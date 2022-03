Gegen den Krieg, ohne Krieg zu zeigen: "Alina Horlowas "This Rain Will Never Stop"

essayistischer Dokumentarfilm "This Rain Will Never Stop" befasst sich mit der Lebensrealität in der schreibt Katharina Böhm auf- ein Antikriegsfilm ohne Krieg zu zeigen. "Vielmehr beschreibt die 1992 in Saporischschja geborene Regisseurin, was das Leben der Menschen nach einem akuten Kriegszustand bestimmt", und "erzählt behutsam und geduldig von kleinen, alltäglichen Szenen im besetzten Gebiet, wie sie sich in Fotos oder Nachrichtenclips kaum auszudrücken vermögen. ... Ob Vyacheslav Tsvetkovs Kamera einem alten Mann bei der Fütterung seiner Zicklein folgt oder dem Bau eines Panzers: Die schwarz-weißen Aufnahmen verbreiten. Es sind fast ausschließlich die Hintergrundgeräusche, die den Eindruck ländlicher Idylle stören:, das Anklingen von Gleichschritt. Erst allmählich wachsen die nummerierten Studien aus Landschaftsansichten, feierlichen Militärparaden und Alltagsszenen zusammen."ist noch immer das Gift hinter allen Kriegen gewesen; ihn ausgerechnet von Künstlerinnen und Künstlern einzufordern, ist beunruhigend", schreibt Daniel Kothenschulte in derzum Rauswurfaus der, in deren Augen sich der Filmemacher zu wenig zu seinem Land bekannte, weil er Solidarität mit jenen russischen Kollegen forderte, die sich gegen den Krieg in der Ukraine aussprechen. Dabei "sind für Loznitsas Kunst dieentscheidend. Viele seiner Dokumentarfilme, besonders eindrucksvoll 'Maidan' (2014), führen die filmische Beobachtung an jenen Punkt, an dem sich das Zufällige schon allein durch die Ausdauer des Betrachtens zumverdichtet. Seine Spielfilme nehmen gern dieses Stilmittel der langen Einstellungen auf und lenken dabei den Zufall noch ein Stückchen weiter - in die Richtung eines."Außerdem: Die plaudert mit Filmkomponist, der bei der Verleihung am am kommenden Wochenenden auf einen Oscar hoffen darf. Christian Schröder schreibt imeinen Nachruf auf die Schauspielerin. Andreas Kilb ( FAZ ), Andreas Busche ( Tsp ) und Philipp Stadelmaier ( SZ ) gratulierenzum 80. Geburtstag. Besprochen wird die-Serie "The Andy Warhol Diaries" ( FAZ ).