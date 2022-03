Die bringt weiterhin das Kriegstagebuch des ukrainischen Schriftstellersaus dem belagerten: Eine seiner Nachbarinnen greift zu laut aufgedrehtem, wenn der Stress sie übermannt. "Sie hört wahnsinnig lauten Heavy Metal, steht vor dem Fenster im zwölften Stock, die Vorhänge aufgespannt, und beobachtetoder der feurigen Raketen und Flugkörper, die den Himmel durchkreuzen. Wahrscheinlich sieht sie aus wie einst Nero, als er den großen Brand von Rom beobachtete. Die Heavy-Metal-Musik gibt dem Ganzen einen. Wir können nicht einmal die einfachsten Dinge tun, ohne ihnen einen Sinn zu geben. Wenn alle Dinge sinnlos werden, pfeffern wir sie mit unserem eigenen Sinn, um weiterleben zu können.."Über Charkiw schreibt auch der in Berlin lebende, ukrainische Musiker und Schriftstellerin seinen Kriegstagebuchnotizen für den: "Gestern schickte mir ein Bekannter, der in Charkiw geblieben ist, Bilder, die er beim Spaziergang in 'meinem' Kiez gemacht hat. Mein Weg zur Schule… rechts zwei Kindergärten, links die fünfstöckige Häuser, wo meine Klassenkameraden lebten. Kostia hier, dritter Stock, Maxim im Nachbarhaus, im fünften. Eigentlich sind es Farbfotos, aber sie wirken schwarz-weiß. Nein, schwarz-grau. Und darauf sind keine Menschen zu sehen.."Der dokumentiert Notizen der eigentlich in Kiew lebenden Autorin und Übersetzerin, die vor dem Krieg aufs Land und schließlich ins Ausland geflohen ist. "Vor drei Tagen wurde meine Heimatstadt Malyn zum ersten Mal bombardiert. Der Luftangriff auf das Städtchen dauerte eine halbe Stunde. Im zehn Kilometer entfernten Dorf, in dem ich mich versteckte,. Die Katzen verkrochen sich unters Bett, ich begann zu fluchen." Schließlich die Flucht, als sich die Gelegenheit bot: "Drei Stunden und 250 Kilometer später stieg ich in eine noch friedliche Welt aus, in der die Straßen gefegt werden und der Cappuccino noch schmeckt, in der es an Arzneien und Lebensmitteln nicht mangelt. Hier wird bis spät in der Nacht das Licht nicht ausgemacht, und ein Aufheulen auf der Straße bedeutet."Auf die vonabgesetzte Literatursendung "" ( mehr hier ) folgt die Sendung "Zwei mit Buch", in der nicht mehr Autor und Buch, geschweige denn Ästhetik, Stil und Form besprochen werden, sondern nur noch über das Thema des Buch diskutiert wird, ärgert sich in deram Sonntag Alain Claude Sulzer. "Eine", meint er: "Sollte man also eines Tages über 'Moby Dick' sprechen, wird man sowohl die Meinung einer Tierschützerin als auch jene einesberücksichtigen müssen, bei 'Krieg und Frieden' jene von Militärstrategen und Friedensforschern, bei 'Jenseits von Afrika' die eines Rassismusbeauftragten und einer Afrikakennerin."Weitere Artikel: In derüber ihren aktuellen Roman "Kazimira" über ein Massaker der Nazis an Jüdinnen im Jahr 1945. Philipp Haibach spricht immit, dieverwaltet. Jonas Engelmann wirft für dieeinen abschließenden Blick auf die kirre US-Kontroverse umComic "Maus". Aron Boks empfiehlt in derden Podcast "Stoff aus Luft" der Berliner Dichterinnenund erinnert sich in deran einen Wutanfall von. Sabine Scholl ( Standard ) und Mladen Gladic ( Welt ) erinnern an, der vor 100 Jahren geboren wurde. Außerdem bieten wir Ihnen eine Leseprobe aus "370 Riverside Drive, 730 Riverside Drive. Hannah Arendt und Ralph Ellison", dem neuen Buch unserer Lyrikkolumnistin Besprochen werden unter anderem"Die Woche" ( taz Freitag ),"Zukunftsmusik" ( ZeitOnline ), Jan Schönherrs Neuübersetzung von"Engel der Trübsal" (online nachgereicht von der FAZ ),Übersetzung von"Der Geldverleiher" ( 54books ), der von Barbara Mahlmann-Bauer herausgegebene Band "Aussteigen um 1900. Imaginationen in der Literatur der Moderne" ( FR ), neue The Quietus ) und' Journal "Die Jahreszeiten der Ewigkeit" ( Freitag ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Michael Opitz über"Increatum":"Ich schrieb ich schrieb: niemand der schrieb -in der Kulisse meines Zimmers: ohne alt zu werden..."