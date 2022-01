von denist tot. Niemand klang wie sie, erinnert sich Alexis Petridis in einem sehr schönen Nachruf im. "Ihre Stimme hat etwas, das man sofort erkennt: eine Kombination aus, ein markantes Vibrato, eine rohe, ungeschulte Kraft. Egal wie dicht und unnachgiebig die Arrangements von Phil Spector waren,. Selbst Tina Turner klingt, als würde sie mit den vielen Instrumenten auf 'River Deep Mountain High' um Platz kämpfen, aber hören Sie sich 'Is This What I Get for Loving You?' oder 'I Wish I Never Saw the Sunshine' von den Ronettes an - Singles, die im Schatten ihrer größten Hits 'Be My Baby' und 'Baby, I Love You' stehen - aufgenommen in den Jahren 1965 und 1966, als Spectors Produktionsstil zunehmend übertrieben wurde. Selbst wenn 'I Wish I Never Saw the Sunshine' seinenerreicht - der Moment kurz vor dem Refrain, wenn das Schlagzeug einsetzt - kann man, metaphorisch gesprochen, die Augen nicht von Ronnie Spector abwenden. Alles andere ist ein (zugegebenermaßen ausgeklügelter) Hintergrund für ihre gequälten Schreie von 'Oh Baby!'"Jakob Biazza von dermag kaum glauben , wie sehr ihr größter Hit "Be My Baby" auch heute noch umhaut: "Man umarme das Schlagzeug-Intro, dieses schwer hingetupfte 'Boom - boom, boom, tschak', und die so meisterlich drumherum gebaute Produktion, die den Chören und dem Text die Zuckerwattensüße austreibt.. Song für die Ewigkeit. Nicht einmal der 'Dirty Dancing'-Soundtrack konnte ihn wirklich verwüsten." Spectors Songs, das waren "süße, traurige Jugendfantasien, das schon. Aber dunkel koloriert. Und unnachahmlich direkt. Spector sei 'die Stimme von, meine eingeschlossen', schrieb die Sängerin Diane Warren ins digitale Kondolenzbuch." Diese Popklassiker waren "Mini-Melodramen, welche die Ronettes mit der für sie typischen Mischung aus Ernst und Unschuld, dabei seltsam distanziert vortrugen", schreibt Edo Reents in der"Black Acid Soul", so ein Albumtitel lässt Retro vermuten, aber damit hatnichts am Hut, versichert uns Dagmar Leischow in der. "Ihr Timbre klingt kratzig", aber warm, "viel Beiwerk zum Stimmenzauber braucht es nicht. ... Meistens fungieren die Instrumente als, damit sich der gefühlsbetonte Gesang von Lady Blackbird maximal entfalten kann. Einzig der Titelsong tanzt ein bisschen aus der Reihe. Auf einmal dehnt sich das Instrumentalbett raumgreifend aus, ein flirrender Bass verpasst dem Sound größere Flügel,. Das wirkt schon unheimlich,." Und auf jeden Fall in seiner Epik sehr faszinierend:Außerdem: In der stellt Ueli Bernays das Triovor. Besprochen werden ein-Abend mitund den Tsp ) und"Sick" ("Auch wenn in Sweatshirts Reimen aus jeder Gangstatrope ein Wortspiel wird, steckt darin trotzdem so etwas wie", schreibt Christian Werthschulte in der). Im schreibt James R. Hagerty einen Nachruf auf den großen Musikkritiker, der im Alter von nur 65 Jahren gestorben ist - wir haben ihn in der Magazinrundschau oft zitiert