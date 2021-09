Name this Band! pic.twitter.com/G92UzyTZ3R - Anousch Ever Given (@Anousch) September 28, 2021

In dergratuliertden Deutschen zu einer "ganz und gar außergewöhnlichen Wahl. Da ist einmal die Wahlbeteiligung von, die, auch dank der Briefwahl, die Lebendigkeit dieser Demokratie bezeugt. Es war eine Wahl, in der die radikale Linke nicht einmal die Fünf-Prozent-Hürde schaffte. In der die radikale Rechte immer noch zu stark ist, aber doch viel schwächer als in meinem Land. ... Dieseist kein Zufall, sondern sie ist der Sieg einer einst, die an der Mauer entlang zur Arbeit ging und heute nicht allzu weit vom Denkmal für die ermordeten Juden wohnt."Im Gespräch mit Tobias Rapp vomumreißtdiedoch eher als eine verzagte Zeit. Auch im jetzigen Wahlkampf hätten wir uns zwar mal wieder als(beim Klimathema) aufgespielt. Aber "die Weltmeister sehen die Welt nicht mehr als einen aufregenden Ort, dem man sich in die Arme werfen muss, sondern als eine Ansammlung von Problemen, die. Auch Angst verengt den Horizont. Sie ist Selbstbeschäftigung, sie kreist um sich selbst. Utopien gegen den Klimawandel... würden daraus ausbrechen. Lasst uns in die nächste Phase eintreten, lasst uns die Welt ein großes Stück besser, schöner, sauberer, gerechter machen! Wahrscheinlich klänge das heutzutage nur noch naiv. Dassnach wie vor eine Erfolgsgeschichte ist und sein kann, traut man sich kaum noch zu denken."Und hier ein möglicherweise historischesNein, es ist nicht ausgemacht, dass er nun Vizekanzler wird, musstegestern vor Kameras versichern. Hatte dernach der Macht gegriffen? "Schlicht lächerlich", nennt Silke Mertins in derdiesen Vorwurf: "Baerbock ist kein hilfloses Frauchen, das sich willenlos in die Ecke stellen lässt, sondern eine knallharte Machtpolitikerin. Sie hat sich auf der Grundlage des grünen Frauenstatuts die Macht genommen - trotz geringerer Qualifikation und schlechterer Aussichten auf Erfolg. Die willensstarke Baerbock ist die Letzte in der grünen Partei, die etwas mit sich machen lassen würde. Das zu unterstellen birgt in sich schon wieder einen. Gleichberechtigung gilt auch in der Niederlage. Baerbock ist mit ihrer Kanzlerkandidatur, die sie sich ausdrücklich zugetraut hat, gescheitert." Hier der-Bericht zu den grünen Machtspielen.Ein hilfloses Frauchen würde Johanna Roth Baerbock wohl auch nicht nennen. Doch ihrfindet sie schon bezeichnend: "Das Fiese an struktureller Herabwürdigung von Frauen ist", schreibt sie auf, "dass sie einem heutzutage nicht mehr ins Gesicht springt. Man spürt sie daran, wie Baerbock vergleichsweisewerden konnten, sondern zu einem Prüfstein ihrer Kompetenz wurden: Aber der Lebenslauf! Aber die Nebeneinkünfte! Und man spürt sie an den Untertönen, an der politischen und medialen Begleitmusik, auch jetzt wieder. Daran, wie FDP-Chefsich nun an Habeck herankumpelt und am Montag gleich zu berichten wusste, er habe noch am Sonntagabend sowohl mit ihm als auch mit Armin Laschet und Olaf Scholz telefoniert. Von Baerbock kein Wort. Daran, mit welcher Selbstverständlichkeitangenommen zu haben scheint und öffentlich für die Partei spricht."Der Rechtsprofessorwar in Berlin-Mitte als Wahlhelfer eingesetzt. Im berichtet er nochmal von derder Wahl in Berlin, wo immerhin fünf Stimmzettel auszufüllen waren, so dass einwar - mehr Wahlkabinen und Helfer wären angebracht gewesen: "Man stelle sich nur vor, am Wahlsonntag wäre stürmisches, kaltes Regenwetter gewesen: Es gehört nicht in den Bereich von Spekulation, dass dann viele Wählerinnen und Wähler auf eine Stimmabgabe angesichts der Umstände. Vereinzelt soll es dem Vernehmen nach in anderen Wahllokalen sogar dazu gekommen sein, dass Wählerinnen oder Wähler wegennach Hause geschickt wurden. Das wäre nicht nur glatt rechtswidrig, sondern vollends unerträglich."Entlassen kann man die Berlinernicht, sie ist in ihrer Position unkündbar. Aber sie sollte fordert imJulius Betschka. Zuviele Pannen hat sie zu verantworten, und das schon vor 2021: "wurden wegen falscher Auszählungen Parlamentssitze wieder aberkannt.gab es vor der Abgeordnetenhauswahl Probleme mit der Software, nicht einmal der Ausdruck der Wählerverzeichnisse funktionierte zunächst.bei der Bundestagswahl streikte wieder die Software. Erst in der Nacht lief das System wieder. Deutschland wartete auf Berlin." Undwurden Menschen "in einzelnen Wahllokalen nach Hause geschickt und konnten nicht wählen, Stimmzettel lagen in den falschen Wahlbezirken aus, Wähler:innen gaben ihre Stimmen noch weit nach 18 Uhr ab. Michaelis geht davon aus, dass auch diese Menschen 'unbeeinflusst' gewählt haben. Ein kommunikativer."