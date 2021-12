Gesellschaft

Caroline Jebens führt in der FAZ ein beeindruckendes Gespräch mit dem Schauspieler Christian Kahrmann, der schwer an Corona erkrankt war und dessen Vater an Corona starb, während er selbst im Koma lag. Kahrmann ist immer noch im Genesungsprozess: "Es war ein einziger Marathon von der Intensivstation zur Reha. Ich war so geschwächt, dass ich mich noch nicht mal von alleine auf die Bettkante setzen konnte. Mein Körper war wie weggeschmolzen: Ich hatte keine Muskeln, keine Kraft mehr, konnte nicht richtig essen. Ich habe 20 Kilo in der Zeit abgenommen. Man hat mir die Lunge ausgesaugt. Ich hatte glasige Augen, meine Wirbelsäule zeichnete sich ab. Ich sah aus wie ein Gespenst. Ich habe keine Fotos davon gemacht, heute ärgere ich mich etwas deshalb."



"Eine allgemeine Impfpflicht ist grundsätzlich mit der Verfassung vereinbar", schreibt der Rechtswissenschaftler Frank Mayer in der SZ, denn: "zugunsten der Allgemeinheit erlaubt das Grundgesetz durchaus auch erhebliche Beschränkungen der körperlichen Unversehrtheit und anderer Verfassungsgüter." Und weiter: "Es ist bereits jetzt deutlich, dass die Befürworter einer Impfpflicht die übergroße Mehrheit ausmachen. Demokratie ist aber Mehrheitsherrschaft - und das meint nicht die gefühlte Mehrheit der Boulevardpresse. Dass sich Mehrheits- und Minderheitsmeinungen gegenüberstehen, kommt regelmäßig vor. Spaltung droht erst, wenn die Minderheit die grundgesetzkonforme, demokratische, parlamentarische Mehrheitsentscheidung als fundamentale Spielregel nicht mehr hinnimmt. Wo sich Corona- und Impfskepsis zu einer identitären Abwehrhaltung entwickelt haben, steht häufig auch die Akzeptanz dieser Regel infrage. Dann aber wäre die Rücksichtnahme auf das Spaltungsargument die Duldung einer Tyrannei der radikalisierten Minderheit."



Ähnliche Fragen stellen sich auch beim Gendern, das eine Mehrheit ablehnt, in offiziellen Stellen. Hannovers Verwaltung gendert bereits seit drei Jahren, angesprochen werden "Wählende" und "Bürger:innen". Ulrike Lembke, Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Berliner Humboldt-Universität hat nun ein 123seitiges Gutachten verfasst, das sich Reinhard Bingener bereits gestern für die FAZ angesehen hat. Lembke leite darin "eine Pflicht für staatliche Stellen ab, künftig gendergerechte Sprache zu verwenden und auch auf binäre Anreden wie 'Sehr geehrte Damen und Herren' zu verzichten. (…) Insgesamt attestiert die Gutachterin den deutschen Verwaltungen, bei Umsetzung und Anwendung geschlechtergerechter Sprache vielfach 'in grober Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze' ihre Bindung an das Gesetz zu vernachlässigen. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf. Auch stellt sich die Frage, wie sich Lembkes Ableitung einer Pflicht zu anderslautenden Entscheidungen demokratisch legitimierter Politiker verhält, die eine gendergerechte Sprache jüngst explizit untersagt haben."



In der Welt ärgert sich Anna Schneider: "Worum es Lembke eigentlich geht, blitzt in auffällig abfälligem Ton an einigen Stellen durch. Da ist von der 'überfälligen De-Privilegierung' der Männer bis in die Verwaltungssprache die Rede. 'Das Grundrecht auf Gleichberechtigung ist ein zugunsten von Frauen wirkendes, antipatriarchales Verbot, von der gesellschaftlich dominanten Gruppe der Männer unterdrückt zu werden.' Weder ist jeder Mann privilegiert, noch ist jede Frau ein Opfer, und es ist ganz sicher nicht im Sinne des Grundgesetzes, Frauen gegen Männer - oder Männer gegen Frauen - auszuspielen."