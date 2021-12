Vielemüssen demnächstwerden, das wird teuer, ahnt Reinhard J. Brembeck in der: 600 Millionen in Köln, eine Milliarde in Stuttgart. Auch die Häuser in Frankfurt, Düsseldorf, Nürnberg und Augsburg an, Berlins Komischer Oper und das Münchner Nationaltheater stehen an. "Allerdings ist der Rechtfertigungsdruck für öffentlich gezahlte Kulturausgaben und speziell für Opernhaussanierungen besonders hoch: Braucht man das überhaupt? Ist das nicht bloß? Das sind durchaus berechtigte Fragen", so Brembeck. "In Stuttgart wurde jetzt einegemacht, die ein Okay zur Sanierung signalisierte. Dort weiß man, dass die 500 000 Opern- und Ballettkarten vongekauft werden. Das ist alles andere als eine kleine Reichenelite, Stuttgart hat nicht einmal doppelt so viele Einwohner. Und es zieht nicht nur Stuttgarter in ihre legendäre Oper."wird gleich ein neues Opernhaus bekommen, weil die Sanierung des alten unwirtschaftlich wäre, hat die schwarz-grüne Regierungskoalition mit Stimmen der FDP und SPD beschlossen, berichtet außerdem Alexander Menden, und für Olaf Przybilla sind die Renovierungsarbeiten inein Testfall, ob das Publikum den Bühnen in die Ausweichquartiere folgt.soll nach Recherchen eines-Teams im Juni seinen Posten als Intendant der Berliner Festspiele nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs aufgeben haben, meldet die. Ob das so stimmt, kann Rüdiger Schaper imauch nicht sagen, weil Monika Grütters und Oberender schweigen. Grundsätzlich ist Schaper jedoch einverstanden damit, dass Theaterleiter immer öfter auch wegengehen müssen: "Sexistische Übergriffigkeit, rassistisches Verhalten, Drohgebärden,und anderes offenbar klassisches Führungsverhalten werden inzwischen sanktioniert. Nicht immer, aber immer häufiger. Einfindet statt. Dass es dabei auch zu zweifelhaften, unklaren oderkommen kann, lässt sich bei einem Umschwung dieser Größenordnung kaum vermeiden. Denn es geht nicht nur um eine veränderte Kultur der Arbeit zumal in künstlerischen Berufen. Es geht auch um einen Generationenwechsel, um. ... Der Intendant, meist Gutverdiener, trägt viel mehr als die künstlerische Verantwortung."Besprochen werdenundProjekt "Aus dem Leben", das Gespräche über denmontiert (in derfragt Irene Bazinger leicht ratlos: "Was bringt ein Projekt wie 'Aus dem Leben', während sich draußen im Land Tausende radikalisieren, die den Tod von anderen billigend in Kauf nehmen, weil sie sich nicht impfen lassen wollen?", nachtkritik ), die konzertante Uraufführung vonKammeroper "Romano Kidipe" im Frankfurter Gallus-Theater ( FR ) und Choreografien vonundbeim Festival d'automne in Paris ().