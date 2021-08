Der im deutschen Exil lebende afghanische Journalist Mortaza Rahimi ist entsetzt über den. Aber natürlich, schreibt er in der taz, haben sie Fehler gemacht: "Der Höhepunkt dieser Fehler warenund unzählige Zugeständnisse an diese Terrorgruppe. So erhielten die Taliban die Möglichkeit, eine politische und diplomatische Position in der Region einzunehmen, was zu ihrer erheblichen Unterstützung ausund demführte."Alles alles seit 2001 ist, ist sich dagegen Georg Diez in seiner Kolumne sicher: "Es wurde eine 'Herrschaft des Terrors' errichtet, so nennt das der amerikanische Journalist und Pulitzerpreisträgerin seinem kürzlich auf Englisch erschienenen Buch 'Reign of Terror' - nicht von den Taliban, sondern, im Ausland wie im Inland."Nikolas Busse gibt in derJoe Biden recht, der die Schuld für das Debakel bei den Afghanen sieht, die sich nicht verteidigten: "Mit der Frage 'von Amerikas Töchtern und Söhnen soll ich noch in den afghanischen Bürgerkrieg schicken, wenn ihn die afghanischen Truppen nicht führen wollen?' trifft er den Nagel auf den Kopf." Die Präsenz der Amerikaner habe zwar befriedend gewirkt, so Busse. "Wer aber wäre bereit gewesen, sich auf einein Afghanistan einzulassen? Amerika ist seit Langem kriegsmüde. Den Europäern fehlen die militärischen Mittel, vom Kampfeswillen ganz zu schweigen. Die Wahrheit ist, dass nicht nur die Afghanen vor den Taliban davonliefen, sondern."Es sei ein Mythos, dass "ein migrationsfreundliches politisches Programm per se zuführe", schreibtin der. Dennoch habe die übergroße Angst davor deutsche Politiker bewogen, dieviel zu spät einzuleiten: "In diesem Fall hätte manmüssen, für eine konkrete Personengruppe, für eine zu definierende Anzahl von Menschen, die die Bundeskanzlerin kürzlich mit etwa 10.000 Menschen beziffert hat. Und wären es dreimal oder fünfmal so viele - es hättejener Signale gehabt, vor denen die handelnden Personen eine so große Angst haben."enden oft im Desaster. Aber ohne Interventionen wird es künftig auch nicht gehen, meint -Autor Thomas Schmid: "Zumal die Gegenstrategie zur Intervention, das, eine miserable Bilanz aufzuweisen hat. Die Engelsgeduld, mit der deutsche Außenminister von Steinmeier über Westerwelle bis Maas bemüht waren, 'denzu lassen', hat höchst selten zu vorzeigbaren Ergebnissen geführt. Kein diplomatisches Geflöte hat Putin zum Einlenken in der Ukraine genötigt."In dererzählt der schuldgeplagte afghanische Schriftstelleraus dem indischen Exil, wie er versucht seinezu trösten, die verängstigt in Afghanistan festsitzen: "Die Taliban sagen offen, was für Beziehungen sie mit anderen Ländern haben möchten. Die internationale Gemeinschaft kann und sollte das als Köder nutzen, und damit dafür sorgen, dass die Rechte der Frauen, Minderheiten und aller Bürger Afghanistans anerkannt werden.""Entweder haben die Taliban sich gewandelt oder sie haben schlichtgefressen", berichtet auch Thomas Avenarius in dernach der ersten Pressekonferenz, die die Taliban nach der Einnahme Kabuls gaben: "Die militanten Islamisten wollten die, versprach der Sprecher der Bewegung bei der ersten Pressekonferenz nach der Einnahme von Kabul. Man werde auch andere politische Kräfte an der Macht in Afghanistan teilhaben lassen, sagte Sprecher Sabihullah Mudschahid. 'Wenn die Regierung gebildet ist, dann wirddaran haben.'" Auch die Frauen?Die Filmemacherin Sahraa Karimi befürchtet dagegen das schlimmste, schreibt sie in einem offenen Brief, aus dem diezitiert: "In den vergangenen Wochen haben die Taliban, sie haben viele Kinder gekidnappt, Mädchen als Kinderbräute an ihre Männer verkauft, sie haben, sie haben einen unserer geliebten Komödianten gefoltert und ermordet und einen unserer Dichter sowie den Zuständigen für Kultur und Medien unserer nun abgesetzten Regierung."Bei fragt Katrin Elger, ob wir nicht erstens einebei den zu erwartenden afghanischen Flüchtlingen brauchen, und zweitens, warum sich Feministinnen kaum zum Thema äußern: "Mit sehr viel Energie stürzen sich Aktivist*innen und Politiker*innen in den Kampf, um mehrzu erreichen, Quoten in Aufsichtsräten und Vorstandsetagen oder höhere Gehälter. Keine Frage, auch in diesen Belangen gibt es im Sinne der Gleichberechtigung noch viel zu tun. Was die Benachteiligung der Frauen im Asylsystem betrifft, bleibt es aber. Vielleicht, weil es dabei 'nur' um einen humanitären Aspekt geht - und nicht um die Verteilung von Macht?"Die einstige Erkenntnis, dass auch "am Hindukusch verteidigt wird", wird in den letzten Tagen bemerkenswert wenig zitiert. kommt innochmal darauf zurück: "In Wirklichkeit erhöht dieser chaotische, demütigende Rückzug dasauf das amerikanische Heimatland erheblich. Abgesehen davon, dass er einen dysfunktionalen amerikanischen außenpolitischen Apparat offenbart, ist Afghanistan jetzt auch ein. Selbst wenn wir in der Lage sind, einige unserer afghanischen Geheimdienstmitarbeiter abzuziehen, haben die USA eine wichtige Informationsquelle über dschihadistische Aktivitäten verloren."Außerdem: Diehaben schon im Juli Kontakt mit den Taliban gesucht, denn sie haben ein "" mit Afghanistan, womit der östliche Wurmfortsatz des Landes Richtung China gemeint ist, berichtet Stuart Lau bei. Aber die Bravgewordenen hätten bereits versichert, das sienicht unterstützen werden. Bei untersucht Maximilian Kalkhof die Rolle der Chinesen im Geschehen.