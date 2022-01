In der wütet Hanno Hauenstein heute gegen die Vorwürfe des-Redakteurs Thomas E. Schmidt gegen dieund ein palästinesisches, das in Kassel teilnehmen soll ( Unser Resümee ). Schmidts "Polemik" sei "eine Fingerübung in". Der Artikel wirke "wie eine weitere Wegmarke der inzwischen normalisierten Sehnsucht in Deutschland,Luft zu machen, indem man die Deutungshoheit übergegen Minderheiten in Anschlag bringt. Ob diese palästinensisch, indonesisch, jüdisch oder links sind, scheint dabei keine Rolle mehr zu spielen. Eins haben alle gemeinsam: sie entsprechen nicht 'unseren', wie sie 2019 im BDS-Beschluss des Bundestags festgehalten wurden. Anstatt tatsächlich antisemitischer Propaganda entgegenzuwirken, forciert der Beschluss eine provinzielle Interpretation von Kritik, deren anti-pluralistische Auswirkungen in den letzten Jahren immer deutlicher zutage traten."In der reagiert Andreas Fanizadeh wiederum auf Elke Buhr, die beischrieb, die documenta-Praxis sei alternativlos, sonst könne man ja niemanden mehr einladen, ( Unser Resümee ): "Lassen sichso leicht außer Kraft setzen? Oder müsste es nicht vielmehr heißen, so mancheladen gern ein, wer den eigenen stereotypen Vorstellungen einer Kritik an 'dem'und Israel entspricht. All die anderen vermögen sie oft nicht, als 'authentische' Subjekte zu erkennen."In die "" dringt Kevin Hanschke () in der Ausstellung "Rausch der Bilder" im Brandenburgischen Landesmuseum in Cottbus vor, das erstmals nach dreißig Jahren Werke aus der Sammlungin Deutschland zeigt. Als Kulturattaché der brasilianischen Botschaft in der DDR sammelte Freitags "" Werke aus der Untergrund-Kunstszene der DDR: "Kurz vor dem Mauerfall gerieten nicht nur seine Wegbegleiter, sondern auch er selbst ins Visier der Staatssicherheit. 'Sie drangen nachts in mein Apartment ein. Sie stellten alle Bilder auf den Kopf, um zu zeigen, dass sie da waren', sagt er in einem Interview. Auch in der Sammlung zeigt sich dieser Bruch.schwebt über der Stadt, die in Rot getränkt ist. Seine Flügel sind ausgebreitet. Der Blick gleitet über die Menschen, die zurückbleiben. Das Gemälde 'Goodbye Dresden' vonist ein Schlüsselwerk. Der Künstler nahm Abschied von seiner Heimatstadt und schuf eine Elegie des Verlassens und Verlassenwerdens - Gefühle, die für viele um Freitas Alltag waren, sei es, weil sie selbst aus der DDR flohen oder andere es taten."Außerdem: Im gratuliert Hanno Rehlinger dem in Haiti geborenen und Berlin lebenden Künstlerzum Wi Di Mimba Wi-Preis, der von der Galerie Savvy Contemporary für Künstlerinnen of Color gestiftet wurde.