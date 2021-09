Nach Ulrich Rasches "Ödipus"-Inszenierung am DT gibt es in Berliner Theatern gleich noch zwei mal den "Ödipus"-Stoff zu sehen:inszeniert an der Deutschen Oper "Greek" vonalsüber die Selbstfindung eines jungen Mannes aus dem Londoner Kleinbürgertum. Im sieht Christiane Peitz im Oedipus-Drama den Stoff der Stunde: Die Pandemie tobt, und schuld ist der Mensch: "Gemeinsam ist den Werken eine ungemein beredte, sinnlich-expressive, vongezeichnete Musik. Man fragt sich, warum die Stücke nicht öfter aufgeführt werden, so unweigerlich ziehen sie einen in Bann. Bei Turnages Kammerensemble mit wenigen Streichern, viel Blech und Percussion, bis zum Exzess mit martialischem Schlagwerk und wuchtigen Clustern. Aber sie kann auch stocken, streicheln, wehmütig werden, mit entrückter Celesta und Liebesbeschwörungen." Und mehr: "Aus der virtuosen Künstlichkeit erwächst eine Art", versichert Julia Spinola in der, angesichts der "knallbunten Comic-Inszenierung von Pinar Karabulut. Die antike Pest wütet im Londoner East End als Massenarbeitslosigkeit und Verelendung. Statt die beinharte Sozialkritik in einem brutalen Realismus aufzugreifen, zeigt Karabulut ein, in dem man für einen Flachwitz über Leichen geht."Oper "Oedipe" von 1936, an der Komischen Oper von Evgeny Titov inszeniert, ist dagegen "ganz den zeitlosen Fragengewidmet", schreibt Gerald Felber in der. "Und während bei Turnage kein Tropfen Blut floss, gab es hier überreichlich davon plus Geburtswehen- und vielerlei anderem Wehgeschrei, düsteren Sexverknäuelungen und rotschwärzlich baumelndem Gekröse. InRegie allerdings erlangen solche Standard-Beilagen heutiger Theaterregie tatsächlich eine übers Schockhafte hinausgehende". Spinola durchlebte nur "ermüdend bleiernen Pathos ... mit grauen Steinmauern und einerin der Mitte. Eva Dessecker packt die Darsteller in sackartige Jesusfilm-Kostüme, in denen sie zwei Stunden lang im Wasser kriechen, sich krümmen und einander, als würde man sonst den Ernst der Tragödie nicht begreifen." Berührt ist Niklaus Hablützel in der: "Das Orchester spielt mit makelloser Konzentration eine Musik von kaum fassbarem Reichtum an Schönheit und Tiefe." In derkann Manuel Brug mit Enescus "folkloristischer Bukolik" so wenig anfangen wie mit Karabuluts "im Simpsons-Look".Weitere Artikel: Helmut Mauro schreibt in derzum Tod des Komponisten