Die Amerikaner sind abgezogen. Thomas Gibbons-Neff fragt in der, was nun aus Afghanistan wird: "Im Gegensatz zu den besiegten Sowjets hinterließen die Amerikaner keine mitübersäte Landschaft. Stattdessen bleiben daund Ausrüstungen der Amerikaner, die nun für die Versorgung der siegreichen Taliban auf Jahre hinaus zur Verfügung stehen - Ergebnis von zwei Jahrzehnten und 83 Milliarden Dollar für die Ausbildung und Ausrüstung eines afghanischen Militärs und Polizei, die angesichts der schlechten Führung und der schwindenden Unterstützung durch die USA."Die Zentral-Taliban von Kabul haben im Moment noch. Aber es ist längst schongekommen, berichtet Alexandre Liagouras in: "Die letzte war am Samstag. Der Folk-Sängerwurde neben seinem Haus in der Provinz Baghlan durch einen Schuss in den Kopf ermordet. Er war sehr beliebt, vor allem wegen seiner Lieder über. Doch das neue Regime, das Afghanistan kontrolliert,. Während ihrer ersten Regierungszeit (1996-2001) wandten die Taliban eine strenge Version des islamischen Rechts an und schufen ein kulturelles Vakuum: Musik, Theater, Kino und Tanz waren verboten. Während die Taliban Maßnahmen zur Stärkung der Rechte von Frauen in den Bereichen Bildung und Arbeit angekündigt haben, ist ihreunverändert geblieben."Diebringt ein Dossier zum Jahrestag des. Die beiden Redakteurinnen Tanja Tricarico und Harriet Wolff stellen im Editorial die dann doch etwas suggestiv klingenden Fragen: "Was bleibt, außer gescheiterten undMilitäreinsätzen in Afghanistan und im Irak, dem, demokratische Staaten aufzubauen, und der, die Keimzellen islamistischen Terrors auszumerzen?"Sven Hansen stellt dem Islamwissenschaftlerdie Frage, ob der Einsatz in Afghanistan und danachden Amerikanern nicht "zum neoimperialistischen Projekt zur" geriet. Steinberg antwortet: "Das ist nicht mein Vokabular, aber die Beschreibung ist richtig... Bush griff den Irak auch an, um dort einen '' zu schaffen, der die Region refomieren und so die Entstehung von Terrororganisationen verhindern sollte. Schon damals eine."Bernd Pickert schreibt imDossier über die, die zum 11. September zirkulierten - mit kritischen Anmerkungen auch zu einem einflussreichenler (und kürzlich noch Mitherausgeber des Buchs zum vierzigsten Jubiläum der: "Ex-tazler Mathias Bröckers, der zunächst mit durchaus journalistischen Fragestellungen an die Anschläge herangegangen war und auf tatsächliche Ungereimtheiten und verfrühte Schlüsse hingewiesen hatte, verzettelte sich dann in den'-. Er gehört zu den Gründern und zum Freundeskreis des Rubikon-Verlags, auf dessen Homepage sich sowohl alles Mögliche zu 9/11 findet als auch Texte über und gegen die ''. Bröckers wurde fester Gast von'KenFM' - und schrieb ein Buch über den selbsterklärten großen Aufklärer Jebsen, der damals noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Verschwörungsthesen über 9/11 verbreitet hatte und heute ein Medienstar der Coronaleugner-Bewegung ist. "Und Andreas Fanizadeh schreibt in einem Essay über den möglichen Schutzraum für Terrorismus, der nun in Afghanistan wieder entstehen könnte: "Der Krieg gegen den islamistischen Terror ist nicht frei von Fehlern und Vergehen. Diefür den islamistischen Terror ist er nicht."Der Historiker erinnert in derangesichts der, die Gott für ihren Sieg danken, an die: "Ungewollt war durch die Gotteskrieger in Wien, Stockholm und Madrid demder Boden bereitet worden. Doch hatte der 'Westen' für den Säkularisierungsschub, den die Religionskriege auslösten,. Sie brachten namenloses Leid über die Völker und kosteten Abermillionen das Leben."Die USA wussten nicht, was sie wollten, darum sind sie, meint im Interview mit derder britische Historiker . "Sie hatten keinen Plan; und die Umsetzung der Politik war eine Katastrophe. Dies ist eine Tragödie für die Tausenden von tapferen jungen Soldaten und Soldatinnen, die von den USA und ihren Verbündeten entsandt wurden und die ihr Leben verloren haben, und für die vielen Zehntausenden, die durch die Intervention verletzt und beeinträchtigt wurden. Aber es war auch eine Katastrophe für die Menschen in Afghanistan. Es war nie klar, was diewaren, abgesehen davon, Osama bin Laden zu finden. Aber die USA habenermöglicht und die Augen davor verschlossen, und sie haben so die Grundlage für das Wiedererstarken der Taliban gelegt."