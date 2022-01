Der belarussische Punkmusiker, den dieschon mehrfach interviewte (unsere Resümees ), ist überraschend aus dem Gefängnis entlassen worden. Im Interview mit Robert Mießner erzählt er, wie er sich nach der Isolation im Gefängnis und in einem Klima massiver Zensur wieder zurecht findet. Obwohl er in Grodno, unweit der polnischen Grenze lebt, gibt er zu, dass er es nicht wagt, sich ein Bild von derzu machen, die Alexander Lukaschenko an die Grenze gelockt hat: "17 Kilometer sind es von Grodno zur Grenze. Den Flüchtlingen geht es fürchterlich und das muss aufhören. Interessant, auch wenn das nicht das passende Wort ist, ist einmal die, die keine unabhängigen Medien dort haben will, auf der anderen Seite die belarussischen Behörden, die niemanden den Zugang erlauben. Beide wollen, dass am besten nichts nach außen dringt. Dazwischen ist ein Vakuum entstanden. Über die Situation der Flüchtlinge etwas in Erfahrung zu bringen, ist sehr schwer. Von unabhängigen polnischen Organisationen, zu ihnen habe ich Kontakt, kommen Nachrichten, in Belarus haben wir nur die staatlichen Medien, die die Flüchtlinge in Lukaschenkos Sinne instrumentalisieren."Berlin trägt Mitschuld an der immer aggressiveren- weil ihr die vielen deutschen Regierungen seit der Auflösung der Sowjetunion nie deutlich entgegentraten, heißt es in einem Aufruf , der beiveröffentlicht wird. Einige Dutzend Russlandexperten, darunter etwa die Grünen-Politikerin Rebecca Harms, Karl Schlögel und Richard Herzinger schreiben: "Berlin hat mit seiner Außen- sowie Außenwirtschaftspolitik zur politischen und ökonomischen Schwächung osteuropäischer Nicht-Nuklearwaffenstaaten und zureiner zunehmend expansiven Atomsupermacht beigetragen. Deutschland verhinderte 2008 maßgeblich den Beitritt von Georgien und der Ukraine zur Nato. 2019 betrieb die Bundesregierung hingegen die Wiederzulassung der russischen Delegation zur Parlamentarischen Versammlung des Europarats, obwohl Moskau keine der Bedingungen fürerfüllt hatte und hat."In derruft Joachim Käppner denschon mal leise Servus zu. "Königshäuser sind Nachfahren eines undemokratischen Zeitalters", meint er, das kann man vergessen, solange sie zur Einheit eines Landes beitragen wie Queen Elizabeth oder Königin Beatrix: "Wenn die Monarchien dieser Rolle aberwerden und wie häufig in den vergangen Jahren vor allem durch Finanz- und andere Skandale auffallen, verspielen sie ihre Akzeptanz rasch. Sie sind, in der Sprache der Manager ein 'Nice-to-have', etwas, was man sich leisten kann, aber nicht leisten muss. Durchaus denkbar, dass in den kommenden Jahrzehnten deshalb auch diewerden. Sollte es so kommen, hielte sich der Verlust in Grenzen."