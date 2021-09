Terence Blanchards "Fire Shut Up in My Bones". Foto: Metropolitan Opera

Völlig berauscht startete New York in die neue Saison der, berichtet Frauke Steffens in der, mit Chamapagner, Nationalhymne aus dreitausend Kehlen und. Aber wie Steffens versichert, war es tatsächlich ein historischer Abend, denn erstmals brachte die Oper das Stück eines schwarzen Komponisten auf die Bühne: Der Jazztrompeter, der bereits viel Filmmusik für Spike Lee komponierte, hat "Fire Shut Up In My Bones" nach den Memoiren des schwarzen Journalistengeschrieben, mit Camille A. Brown führete ebenfalls zum ersten Mal eine schwarze Frau Regie in der Met. Themen sind Liebe, Trauer, Wut in einer schwarzen Erfahrungswelt: "Die Mutter arbeitet in einer Hähnchenfleischfabrik, um ihre fünf Söhne durchzubringen. Der Vater, die Brüder und Freunde flüchten sich in eindimensionale Männlichkeitsvorstellungen, und die Kirche spielt angesichts der eigenen gesellschaftlichen Ohnmacht eine große Rolle im Leben der Protagonisten. Charles Blow in seiner Autobiografie und Blanchard auf der Bühne zeigen eine, in der Charles, dargestellt von Will Liverman, aufwächst. Der Süden, singt der Chor ein ums andere Mal, das sei kein Ort ''."Besprochen werden die Uraufführung von"Otello"-Überschreibung "Der Hetzer" an der Oper Dortmunf ( taz ), Simon Stones "Komplizen" am Wiener Burgtheater (das Wolfgang Kralicek in der SZ als tolles Ensemblestück lobt),Inszenierung von"Eingebildetem Kranken" im Schauspiel Hannover ().