 Staaten, darunter auch Deutschland, den ICC auf, in der Ukraine tätig zu werden - inzwischen sind es 41. "Aber auch in Russland wird "ermittelt". Und dafür werden Ukrainer in bisher unbekannter Zahl, wo zu ihnen kein Kontakt besteht. Ein offizielles "Ermittlungskomitee" geht der Behauptung einesnach, um Putins offizielle Begründung für eine "Spezialoperation" zu unterfüttern, berichten Sofia Dreisbach und Friedrich Schmidt in der: "Das Ermittlungskomitee drohte, 'ungeachtet aller Behinderungen seitens der internationalen Gemeinschaft' alle Ukrainer, die an 'grausamen Verbrechen' an der Zivilbevölkerung des Donbass beteiligt gewesen seien, zu ermitteln und 'unbedingtzuzuführen'. Die Vereinigten Staaten hatten im Februar, noch vor Ausbruch des Krieges, vor russischen Listen gewarnt, auf denen Ukrainer stünden, die getötet oder in Lager gesteckt werden sollten."Nur derschützt. Russland ist 2008 in "abtrünnige" Regionen Georgiens einmarschiert,Frankreich und Deutschland dafür sorgten, dass es nicht in die Nato eintritt, schreibt der georgische Journalist Sandro Gvindadze in der: "Im Dezember 2021, während Russland seine Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenzog, forderte Moskau die Nato auf, ihre Expansionspolitik aufzugeben. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs wurden die Georgier*innen von einem Gefühl der Solidarität, aber auch vonergriffen. Schließlich ist Russland der Ansicht, dass es das Recht habe zu entscheiden, wie das ukrainische Volk weiter leben soll. Was hält Moskau davon ab,zu tun?" scheut sich in dernicht, Putins Politik gegenüber der Ukrainezu nennen. Es gehe Putin um die Vernichtung der Identität eines Volks. In seinem Geschichtsessay habe Putin dargelegt, dass der Westen den Ukrainern überhaupt erst eingeredet hätte, sie hätten eine eigene Identät, das müsse nun korrigiert werden: "Dies ist auch ein Reflex der. Der Führer hielt die Ukrainer ebenfalls für ein, das, sobald es von der angeblich jüdischen Führung der Sowjetunion befreit sei, gerne neuen Herren dienen würde. Dmitri Medwedew schloss die Lücke zwischen diesen beiden Positionen, indem er deutlich machte, dass die ukrainische Regierung durch ihrendisqualifiziert wurde. In den Wochen vor der Invasion weigerte sich Russland, mit der Ukraine zu verhandeln, und stellte sie als Vasallen dar."Snyder spielt hier übrigens auf einen Geschichtsessay Medwedews an, in dem Medwedew Selenski mit dem Anführer eines" vergleicht - dieser Essay aus demwurde im Westen kaum wahrgenommen, Link und Informationen hier . Medwedew hat sich jüngst auch zuin einem gehässigen kleinen Artikel geäußert, auf den Gerhard Gnauck in derverweist - der Artikel werde in Polen als akutes Warnsignal wahrgenommen. Ausführlich wird Medwedews Polen-Diatribe in diesem Twitter-Thread übersetzt Der ehemalige amerikanische Offizier ukrainischer Herkunft, der unter Trump diente und sich von Trump distanzierte, ist in der amerikanischen Diskussion des Ukraine-Kriegs zu einer wichtigen Stimme geworden. Im Gespräch mit KK Ottesen von derglaubt er nicht, dass Putineinsetzen würde: "Dieser Typ liebt sich. Er sitzt ein Fußballfeld entfernt von seinen engsten Vertrauten und Beratern, weil er nicht krank werden will. Er ist. Für ihn ist das alles rational und beruht auf der Tatsache, dass er so lange damit durchgekommen ist."Dieschöpfen unbewusst aus einer deutschen Vergangenheit, die heute in Vergessenheit geraten ist, findet der Osteuropa-Historikerin der: "Die Aufarbeitung der NS-Zeit dominiert die deutsche Geschichtspolitik in einem solchen Maße, dass frühere Epochen oft zu wenig kritisch wahrgenommen werden. Das gilt vor allem, der seinem deutschen Reichsprojekt alles andere unterordnete. Wie Putin setzte er auf die Verbreitung von Fake News. Wie Putin scheute er nicht davor zurück, Kriege auszulösen. Wie Putin annektierte er ein Gebiet, in dem es vor der militärischen Intervention keinen Irredentismus gegeben hatte. Und wie Putin bekämpfte er innere Feinde."Es wird sich ein "durch die Mitte Europas" ziehen, prophezeit in der, die lange für den Internationalen Stab der Nato in Brüssel tätig war. Ein Ende des Kriegs ist allerdings vorerst nicht in Sicht, meint sie: "Mittelfristiges Ziel Moskaus könnte es sein, die Ukraine auf einenohne Seeanbindung zu reduzieren, der dann an der wirtschaftlichen, finanziellen und militärischenund ihrer Nato- und EU-Verbündeten hinge. Damit würde Russland den seit Längerem angestrebten strategischen Puffer zur Nato herstellen. Die wirtschaftliche und militärische Infrastruktur in der Westukraine nachhaltig zu zerstören und den Stromweiter anschwellen zu lassen, dürfte ebenfalls zu den Zielen der russischen Angriffstaktik gehören."Derhat noch nicht begonnen, erwidert in derder Jurist und Grünen-Politiker Rupert von Plottnitz der ukrainischen Schriftstellerin. Deshalb sei es weder politisch noch moralisch verwerflich, den Frieden dort zu sichern, wo bisher kein Krieg herrscht, meint er: "Wer von den Mitgliedstaaten der Nato denan der Seite der Ukraine fordert, sollte auch den Mut aufbringen, die konkreten Konsequenzen zu benennen, die der verlangte Mut im Falle eines Falles fordern könnte: nämlich Städte und Orte in Europa, zum Beispiel auch, in denen es am Ende so aussieht, wie es jetzt bereits in der Ukraine in Charkiw, Mariupol oder Kiew der Fall ist."Deutschland wird beim heutigen Treffen von Nato, G7 und Europäischer Union in Brüssel mit Fragen und Vorwürfen konfrontiert werden, mutmaßt Josef Kelnberger in der. Aber wenn eine militärisches Eingreifen schon keine Option ist, sollten wir nicht zumindest sofort- undaus Russland stoppen? "Wer moralisch argumentiert, mag zu dem Schluss kommen. Politisch wäre es, den von vielen Experten befürchteten Zusammenbruch ganzer Industriezweige zu riskieren und darauf zu spekulieren, andere Experten behielten recht und es werde schon irgendwie gutgehen. Niemandem in Europa ist gedient, wenn die größte Wirtschaftsmacht sich und damit den ganzen Kontinent in einestürzt."Vor wenigen Tagen erklärte die Antje Ravik Strubel, aus ihrem Deutschsein austreten zu wollen, heute erklärtin der, warum er - vorerst zumindest - kein Schriftsteller mehr sein will. Die Leute gehen ihm einfach auf die Nerven: "Ich kriege natürlich auch mit, wiebehaupten, ukrainische Flüchtlinge würden heute in Deutschland wie Könige behandelt werden, während die syrischen Kinder, Frauen und Männer 2015 von den bösen weißen deutschen Rassisten praktisch gelyncht wurden - was erstens nicht wahr ist und zweitens der vergebliche Versuch dieser Leute, wiederzurückzukriegen, weil sich gerade keiner für ihre Twitter-Dramen interessiert. ... Nein, für solche Leute will ich gerade keine Romane und Erzählungen schreiben, wirklich nicht."Außerdem: Inna Hartwich erzählt in der, wie sich die westlichen Sanktionen für die Mokauer anfühlen - inzwischen ziemlich konkret. In der fordert der Osteuropa-HistorikerSolidarität mit unseren osteuropäischen Nachbarn - vor allem mit Polen.