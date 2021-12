Von der Weltöffentlichkeit weitgehend ignoriert, kämpfteine halbe Bevölkerung für Demokratie. Saskia Jaschek berichtet in der: "Anders als zu Beginn des sudanesischen Aufstands geben sich die Protestierenden heute nicht mehr mit dem Kompromiss einer zivil-militärischen Übergangsregierung zufrieden. Sie wollen, ohne Einmischung des Militärs, und sie sind entschlossen, so lange auf der Straße zu bleiben, bis ihre Forderungen erfüllt sind. Bis heute. Ein- bis zweimal wöchentlich wird nun in Khartum demonstriert. Aber was heißt demonstrieren? Es sind eher Festzüge, detailreich geplant." Der Slogan der Demos ist "!" - Zivilregierung.So schnell kann's gehen:ist schon aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Frauen, Oppositionellen, ethnische Minderheiten, Homosexuelle interessieren hier niemanden mehr, notiert Hasnain Kazim, der immer wiederzugeschickt bekommt, bei. "Längst sind. Frauen dürfen nicht mehr zur Arbeit oder in die Universitäten, Mädchen in den meisten Regionen nicht mehr in die Schulen - und wenn, dann nur bis zur vierten Klasse. Proteste von mutigen Frauen gegen die neuen Machthaber finden längst nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Journalistinnen, die im August noch auf dem Bildschirm erscheinen durften, um zu zeigen, dass diesmal alles anders werde als in den Neunzigerjahren, als die Taliban erstmals in Afghanistan herrschten, sind ihre. Viele von ihnen sind ins Ausland geflüchtet. Richterinnen und Staatsanwältinnen wurden nach Hause geschickt, keine einzige Frau befindet sich in der Regierung. Ebenso finden ethnische Minderheiten wie beispielsweise diekeine Repräsentation."Bemerken ausländische Berichterstatter dasauf den Straßen nicht, fragt imentgeistert Emma Graham-Harrison angesichts vielfältiger Berichte über die "Normalität" zu der Afghanistan zurückgekehrt sei. "Eine der führenden Zeitungen der USA brauchte, um über die Ankündigung der Taliban zu berichten, Mädchen den Besuch einer weiterführenden Schule. Am 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September auf Amerika fragte sich ein prominenter männlicher Korrespondent in Kabul auf Twitter, ob 'wir vielleicht heute damit beginnen können,und voranzukommen'. Die afghanischen Frauen fragten sich einfach, ob sie wieder studieren oder arbeiten oder gar ihr Haus sicher verlassen könnten. ... Die Vereinten Nationen ernanntenin Kabul. Als die Taliban das Verbot der Sekundarschulbildung für Mädchen einführten, gab die UN-Kinderhilfsorganisationeine Erklärung ab, in der sie zunächst die Wiedereinführung des Schulunterrichts nur für Jungen begrüßte, bevor sie sich 'besorgt' über die Zukunft der Schulbildung von Mädchen äußerte. ... Dies ging einher mit zu vielen Berichten, die den Eindruck erweckten, dass die Rechte der Frauen ein Nischenthema sind, das andere Frauen interessiert und über das sie am besten berichten sollten, und nicht eine."