Im-Interview mit Paul Jandl gibt sich wie gewohnt freischwimmend dem Strom seiner Gedanken hin - über die, die Möglichkeit der Utopie oder den Mut, sich der Empathie zu bedienen. Er vertraue auf: "Man muss die Gefühle respektieren, auch wenn sie irren. Im Irrtum kann manchmal mehr Erfahrung stecken oder mehr Substanz als in einer bloßen Verstandeseinsicht. Gleichzeitig sind die Gefühle nicht mit Sentimentalität zu verwechseln. Gefühle stehen immer für das. Unsere Sinne haben ein Gefühl für Unterschiede: heiß und kalt. Hell und dunkel. Aggressiv und zärtlich. Das kann das Ohr unterscheiden. Im Ohr sitzt außerdem der Gleichgewichtssinn. Wie fein ist das zusammengesetzt! Dass unsereins in der Evolution der Erde herumläuft, und es entsteht so etwas wie das Ohr. Oder."Es ist, der die kruden, zersetzenden Theorien der Querdenker und ihre übersteigerte Notwehrbehauptung befeuert, erkennt in der: "Es geht also nicht darum, etwas zu bewirken, gar eine andere Gesellschaft zu begründen (und sei es eine neofaschistische); es geht um diewie der Wissenschaft, der unabhängigen Medien und der Gerichte, letztlich um einen Angriff auf den demokratischen Staat und dessen repräsentative Organe, die ohnehin an Vertrauen verlieren. Eineangesichts der multiplen Krisen der Gegenwart kommt dem zu Hilfe, ubiquitäre Ängste formen einen 'Zeitgeist'. Dieser erinnert an die von Georg Lukács thematisierte 'Zerstörung der Vernunft', die den völkischen Bewegungen zupasskam, oder an den '' (Richard Hofstaedter) der McCarthy-Ära, dessen Familienähnlichkeit mit dem Antisemitismus unverkennbar ist."ist keine Erfindung der politischen Rechten, ruft Vojin Saša Vukadinović in derund verweist darauf, wie etwa deutsche Akademikerinnen den Fall der britischen Philosophinbewerten ( unsere Resümees ), die von einem misogynen Aktivistenmob von der Uni vertrieben wurde: "Die Soziologinsagte über den Fall Stock im, es sei 'schwer zu beurteilen,'. Stock sei ihr 'als durchaus fundamentalistisch argumentierend' bekannt - als hielten sich anonyme Morddrohungen gegen die lesbische Feministin Stock, von denen diese berichtet hat, und Kritik an der esoterischen Rede von 'Geschlechtsidentität' die Waage, und als bedürften systematisch von misogynen Aktivisten bedrängte Frauen in Großbritannien einer an Butler geschulten Schlichterin aus Deutschland, die ihnen nahelegt, dass sie, wenn sie 'fundamentalistisch' argumentieren, mit schuld daran seien, wenn sie belästigt werden. Noch übertroffen hat dies. Die an der Universität Trier tätige Literaturwissenschaftlerin und Genderforscherin sagte im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur, natürlich könne Stock nicht abgesprochen werden, 'dass sie sich bedroht fühlt'... Es müsse 'unbedingt umgekehrt auch anerkannt werden, dass sich Studierende bedroht fühlen, wenn jemandstellt' - als hätte Stock jemals gesagt oder nahegelegt, dass Transmenschen umgebracht werden dürften."