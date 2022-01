Paradoxe Koinzidenz von Politikeräußerungen vorgestern in der, CSU, wiegelt im Gespräch mit Timo Frasch und Konrad Schuller ab: "Selbst in der schlimmsten Zeit des Kalten Krieges gab eszwischen der Sowjetunion und Deutschland. Bei aller berechtigten Kritik an Russland muss der Westen irgendwann die Kernfrage beantworten: Ist eine NATO-Erweiterung um die Ukraine geplant oder nicht."aus der Nord Stream 2-Partei bezieht hingegen in einem Artikel, den er zusammen mit dem ehemaligen polnischen botschafter Janusz Reiter verfasste, eine überraschend klare Position zu Russland: "Man muss ohnehin damit rechnen, dass Russland selbst seine Lieferungen als eine Art Vergeltungsaktion für westliche Sanktionen abbrechen könnte. Einmag die Sowjetunion im Kalten Krieg gewesen sein. Im 21. Jahrhundert und mit Russland als Partner gilt das nicht zwingend. Asiens Energiehunger bietet Russland Alternativen zum Absatz in Europa." Die beiden sind sich sicher: "Die aktuelle Krise lässt sich'."Es wäre falsch,einfach nur einen geopolitischen Rationalismus zu unterstellen- sein Handeln ist obsessiv und verdientein. Und er denkt schon an: "Es gibt viele Russen - Künstler, Akademiker, Filmemacher -, die bereits eine großartige Arbeit bei der Erforschung desleisten. Sie erhalten oft nur minimale Unterstützung von ihrer eigenen Regierung, und einige mussten das Land verlassen. Es sollte einen transatlantischen Fonds geben, der unabhängig von jedem Staat ist, um ihre Arbeit zu unterstützen. Ebenso sollten wir an die künftige Generation denken und eineeinrichten, an der kritische Untersuchungen möglich sind."Thomas Schmid glaubt hingegen in dernicht, dass Putin eine "größer angelegte Invasion von Teilen der Ukraine plant. Dazu ist er. Denn diese Invasion hätte für ihn zwei kaum kalkulierbare Folgen. Da sie zu schweren Verlusten an Menschen und Material der russischen Armee führen würde, wäre sie bei Russlands Bevölkerung- und dies in einer Situation, in der Putins Popularitätswerte im Land so schlecht sind wie nie zuvor. Zweitens wäre er nach einer (Teil-)Eroberung der Ukraine mit schweren undin den eroberten Gebieten konfrontiert - er hätte seine Macht überdehnt."Eigentlich war diegegen denaus eigener leidvoller Erfahrung geimpft, schreibtin einem großen-Essay. Die jetzige Linie des Russlandverstehens in der SPD führt er zurück auf "die vonbetriebene Fortentwicklung der 'neuen Ostpolitik' zu einerdes europäischen Status quo, die allen demokratischen Entwicklungen von unten, wie, mit offenem Misstrauen begegnete. Insofern hatte es wieder seine Logik, dass die Verhängung des Kriegsrechts in Warschau im Dezember 1981 mit einem symbolträchtigen Treffen von Schmidt und Honecker beantwortet und die Signale aufgestellt wurden. Und es war wiederum Egon Bahr, der diesen militärischen Eingriff auch ausdrücklich als Recht der Sowjetunion anerkannte, in ihrem strategischen Vorfeld für Ruhe zu sorgen, so wie die '' es 1968 mit Blick auf die Tschechoslowakei reklamiert hatte."Auch Nils Minkmar skizziert in derdas historische Verhältnis von deutschen Sozialdemokraten und russischen Kommunisten, um am Ende einzu fordern - gerade, wenn man keinen Krieg wolle: "Eine sozialdemokratisch regierte Bundesrepublik kann in ihm, seinem Regime,sehen. Sie muss ihm mit allem drohen - schon heute und deutlich - was jenseits militärischer Auseinandersetzung möglich ist. Noch der heftigste ökonomische Kontaktabbruch ist erträglicher als ein Krieg in Europa."Nachdem ein"als radikaler Katholik" von seiner Russlandliebe schwadronierte und die Verteidigungsministerin in der Folge seien Rücktritt annahm, fragt Dominic Johnson in der: "Ganz unabhängig davon, was man von Schönbachs Weltsicht halten mag: Wieso hält eigentlich ein deutscher General in Indien eine strategische Grundsatzrede über den Indopazifik? Hat Deutschland gerade keine Politiker übrig, die schongeschaut haben?"An seiner wechselhaften Geschichte hat, eine der drei europäischen Kulturhauptstädte 2022, schon mal kein Interesse, moniert Marko Martin in der. Nichts erinnert an dievor den Jugoslawienkriegen oder an die Autoren -oder- die sie beschrieben haben: "Was aber taugt ein von Gremien proporzmäßig verliehener 'Kulturhaupt-stadt'-Status, wenn er nicht genutzt wird, umeuropäische Verknüpfungsgeschichten zu erzählen, sondern im Neusprech-globish nur visuell und 'multimedial' aufgehübschte 'Bridges and Visions' verkauft?"