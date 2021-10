Der britische Abgeordnetewurde bei einer "constituency surgery", einer Bürgersprechstunde, von einem offenbar islamistischen Attentäter (mehr hier ) durch mehrere Messerstiche ermordet - übrigens genau ein Jahr nach dem Mord anbei Paris. Den Hintergrund kannte Rafael Behr, der für den kommentiert , im Moment des Schreibens noch nicht. Behr zeigt, wie sehr ein solcher Mord einselbst ist: "Die Wahlkreissprechstunde der Abgeordneten ist eine der am wenigsten untersuchten Institutionen der britischen Politik, was zum Teil daran liegt, dass so viel von dem, was dort geschieht, vertraulich ist. Jeder, der schon einmal das Privileg hatte, einer Sitzung beizuwohnen, wird wissen, wie intensivdie Geschichten von verletzlichen Menschen sein können, die verängstigt sind, in einem chaotischen Leben umherirren oder sich als Geiseln einer dysfunktionalen Bürokratie fühlen und und sich an ihren gewählten Vertreter wenden, um- zu erhalten... Die, wenn jeder Bürger, der in die Tür tritt, einen mörderischen Schatten werfen könnte."Anastasia Tikhomirova besucht für diedie Räume der, deren Chefredakteurden Friedensnobelpreis bekommt. Dort gedenkt man, die vor 15 Jahren ermordet wurde. Insgesamt, so Tikhomirova, wurden wurden seit Putins Amtsantrittin Russland ermordet. "Wer die Redaktion derbetreten möchte, muss am Eingang einenpassieren. Die strengen Kontrollen erklären sich aus der Geschichte der Zeitung, die von staatlicher Repression, Gewalt, Mord und Giftanschlägen auf die Journalist:innen geprägt ist -Taten, dieblieben. Erst vergangenen März versprühte eine als Essenkurier verkleidete Person giftige Chemikalien am Eingang des Gebäudes, glücklicherweise ohne ernsthafte gesundheitliche Folgen für die Mitarbeitenden."In Frankreich wurde gesterngedacht, den ein Islamist vor einem Jahr mit einem Messer enthauptete. Zugleich formieren sich die KanditatInnen für den Präsidentschaftswahlkampf. Bis in die politische Mitte herrscht in Frankreich ein sehr, notiert Michael Wiegel im Leitartikel der. An den Rändern verschärfe sich der Diskurs erst recht, wie etwa der Aufstiegzeige: "Zemmour ist wegen Rassenhass und Verleumdung wiederholt verurteilt worden. Doch sein Erfolg in den Umfragen beruht just auf dem Tabubruch, den seine Thesen von der 'Umvolkung' und dem 'Zivilisationskrieg gegen den Islam' darstellen. Er erntet Zustimmung auf einem Terrain, das die Rechtspopulistinmit ihrem Anspruch auf Salonfähigkeit brachliegen ließ. Jetzt versucht sie mit dem Versprechen über ein Einwanderungsreferendum verlorene Sympathien zurückzuerobern."Dieprofitiert davon, dass es sich die demokratischen Parteien prächtig gehen lassen, muss Heribert Prantl in derkonstatieren. Nicht nur hat sie trotz der Wahlverluste nur elf Abgeordnete weniger, weil derist (worauf Prantl nicht eingeht). Nun müsste sie nach allen Regeln auch noch einebekommen, weil sie zum zweiten mal in den Bundestag gekommen ist. Eine Partei, dierückt, bekäme dann ihren Anteil aus- so hoch schätzt Prantl das kommende Budget der Stiftungen: "Es rächt sich nun, dass esgibt, das die Finanzierung parteinaher Stiftungen regelt. Sie erhalten vom Staat insgesamt mehr als dreimal so viel Geld wie die ihnen nahestehenden Parteien. Eine damals von Bundespräsident Richard von Weizsäcker eingesetzte Kommission zur Parteienfinanzierung hat schondie Intransparenz der Stiftungsfinanzierung beklagt." Prantl hofft, dass die neue Regierung in Gesetz anstößt, das die AfD vom Geldregen ausschließt.Einfach naiv findet Benedict Neff in derden deutschen Umgang mit den. Besonders in, wo die Ditib-Moschee schon ihr Versprechen gebrochen habe, ihrezu halten. "Wenn man sich vergegenwärtigt, wie Ditib die Kölner Politik ausgetrickst hat, mutet die Erlaubnis für den Muezzin-Ruf besonders grotesk an. Was die Stadtregierung bei allem Bemühen um Toleranz nicht begriffen zu haben scheint: Hier geht es um, um Zugriff auf Menschen. Ditib verkündet denvon Erdogans Prägung."