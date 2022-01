Unabhängig von der Frage, ob ein jüdischer Notar und Mitglied des Judenrats das Versteck der Familieverriet, muss man sich über den Kontext klarwerden, in dem der von den Nazis eingerichteteoperieren musste, schreibt der Historiker, Autor von Büchern über die Niederlande in der Nazizeit, in der. Der Jüdische Rat befand sich in einer, in der er sich nur kompromittieren konnte: "Obgleich beunruhigt über das Schicksal der Deportierten, setzte der Judenrat weiterhin auf eine. Nur so könne man hoffen, 'wenigstensso lange wie möglich hier zu halten'. Es entstanden zahllose Listen, auf denen jene privilegierten Personen verzeichnet waren, die von den Deportationen künftig ausgenommen sein sollten." Dass in den Niederlanden proportionalwie sonst nur in osteuropäischen Ländern, erklärt Hirschfeld mit der starken Präsenz der SS. Aber es gab auch ein Paradox: "Der Grad anförderte bei vielen von ihnen ein nachvollziehbares Gefühl der Zugehörigkeit und der Sicherheit, das sich angesichts einer bislang weder erlebten noch vorstellbaren Verfolgungssituation als fatal erweisen musste."In der blättert Hoo Nam Seelmann ein besonders gruseliges Kapitel derauf: Ende des 16. Jahrhunderts beschloss der Kaiser Hideyoshi China zu erobern, um seine Samurai zu beschäftigen. Dafür musste man aber erst mal durch Korea. Der Krieg dauerte mehrere Jahre. Zum Beweis ihrer Tapferkeit schnitten die Samurai ihren Opfernab: "An Sammelstellen wurden sie abgezählt und registriert, dadavon abhingen. Nach dem Bericht von Ogawachi Hidemoto sollen während des Krieges Köpfe oder Nasen vonin Japan gelandet sein. Da aber die Zahl der koreanischen Soldaten nie so groß war, meint man, dassihr Leben oder ihre Nasen verloren haben. Die japanischen Soldaten hätten, so die koreanischen Zeitzeugen, jedem, dem sie begegnet seien, wahllos die Nase abgeschnitten. Nach dem Krieg habe man lange nochauf der Straße gesehen." Es gibt in Japan mehrere Gräber nur für diese abgeschnittenen Körperteile, dasvon Kyoto zum Beispiel: "Vermutet wird, dass darin die Nasen von gut 100 000 Menschen begraben liegen", erzählt Seelmann.