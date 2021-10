Nam June Paik und John Godfrey. Global Groove, 1973 (Film Still). © Estate of Nam June Paik, courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York





Frankenstein oder eine Frischzellenkur am Schauspiel Hannover. Foto © Katrin Ribbe

Das Museum Folkwang in Essen setzt sich in der Ausstellung "Global Groove. Kunst, Tanz, Performance und Protest" mit Fragen derim Tanz auseinander. Das ist wichtig und richtig, meint Wiebke Hüster in der. Aber man muss auch etwas von derverstehen, es reicht nicht, nur auf die Ethnie zu achten: "Eine Tanzöffentlichkeit, die sich nicht mehr mit Bewegungen, Schulen, Traditionen und Werken auseinandersetzt, sondern vornehmlich mit den Protagonisten, ihren Hintergründen und Ethnien, verliert über Einzelbeobachtungen den Sinn für dieder Tanzkunst. Darin liegt ohnehin eine Schwäche des Narrativs vom modernen Tanz. Dieses beinhaltet den ständigen Bruch mit dem Voraufgegangenen um des Fortschritts willen, was dazu führt, dass viele individuelle Linien sich im Staub des Vergessens verlieren."





Schauerroman "Frankenstein" ist der meistgespielte, versichert Christiane Lutz in der. In Berlin wurde er schon gespielt, es folgen Rostock und Bielefeld, Landshut und Aalen, Frankfurt und München. Aber jetzt erst mal Hannover , wo Regisseurinden Stoff als Stück überinszeniert, die außer Kontrolle gerät, als Frankenstein seiner Kreatur die Liebe verweigert: "In dieser Weigerung liegt der neue Grusel des Romans, der ihn so bühnentauglich macht: Wir kommen nicht mehr umhin, Verantwortung zu übernehmen für unser Handeln. Wer versucht, sich davonzustehlen, den bringt die. Frankenstein hat zwar allerlei ethisch und moralisch einwandfreie Motive für seine biologische Bastelei, doch er scheitert daran, in seiner Schöpfung eines neuen Menschen auch wirklich einen solchen zu sehen. Wer ist jetzt das Monster?"In derist Jan Fischer nur mäßig angetan von der Inszenierung: "Spannend ist an 'Frankenstein oder eine Frischzellenkur' selbstverständlich die Idee, Shelleys Romanzu deuten - und die Inszenierung zieht auch viele Fäden vom Jahr 1816 bis zur Bühne des Schauspiels Hannover. Dennoch wirdals fein geklebt, wird eher Wert darauf gelegt, immer noch ein anderes Thema daraufzulegen als ein gerade angesprochenes und angedachtes zu vertiefen."Weitere Artikel: Boussa Thiam unterhält sich fürmitüber dessen Theaterstück "Restworld", das gestern Premiere am Theater Heidelberg hatte: Anders als im Film wird hier die Geschichte über einen mörderischen Vergnügungspark in der Zukunft aus dererzählt. Zum Siebzigsten des Theatermannsschreiben Christine Dössel in derund Hubert Spiegel in derBesprochen werdenChoreografie der barocke Ballettoper "Amors Fest" in München ( nmz ),Choreografie "Gootopia" im Tanzquartier Wien ( nachtkritik ),' Inszenierung von Lydia Haiders "Zertretung 1. Kreuz brechen oder Also alle Arschlöcher abschlachten" am Volkstheater Wien ( nachtkritik ) sowie "Fidelio" in Glyndebourne und "Jenůfa" an der Royal Opera in London ().