"Der Schuldspruch war zu erwarten - und ist", schreibt Dominic Johnson in derzum Prozess gegen den syrischen Geheimdienstmann, Folterer und Mörder Anwar R. (unsere Resümees ), der jetzt zuverurteilt wurde. Aber die Haupttäter sind noch nicht belangt, so Johnson: "Sobald Assads Opfer in Deutschland Zuflucht finden, werden Assads Gräueltaten zu einer. Und zugleich ist dies keine Selbstverständlichkeit. In vielen Ländern verzichten Justizapparate aus politischen Gründen darauf. Die deutsche Politik muss aus solchen Urteilen politische Schlüsse ziehen und die gebrandmarkten Machthaber, auf allen Ebenen." Sabine am Orde berichtet über die Urteilsverkündung. Johnson und am Orde werfen auch einen Blick nach, wo Täter womöglich davonkommen.Anwar R. kam als Flüchtling nach Deutschland, notiert Julian Staib in der, "so wie viele der Nebenkläger und Zeugen, die nun gegen ihn vor Gericht ausgesagt hatten. Doch war er Teil der syrischen Foltermaschinerie gewesen, Teil des 'auf die Zivilbevölkerung', den es aus Sicht des Gerichts seit Anfang 2011 in Syrien gibt.wurden seit Beginn des Aufstands gegen das Assad-Regime Anfang 2011 gefoltert, mehr als 102.000 verschwanden gewaltsam, mehr als 14.500 wurden durch Folter ermordet."Zum "Glück" haben sich", einem syrischen Geheimdienst-Oberst a. D. zu erklären, "was erzu tun und zu lassen gehabt habe", meint Ronen Steinke in der. Deutschland ist nach dem Weltrechtsprinzip vorangegangen, aber: "Der Einsatz der deutschen Justiz ist durchaus nicht frei von politischen. Man sieht das daran, welche Länder die Ermittler schonen. Die Folterkeller des ägyptischen Diktators al-Sisi beispielsweise, über die Menschenrechtsorganisationen auch eine Menge zu berichten wissen, sind für sie kein Thema. Auch dieim Mittleren Osten oder inhaben sie sich nie näher angesehen. Kurz bevor US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im Jahr 2007 nach Deutschland reisen wollte, versicherte die Bundesanwaltschaft ihm: Keine Sorge, wir ermitteln nicht.""Es ist ein wegweisendes, ein historisches Urteil. Aber auch eines, das, weil Baschar al Assad als oberster Befehlshaber nicht auf der Anklagebank Platz nehmen musste und es wohl nie tun muss", schreibt Christian Böhme imEr fragt: "Reicht es aus, einzu sein, um straffrei davonzukommen? Nein, meint das Gericht. Zu Recht. Denn Anwar R. hatte lange Zeit kein Problem damit, dem Sicherheitsapparat anzugehören und ihm zu dienen. Im Gegenteil. Er verdankte dem verbrecherischen System seine Karriere. Dass er sich schließlich doch abwandte, aus Syrien floh und in Deutschland Asyl beantragte, hattezu tun. Vielmehr störten ihn die Exzesse der Generäle, die einfach jeden einkerkerten und so seine Arbeit als effizienter Verhörspezialist infrage stellten."Der Schriftstellerl-saß sechzehn Jahre lang inim Gefängnis, seit 2017 lebt er in Deutschland. Bei einer Rückkehr nach Syrien würde ihn vermutlich der Tod erwarten, aber auch hierzulande hat er nicht das "Recht,zu haben", schreibt er: "Angesichts des Umstands, dass Syrer die drittgrößte Gruppe an Ausländern in Deutschland bilden - nach den Türken und den Polen - , istgeworden. Es ist enttäuschend, obgleich auch verständlich, dass Syrien in den Medien unseres deutschen Nachbarn praktisch nicht vorkommt. … Das Gespräch über Syrien muss anders in Gang kommen als über Nachrichtensendungen. Es ist Zeit für uns, auf die Felder der Künste, der Literatur, der Geisteswissenschaften zu gehen."