Wahlgewinner Christian Lindner präsentierte sich am Wahlabend mit einer. In den Wahldebatten, in denen es um vielesging (etwa Außenpolitik oder Europa), ging es ebenso wie in der ElefantInnenrunde erst recht nicht umbei: "Die epidemische, strukturelleund Sexualgewalt gegen Frauen und Kinder und ihre zerstörerischen Folgen? Kein Thema. Derund die den Frauen nach 'Familienpause' oder Teilzeitarbeit drohende dramatische Altersarmut? Kein Thema. Die vom politischen Islam in Afghanistan und der ganzen islamischen Welt ihrerberaubten Frauen? Kein Thema. Die Bedrohung von Demokratie und Rechtsstaat durchauch in Deutschland? Schon mal gar kein Thema."Bei verneigt sich der britische Autor vor: "Ich würde mein Haus darauf verwetten, dass, wenn Sie diesen Artikel lesen, etwa 73 Prozent der Deutschen für vier Parteien gestimmt haben werden, diesind und die in jeder beliebigen Kombination koalieren können. Die alte stalinistische Linke und die neonazistische Rechte, die zusammen etwa 18 Prozent erreichen werden, können aus dem alten Osten so laut schreien, wie sie wollen... Selbst wenn Angela Merkels eigene CDU nicht mehr die stärkste Partei ist ...haben."Marion Van Renterghem, lange ZeitRedakteurin und Autorin eines Buchs und eines Films über zieht imeine gemischteMerkels, die am Ende doch positiv ausfällt, weil Merkel den koordinierten Covid-Geld-Paketen zustimmte. Dabei hat sich Merkel sogarabgefunden: "Macron wurde trotz schwieriger Anfänge zu ihrem Lieblingspräsidenten in Frankreich, weil beide auf ihre Weisesind, weder links noch rechts. Der Merkelismus besteht ebenso wie der Macronismus aus einer geschickten Akrobatik der Versöhnung von Gegensätzen."Auch die Redaktion vonwirft in ihrem nicht signierten Leitartikel einen trotz allemauf die deutschen Wahlen. Alle Parteien im demokratischen Zentrum seien europafreundlich. Und "dass es in einem Land, das im Jahr 2015 seineweit geöffnet hat, bei den Wahlen keinen Streit über Einwanderung gab, und dass Klimawandel und Mindestlohn im Vordergrund standen, kann einem Frankreich, dessen Präsidentschaftswahlkampf vondominiert zu werden droht, als Beispiel dienen."Der Politologe sieht die Bundestagswahl in derzwar als eine historische, aber dersei leider kein Zeichen innerer Stärke: "Das zeigt schon der Vergleich mit der Lage von. Obwohl Olaf Scholz zu diesem Zeitpunkt längst als Kanzlerkandidat nominiert war, rangierte seine Partei damals in den Umfragen- weit hinter der Union, aber auch klar hinter den Grünen. Alle Zeichen der Zeit standen damals auf Schwarz-Grün. Die SPD ist somit nicht der strahlende Sieger aus eigener Stärke, sondern Profiteur des historischen Versagens zweier Parteien, die alle Möglichkeiten hatten, es unter sich auszumachen."Auch jetzt wartet Olaf Scholz, kommentiert Berthold Kohler in der. Noch sieht es so aus, als entschieden Grüne und FDP, wer "unter ihnen" Kanzler wird: "bleiben die beiden Parteien allerdings nur, wenn auch die Union daran festhält, die Regierung bilden zu wollen. Das hatte Laschet noch am Sonntagabend erklärt, und Söder hatte ihm beigepflichtet. Doch dieüber das miserable Ergebnis ist so groß, dass erste Stimmen dazu raten, das Heil lieber in der Flucht in die Opposition zu suchen."Jürgen Kaube sieht das mit dem Zünglein an der Waage in derironischer:"freuen sich jetzt aber natürlich darüber, dassabhängt. Pech für sie nur, dass man die Steuersätze für Besserverdienende nicht zugleichkann."In derist Gustav Seibt echt sauer über die: "Was sich dort am Sonntag abspielte, ist ein", schreibt er angesichts fehlender Wahlzettel und stundenlanger Wartezeiten, bis diese herbeigekarrt werden konnten (mehr dazu beim Tagesspiegel ). Denn Berlin leistete sich ausgerechnet am Wahlsonntag einen, für den die Innenstadt großräumig abgesperrt war: "Das aber ist keine zufällige Koinzidenz in einer planerischen Fehlentscheidung, es verrät etwas über dieder heute Regierenden in Berlin überhaupt: Da sie Mobilität für nachrangig halten, behandeln sie auch die Arbeits- und Lebenszeit der Einwohner wie. Bei all den Verkehrsumbauplänen spielt die Frage, wie schnell man vorwärts kommt, keine Rolle. Zeitdruck, Termindruck ist nicht vorgesehen. ... Dann scheitert eben auch einmal die ordnungsgemäße Durchführung von wichtigen Wahlen.""Ja, dit is Berlin", seufzt Alexander Neubacher bei. "In einer Bananenrepublik träte jetzt ein Wahlbeobachterteam der OSZE auf den Plan, um dieanzuprangern. In der deutschen Hauptstadt hingegen stellt sich anderntags die Landeswahlleiterin vor die Presse, spricht von 'und Pannen' und sagt, dass 'eigentlich' genügend Stimmzettel zur Verfügung gestanden hätten. Sie, was schiefgelaufen ist."Eine der großen Überraschungen dieser Wahl: Die meisten Stimmen dergingen an die. Überraschend ist das allerdings nur, weil die Medien über lange Zeit ein sovon den Jungen gezeichnet habe, meint aufYasmine M'Barek. "Offenbar kommen liberale und konservative junge Menschen in den öffentlichen Debatten wenig zu Wort - oder sie werden. Dabei haben diese Menschen gute Gründe für ihre Wahlentscheidung. Ein wichtiges Thema ist dabei, fast 60 Prozent der FDP-Wähler begründeten ihre Entscheidung damit. Auch wegen ihrerwurde die FDP gewählt, 60 Prozent der FDP-Wählerinnen finden auch ihre wirtschaftliche Kompetenz überzeugend. Nicht zuletzt ist derauch für junge FDP-Wähler ein wichtiges Thema. Das geht aus der Umfrage von fischerAppelt hervor. Sich für Klimaziele einzusetzen, bedeutet für diese Menschen also nicht automatisch, grün zu wählen."sind sowohlals auchgeschwächt, beobachtet Mujtaba Rahman bei. Deutschland ist nach den Wahlen total auf Innenpolitik und die Bildung der neuen Regierung fixiert. Und in Frankreich stehen Wahlen bevor. Im Hinblick auf diekönnte sich diese Schwäche deutlich zeigen. Boris Johnson könnte daskündigen, um von Problemen mit dem Brexit abzulenken. "Auch wenn dies nicht automatisch der Fall wäre und Verhandlungen folgen würden, könnte dies die beiden Seiten auf eine Eskalationsstufe bringen, auf derunvermeidlich werden. Weder Scholz noch Laschet haben sich zu diesem Thema geäußert und auch nicht angedeutet, dass sie sich für eine ebensoeinsetzen würden wie Merkel. Obwohl Merkel wahrscheinlich immer noch als Verwalterin im Amt sein wird, wenn es losgeht, birgt das Vakuum in Berlin und Paris die Gefahr, dass das Problem eskaliert." Noch schlimmer könnte sich diese Schwächen im Konflikt miträchen, fürchtet Rahman.Auch inwaren Wahlen, an diein dererinnert. In der für deutsche Verhältnisse angenehm kleinen Duma sitzen nun, schreibt er. Der Westen habe die Wahlen kritisiert. Aber wenn die Wahlen nach westlichen Kriterien stattgefunden hätten, so Jerofejew, hätte Putin ebenso gewonnen: "Gemeinsam mit Putin traut auch unser großartiges Volk dem Ausland nicht über den Weg, es mag die westliche Demokratie nicht, es hält sich selbst, verachtet liberale Werte, oder genauer gesagt, es versteht gar nicht, was das ist. Dafür geht es mit Begeisterung, liebt die Stärke und den Fußball. Für das Volk ist Putin, der Junge aus einer armen Leningrader Familie, der Sportler, Spion, einer der Ihren, sogar ein Vertrauter, wenn Sie so wollen, einer, den man versteht."