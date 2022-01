"Nie wieder Krieg", das neue Album von, bietet die Essenz der Band schreibt Susanne Romanowski in der: Die Band ist sich hier selbst so nahe "wie nie. Sie wollen an keiner progressiven, politisch-musikalischen Speerspitze stehen", sondern machen "das, was sie am besten können: melancholische Rocksongs schreiben, gegen Nazis sein, ebenfalls, und ja, sogar männliche Verletzlichkeit so vielfältig auffächern, dass es wieder modern und anschlussfähig wird. Wer könnte nach zwei Jahren Pandemie nicht den Wunsch nachvollziehen, vom Monster im Schrank einmalzu werden?"Außerdem: Jan Brachmann spricht in der FAZ mit, Intendant des, über kulturpolitische Strukturumschichtungen und die künstlerische Ausrichtung seines Hauses in den nächsten Jahren. In der beugt sich Tom Mustroph interessiert über das "" - ein Instrument, das "wie eine" aussieht, welchesundbeim Berliner Avantgardefestival CTM präsentieren wollen. Andrian Kreye porträtiert für diedie Harfenistin. In einer "Langen Nacht" des widmet sich Egbert Hiller. Hans-Jürgen Linke schreibt in derzum Tod des Jazzsaxofonisten. Robert Mießner gratuliert in derder Komponistinzum 90. Geburtstag. Hier "Opus 17", das das britische Musikmagazin Wire vor kurzem als ihr wichtigstes Stück angepriesen hat:Und Karl Fluch staunt imdarüber, wie die 17-jährige US-Musikerinnicht nur der E-Gitarre und dem rotzigen Image des jugendlichen Misfit Revivals beschert, sondern damit sogar ziemlich erfolgreich ist:Besprochen werden Konzerte von Tsp ) und FAZ ), sowie die Ausstellung "The World of Music Video" in der Völklinger Hütte ).