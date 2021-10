Große-Festspiele in den Feuilletons.undbringen großformatige Interviews, zu denen das Erscheinen seines neuen, in SZ Tagesspiegel undbesprochenen Romans "Crossroads" den Anlass bietet. "Man könnte sagen, dass ichendlich weggeworfen habe", verrät er derauf die Frage, warum er seinen Roman in den Jahrenspielen lässt. Was habe die damalige Zeit mit heute zu tun? "Ich kann den Lehnstuhlhistoriker geben und gewisse Berührungspunkte aufführen - insbesondere, in Amerika, einen erneuten Kampf gegen den systemischen Rassismus und das Ende eines langen und katastrophalen Krieges im Ausland. Aber das Buch ist keines über die Siebzigerjahre, außer in dem negativen Sinn, dass es heutigeÄra zurückweist. Ich wollte das Gefühl erzeugen, in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort zu sein, aber ich wollte nicht, dass sich das 'historisch' anfühlt."Das Buch bildet den Auftakt zu Franzens Spätwerk, einer Trilogie, die bis in die Gegenwart reichen soll, sagt der Schriftsteller der. Daneben ist "die, die, mein Thema. Als Gegenentwurf zur Aufklärung, weil wir uns heute Formen des Wissens zuwenden, die auf dem Glauben basieren. Die, von Expertentum, von Fakten, das beschäftigt mich. ... In Europa wie im liberalen Amerika ist das Christentum nahezu irrelevant geworden, in progressiven Kreisen ist es bei uns fast schon ein Schimpfwort, weil es inzwischen so sehr mit der politischen Rechten in Verbindung gebracht wird." Die frühen Siebziger "sind der letzte Moment, an demin der Kirche noch wirkten. Danach entkoppelten sich in Amerika fortschrittliche Politik und Christentum. Die Bürgerrechtsdebatten, der Widerstand gegen den Vietnam-Krieg, an alldem waren die Kirchen beteiligt. Nach 1971 hörte dieses Engagement auf."In einem melancholischen-Essay widmet sich Paul Jandl dem Zustand der. Spoiler: Richtig gut steht es um sie nicht. Jandl betastet viele Facetten, unter anderem die, dass Lesen zunehmend eine Sache deswird. "Ohne Zweifel kann Lesen Gefühle erzeugen. So wie deroder die Kleintierzucht", aber "der fortschreitend idiosynkratische Umgang mit Literatur erklärt eine ihrer Nebenwirkungen zur Hauptwirkung. Man wird sich nicht wundern, dass, das Internet, emotionales Lesen als Geschäftszweig entdeckt hat. Wo das Meinen längst Syndrom ist und der Bedarf an Meinung von jedem Mitglied des Internets nach Kräften gedeckt wird, dort ist freischwebende Subjektivität fast schon eine Tautologie. Wer liest nicht? Und wer möchte nicht anderen erzählen, wie es ihm dabei ergangen ist? Aus dem privatistischen Rahmen, zu dem man auch die Feuilletons zählen kann, hat sich die Buchempfehlunghinauskatapultiert."Weitere Artikel: Im-Interview spricht über seinen Roman "Götterfunken", der unter anderem vonhandelt. In der neuen Ausgabe des spricht Alf Mayer mit dem Krimiautor(weitere Hinweise auf die Rezensionen und Essays des neuen hier im Editorial). Alexandra Gerlach porträtiert imden Schriftsteller, der sich in seinem Roman "Dresden" an seine Zeit als Jugendlicher in dererinnert. Tania Martini wirft in dereinen kleinen Blick voraus die. In seiner-Kolumne erinnert sichan eine Reise in die. In der neuen Folge des "Und dann kam Punk"-Podcast plaudert der Schriftsteller ausführlich über seine Erfahrungen im, wie er Zuflucht in derfand und dann zum Schreiben kam. In seiner Kolumne in der Literarischen Welt erinnert sichan ein Pariser Abendessen mitBesprochen werden unter anderem"Im Menschen muss alles herrlich sein" ( taz ),"Auszeit" ( FR ),"Harlem Shuffle" ( CrimeMag ), eine Edel-Edition von1966 im erschienenem Porträt über CrimeMag ),-Biografie ( SZ ),"Diese Frauen" ( CrimeMag ),"Ein alter Mann wird älter" ( Tagesspiegel ) der vonherausgegebene Briefwechsel zwischenund taz ),Biografie über) und die deutsche Erstveröffentlichung von"U" aus dem Jahr 1932 ().