"Im Kalten Krieg gehörtenzusammen. Verhandlungen ohne Verteidigungsfähigkeit bedeuten Schwäche, Abschreckung ohne Dialog ist Abenteurertum", konstatiert Eric Gujer in derund wirft dem Westen vor, Moskaus wachsende Verbitterung fahrlässig hingenommen zu haben: "Nur selten hateinen als ungerecht empfundenen Zustand hingenommen. Auch Deutschland akzeptiertenicht. Nato und EU taten gut daran, daszu respektieren und sie mit offenen Armen zu empfangen. Das Ungleichgewicht hätte Anlass sein müssen, den Dialog zu suchen und so den Konflikt zu entschärfen. Die vermeintlichen Sieger der Geschichte ließen die Dinge indes schleifen. Moskau wird nicht aufgeben. Wenn die gegenwärtige Krise verebbt, wird es die nächste Gelegenheit zur Konfrontation suchen.spielen."Die USA haben Russland unterdessen vorgeworfen,positioniert zu haben, wie der berichtet . Sie sollen oder könnten mit "Operationen unter falscher Flagge" einen Vorwand für einen russischen Angriff liefern.Silke Bigalke kann sich in der keinen Reim mehr machen auf die unerfüllbaren Forderungen aus Moskau und die Drohgebärden an der ukrainischen Grenze: "In Europa hofft man zwar weiterhin auf einen Bluff, dass also Putin versucht, durch Maximalforderungen das für ihn Bestmögliche herauszuholen. Dann wäre eine Verhandlungslösung möglich. Vielleicht ist es aber auch genau andersherum: dass Putin die Gespräche scheitern lassen will, um sie als Vorwand für eine Eskalation zu nutzen. Dritte Möglichkeit:, welchen Weg er einschlägt. Seine Soldaten wird er sicher nicht abziehen, bevor sie sich auf die eine oder andere Weise ausgezahlt haben."In der liefert Barbara Oertel anlässlich der Proteste eine kleine Landeskunde zu, das - neben einem Weltraumbahnhof und Sascha Baron Cohen - mitwahrscheinlich auch einen besonders dreisten Machthaber zu bieten hatte: "Das Vermögen, das der Klan über ein weit verzweigtes Firmenimperium in Schlüsselbereichen der Wirtschaft angehäuft hat, wird aufgeschätzt. Allein in Europa und den USA soll der engste Familienkreis Immobilien im Gesamtwert von 785 Millionen Dollar besitzen. Über eine Einkaufstour der besonderen Art berichtete unlängst auch die britische Zeitung. So soll Nazarbajews jüngste300 Millionen US-Dollar außer Landes gebracht und unter anderem ein Haus in London, ein Anwesen in Dubai nebst Villa sowie einen Luxus-Privatjet erworben haben. Wo sich Nazarbajew und seine Angehörigen derzeit aufhalten, ist unklar."Für dieunterhält sich Elena Witzeck mit der afghanischen Autorin, die in ihrem Buch "Wir sind noch da!" Frauen porträtiert, die in Afghanistan auf ganz unterschiedliche Art: "Viele sagen: Die Taliban sind schlimmer als die von 1996. Aber was diese Tätigkeiten angeht, wird es so kommen. Ich habe noch ein paar Projekte für Frauen laufen. Eines davon betrifft die. Es ist ein reines Frauenprojekt. Die Idee und Umsetzung basiert auf den Erfahrungen, die wir während der letzten Taliban-Herrschaft gemacht haben. Die Frage war ja nie, ob sie kommen, sondern: Was machen wir,? Die Hebammenschule ist den Taliban nützlich. Sie haben bestätigt, dass alles nach den Gesetzen der Scharia läuft."