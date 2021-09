Mit eigener Stromproduktion: Chris Bushs "(Kein) Weltuntergang" an der Berliner Schaubühne. Foto: Gianmarco Bresadola

An der Berliner Schaubühne hatteInszenierung vonKlimastück "(Kein) Weltuntergang" Premiere. Das Stück dekliniert die globalen Folgen der Entscheidung durch, ob Nachwuchswissenschaftlerin Anna Vogel bei der berühmten Klimaforscherin Uta Oberdorf eine Stelle bekommt. "Klar, der Klimawandel ist schrecklich -auf der Bühne können trotzdem rechtsein", freut sich Peter Laudenbach in der: "Das Spiel mit vielen möglichen Entscheidungen und ihren bekannten und unbekannten Konsequenzen wird radikalisiert. Es geht nicht mehr nur um, sondern um die großen Menschheitsfragen, in dem Fall um die Klimafolgen unserer heutigen Lebensweise, samt der Entscheidung, den Hyperkonsum eisern gegen alle Vernunft zu verteidigen. Hier gewinnt die Inszenierung Dringlichkeit und rutscht dank der immer absurderen Szenarien, die die Wissenschaftlerinnen entwickeln, trotzdem nicht in den Schulfunk."-Kritiker Patrick Wildermann verlor sich am Ende ein bisschen in den Feedbackschleifen. UndFrauke Adrians möchte in der betont Ressourcen-sparenden Produktion kein Vobild sehen müssen : "Den Theatern sind ohnehin finanzielle Grenzen gesetzt; dass sie Geld für überteuerte Ausstattungen, kommt eher selten vor." (Und wenn, dann nur unter Protest!)In der porträtiert auch Christine Dössel die Tänzerin und Choreografin, die in Weimar die Goethe-Medaille erhielt. Tief eingebrannt habe sich ihr die Propagandaproduktion "Das rote Frauenbataillon" von 1964, erzählt die Tänzerin: "Auch Wen Hui träumte als Mädchen davon, eine dieserzu werden, studierte vor dem Spiegel die Schrittfolgen und Bewegungen ein. Sie ist ein Kind dieser Zeit, weshalb sie sich in ihren Arbeiten immer wieder mit den Einschreibungen der Kulturrevolution in den Köpfen und Körpern beschäftigt."Besprochen werden' Inszenierung von"Der Idiot" am Thalia Theater Hamburg (mit einem "wunderbaren", wie Frank Kurzhals in der Nachtkritik versichert),Inszenierung von"Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!" am Wiener Akademietheater ( Nachtkritik ), die Pop-Oper "Burt Turrido" des des Nature Theater of Oklahoma beim Zürcher Theater Spektakel ( NZZ ),' "The Girl On the Train" am English Theatre Frankfurt ( FR ),Uraufführung vonDrama "Violetter Schnee" am Theater an der Ruhr () undStück "Love" aus seinem Zyklus "The Inequalities" bei den Wiener Festwochen ( Standard ).