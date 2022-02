Hans Neuenfels' legendäre Lohengrin"-Inszenierung. Foto: Enrico Nawrath / Bayreuther Festspiele

In der schreibt Wolfgang Schreiber zum Tod des Regisseurs, den er als den großen Intellektuellen undverehrte und der den Mut zum Risiko lehrte: "'Eine Interpretation darfsein', sagte Neuenfels." In der erinnert Christian Wildhagen an die "", mit denen Neuenfels' Bayreuther "Lohengrin"-Inszenierung in die Geschichte der Wagner-Festspiele einging: Der Schwanenritter umgeben von einer Schar von Ratten: "Neuenfels' radikale Bildsprache entsprang durchaus einer. Doch Selbstzweck, wie bei weniger tiefgründigen Vertretern des 'Regietheaters', war sie für ihn nie. Er verband in der zugespitzten Ikonografie seiner Inszenierungen vielmehr scharfsinnige Textanalysen mit psychoanalytischem Denken - und mit visuellen Prägungen, die er während der 1960er Jahre als Assistent des Surrealisten Max Ernst empfangen hatte." In der denkt auch Judith von Sternburg mit Wonne an den "Ratten-Lohengrin" zurück: "Auch gehörtzu den integralen Bestandteilen des Regietheaters, im Guten wie im Bösen. Aus der Aufregung, der Erregung, aus der Langeweile (die man dem Ratten-'Lohengrin' freilich nicht vorwerfen kann) undsoll etwas Neues entstehen, und wenn es ein Gespräch ist, bei dem die Fetzen fliegen."In derbetont Irene Bazinger, dass Neuenfels auch mit seinen Inszenierungen in Frankfurt und Berlin das Opernpublikum aufschreckte: "Unvergessen seine von Generalmusikdirektordirigierte 'Aida' in Frankfurt am Main 1981, in der er die verschlepptezeigte, die in ägyptischer Sklaverei mit niedrigen Tätigkeiten gedemütigt wird. Buhstürme und Bombendrohungen waren die Folge. Seinen Ruf als aufgeklärter,bestätigte der Skandal um Mozarts 'Idomeneo' (2003) an der Deutschen Oper Berlin. Neuenfels plädierte darin für die Freiheit des Menschen und ließ die Religionsstifter Jesus, Mohammed und Buddha köpfen, weshalb 2006 die Wiederaufnahme nach einer Warnung des Berliner Innensenators vor islamistischen Anschlägen zunächst abgesagt wurde." Weitere Nachrufe in Tsp Besprochen werden Sebastian Nüblings Adaption von' Syrien-Geschichten "Eine Zusammenfassung von allem, was war" Gorki-Theater ( taz ), Alice Birchs "Blank" am Staatstheater Karlsruhe ( FR ), Wolfgang Korngolds "Tote Stadt" als Wiederaufnahme an der Wiener Staatsoper ( Standard ) und der-Abend "Germania. Römischer Komplex" des italienischen Anagoor-Kollektivs im Theater an der Ruhr in Mühlheim ().