Bild: Reliefplatte mit zwei Würdenträgern, Königreich Benin. Copyright: MARKK. Bild: Paul Schirnweg.

Shinseungback Kimyonghung, Cloud Face, 2012 © the artists

Am Donnerstag verkündete Hamburgs Kultursenator, das Museum am Rothenbaum werde im nächsten Jahr dasan allender Sammlung anübertragen. Wann und ob alle Objekte zurückverlangt werden, ist noch unklar, schreibt Jörg Häntzschel in der. Zunächst sind die Objekte erst noch einmal in der Ausstellung "Benin. Geraubte Geschichte" zu sehen, die laut Häntzschel so "befreit und" wirke, als sei "von Kuratoren und Objekten einenabgefallen": Die Macher zeigen "alle 179 von ihnen, als machten sie Inventur, von den kunstvollen Gedenkköpfen, mit denen verstorbene Könige geehrt wurden, über die Reliefplatten, die wiehöfische Szenen darstellen, bis zu einer angeknacksten Schale und einem rostigen Schwert. Sie treten jetzt nicht nur einen Schritt von diesen Objekten zurück, für die sie nicht mehr verantwortlich sind, sie gehen auch auf Distanz zu ihren Vorgängern und deren '', wie Plankensteiner es nennt."Im verliert Gunda Bartels zunehmend den unschuldigenbeim Besuch der Ausstellung "Songs of the Sky. Photography & the Cloud" im c/o Berlin , die Wolkendarstellungen in der analogenvon Louis Vignes über Alfred Stieglitz bis hin zunachzeichnet: "Die endgültige Entzauberung naiver Wolkenbetrachtung wartet im letzten Teil, in dem die klimatischen und geopolitischen Folgen der Clouds verhandelt werden. Etwa mit der Regen imitierenden, tröpfelnden Installation der Gruppe Fragmentin, die das 'Cloud Seeding' kritisch aufs Korn nimmt. Also dasmit Silberjodid, um Regen zu vertreiben oder herbeizuführen. China hat diese Art dervor den Olympischen Spielen in Peking eingesetzt und will sie ausbauen."In derist Andreas Platthaus schier überwältigt von den neunzehn neuen, großformatigen Gemälden, die nun in der Ausstellung im Pariser Palais Ephemere gezeigt werden und die der Künstlergewidmet hat: "Eine Ausstellung wie diese hat es nie gegeben: vom Ausmaß einer Flughafenhalle in Grönland, wenn man aus teilweise hundert Meter Entfernung auf einzelne Bilder zugehen kann, und von dereines belauschten Zwiegesprächs, wenn man dann vor ihnen steht und die ihnen eingeschriebenen Celan-Verse liest - jeweils auch Selbstbefragungen Kiefers."Besprochen werden die Ausstellung "- Ein Krimi" im Jüdischen Museum in Wien ( Standard ) und die-Ausstellung im Berliner Gropius Bau