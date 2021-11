Diebringt mehrere Artikel zur Lage an der. Unter anderem interviewt Barbara Oertel die belarussische Menschenrechtsaktivistin, die meint, das Alexander Lukaschenko mit seiner Einschleusung von Flüchtlingen vor allemzielt. Der Diktator finde sich in der Klemme zwischen der Opposition im eigenen Land und, der sich Belarus einverleiben und Lukaschenko loswerden wolle. Lukaschenkos Preis für die deutsche Regierung: "Deutschlandvor dem Terror und den Menschenrechtsverletzungen in Belarus. Deutschland erkennt ihnan und leistet, um der wirtschaftlichen Krise zu begegnen."Zugleich konstatiert Christian Jakob im-Kommentar: "Eine Antwort, die zu denund Rechtspflichten passt, gibt es aus der EU nicht. Ihr fiel nichts anderes ein, als die Sanktionen gegen Belarus am Dienstag zu verschärfen. Nichts spricht dafür, dass- es läuft viel zu gut für ihn. Was der EU bleibt, ist die Angst: vor der anhaltenden moralischen Bloßstellung und vor der politischen Ausbeutung der Lage durch rechte Populisten." Der Bericht zu neuen EU-Sanktionen hier , der Bericht über die Lage an der Grenze hier Die vier Nobelpreisträgerinnenrichten einen dringenden Aufruf an die Länder der EU, der in der publiziert ist : "Wir appellieren an Sie, diese humanitäre Krise möglichst schnell und effektiv zu lösen, die Beschlüsse dereinzuhalten und insbesondere allen denzu gewähren, die darum bitten und an der östlichen EU-Grenze festgehalten werden."In derfindet Thomas Schmid die Debatte zu Migrationunerträglich heuchlerisch: "Denn es gilt die Binsenweisheit: Europa kann nicht zum Zufluchtsort aller Mühseligen, Beladenen, Verfolgten und Armen dieser Welt werden. Es geht einfach nicht. Dasder EU besteht darin, dass sie nicht wagt, diese bittere Erkenntnis auszusprechen. Das ist Heuchelei." Brüssel sollte die Grenzsicherung in Polen "aktiv unterstützen. Und dafür darauf bestehen, dass der Ausnahmezustand im Grenzstreifen ein Ende hat. ... Zur Wahrheit gehört aber auch, dass damit nicht viel gewonnen wäre. Denn auch eine gut geschützte EU wirdstehen. Wir werden das Problem nicht los. Auch nicht mit dem allfälligen Spruch, die Fluchtursachen müssten in den Herkunftsländern bekämpft werden. Denn dazu fehlt es in der Weltgemeinschaft, aber auch den Herkunftsländern an Bereitschaft. Das Problem der Migration. Es macht unsere Debatten aufrichtiger, wenn wir uns das eingestehen."Ebenfalls in der fragt Dagmar Rosenfelder, wie sich dieangesichts der Zustände an der polnisch-belarussischen Grenze derartziehen kann: "So erklärte der Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag,, via Twitter: 'Diemüssen zügig einen Plan vorlegen, wie auf die Lage an der deutsch-polnischen Grenze reagiert werden soll. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass die Außengrenzen geschützt werden.' Aber diesem Anspruch gerecht zu werden, ist Aufgabe der Bundesregierung. Und die wird nicht von den Ampelparteien gestellt, sondern immer noch."Tatsache ist aber auch, dass die polnische Regierung bis jetztdurch die EU-Grenzschützer der Frontexhat. Eigentlich kommt die Krise der Regierung sogar ganz gelegen, glaubt im Interview mitder polnische Politikwissenschaftler: "Die polnische Regierung steckt gerade selbst in einer Krise, sie ist mit einem Tief in Meinungsumfragen konfrontiert, neulich gab es Proteste gegen die Abtreibungsgesetze. Die Migrationskrise gibt der polnischen Regierung die Gelegenheit, sich als Verteidigerin, alszu präsentieren. Rhetorisch beschreibt die Regierung die Krise hier als, als Angriff auf das Land. Das lenkt die Aufmerksamkeit von anderen Problemen weg." Aberhätte mehr tun können, glaubt er. "Es hätte schon längst Gespräche mit den Ländern geben müssen, aus denen die Migrantinnen und Migranten kommen, mit dem Irak, der Türkei oder Jordanien. Es ist offensichtlich, dass die Menschen von dort kommen, zum Teil mit Fluglinien, diezusammenarbeiten. Für mich ist schwer nachvollziehbar, weshalb die EU nicht schon hier eingreift."