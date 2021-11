Kleiner als in Wirklichkeit: Albrecht Schuch als "lieber Thomas"

-Kritiker Andreas Kilb hat erhebliche Vorbehalte gegenüberBiopic "Lieber Thomas" über den in Schüben immer wieder entdeckten Schriftsteller : Zu sehr fiktionalisiert sich der Regisseur hier in etwas rein und tue daher "mit seinem Helden das Gegenteil von dem, was Brasch mit den Figuren seiner Stücke getan hat: Er mythisiert. ... Sein Schwarz-Weiß ist nostalgisch statt enthüllend: Jede Party ein Déjà-vu, jeder Auftritt mit 'Ach!' unterlegt. Der Widerspruch, dass die DDR, deren Borniertheit er verachtete, zugleich seine Heimat und sein Thema war, nahm Brasch nach ihrem Untergang den poetischen Atem. Kleinerts Film dagegen fühlt sich in der Enge wohl, seinesind schon die Freiheit, in die ihre Bewohner im November 1989 erst aufbrechen wollten." Offenbar wollte der Filmemacher "einenerschaffen, zu dem die Kamera auch dann aufblickt, wenn er im Drogenrausch von Vatermord und Amoklauf träumt. Das macht den 'lieben Thomas' als Menschen kleiner, als es der wirkliche Thomas war."Auch-Kritikerin Barbara Schweizerhof hat hier und da Probleme mit dem Film, aber "Albrecht Schuch verkörpert fesselnd denals innerlich Getriebenen, als einen, der hoch pokert und den dann die Angst umtreibt, nicht liefern zu können." Filmdienst und epdFilm haben mit dem Regisseur gesprochen.Außerdem: Imüber sein vom online gestelltes Spielfilmdebüt "Hyperland". Ulrich Kriest berichtet imvon den. In der spricht Leiter Ralf Schulze über sein Hamburger Unerhört . Christian Buß schreibt imeinen Nachruf auf den SchauspielerBesprochen werden"Bergman Island" ( Jungle World , unsere Kritik hier ),Doku "Speer Goes to Hollywood" übergescheiterten Pläne,Erinnerungen zu verfilmen ( SZ ), die Arte-Doku "Für Sama" über eine Mutter in(online nachgereicht von der FAZ ),-Show "Your Life is a Joke" ( SZ ), der nun auch in Österreich startende Film "Das Mädchen und die Spinne" der-Brüder ( Presse , unsere Kritik zum deutschen Start im Juli hier),Horrorfilm "Last Night in Soho" ( NZZ ), die-Serie "Du Sie Er & Wir" ( FAZ ) und die Sportdoku "King Otto" über SZ ).