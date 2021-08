Fabian Kretschmer

"'Mit zu Schützenden ist die Maschine nun auf dem Weg nach Taschkent/Usbekistan', teilte das Verteidigungsministerium auf Twitter mit." Wir lassen Millionen afghanischer Frauen im Stich, aber dafür wenigstens in gendergerechter Sprache. https://t.co/KebRd6f2wU - Thierry Chervel (@chervel) August 17, 2021

Der Abzug der Amerikanerhat auch deshalb eine so symbolische Wirklung, weil er von Joe Biden alsinszeniert wurde. Zwanzig Jahre nach demsollte der Krieg für die Amerikaner beendet sein. Diegab ihm in diesem Punkt im Sonntagseditorial recht: "Am 6. April teilte er seinen Mitarbeitern mit, dass er alle Truppen bis zum 11. September abziehen wolle. 'Ich war der vierte Präsident, der über eine amerikanische Truppenpräsenz in Afghanistan verfügte - zwei Republikaner, zwei Demokraten', sagte er später. 'Ich würde und werde diesen Krieg nicht an einen fünften weitergeben.' Es war eine Entscheidung,erforderte. Der Präsident wusste genau, was seine Kritiker daraus machen würden - und was sie schon jetzt daraus machen."Auch jetzt noch könnte sich erweisen, dass-Kolumnist Thomas Friedman, der auf diesetzt: "Sie haben gerade die Verantwortung für ganz Afghanistan geerbt. Sie werden bald unterstehen, Ordnung und Arbeitsplätze für die Afghanen zu schaffen. Und das wirdund Investitionen von Ländern erfordern, bei denen Amerika großen Einfluss hat - Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Pakistan und die Mitglieder der."Eine der Fragen, die sich die Welt nach dem überstürzten Abzug der Amerikaner (von ihren unbedeutenden Alliierten nicht zu sprechen) stellen wird, lautet: "sind die Vereinigten Staaten?" Die Amerikaner hätten ebenso gut zu ihrem Engagement stehen können, meint Bret Stephens ebenfalls in der: "In den letzten Jahren haben die Vereinigten Staaten einein Afghanistan aufrechterhalten, die größtenteils für die Überwachung, die Logistik und den Schutz der afghanischen Streitkräfte in der Luft zuständig war und dabei nurhinnehmen musste. Jeder amerikanische Präsident hätte diese Position fast unbegrenzt beibehalten können - ohne Aussicht, die Taliban zu besiegen, aber auch ohne Aussicht, von ihnen vertrieben zu werden."haben den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan hämisch kommentiert, und die chinesische Führung hat die Taliban bemerkenswert früh anerkannt, notiert in der. Die Gründe liegen auf der Hand: "Beide Länder teilen eine 76 Kilometer lange Grenze, die entlang der muslimisch geprägtenverläuft; dort also, wo China Hunderttausende Uiguren in politischen Umerziehungs- und Straflagern interniert hat. Es wäre einfür die Volksrepublik, wenn militante Anhänger der Uiguren nun in Afghanistan Schutz finden würden, um aus dem Exil eine Widerstandsbewegung zu organisieren. Dementsprechend früh und präventiv rollte Peking den Islamisten den diplomatischen roten Teppich aus."Nicht nur für Amerika,ist der Abzug aus Afghanistan eine schwere Niederlage, schreibt Berthold Kohler in der: "In der deutschen Afghanistan-Diskussion spielten die strategischen Fragen nur am Rande eine Rolle. Sie beschäftigte sich, wie auch jetzt wieder, lieber mit den humanitären Aspekten. Aber auch Berlin wollte in Afghanistan etwas bekämpfen, allerdings eher mit denals mit denen der Bundeswehr:. Jetzt aber droht eine Massenflucht, deren Ziel klar ist." Und Thomas Gutschker ergänzt ebenfalls in der: "Die Lowtech-Kämpfer habengemacht. Sie besitzen jetzt fast alles, was die afghanischen Streitkräfte eigentlich dazu befähigen sollte, die Islamisten zurückzuschlagen."Nicht mal alle Deutschen sind aus Afghanistan evakuiert worden, es sind auch noch gut 10.000 ihrerim Land, denen der Tod droht. Laut hat die Bundesregierung "Vorwürfe zurückgewiesen, trotz des Vormarschs der Taliban in Afghanistan zu lange untätig geblieben zu sein. Es werdean Verfahren zur Evakuierung gefährdeter afghanischer Ortskräfte gearbeitet, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Christofer Burger."In derist Stefan Braun fassungslos über das "monatelange Zögern" bei der Erteilung von Visa für die Ortskräfte. "Jetzt setzt sich der Eindruck fest, dass hier sehr vielemitgebracht haben, um diesen Einsatz anständig zu Ende zu bringen.hätte geheißen, sich früh auf alle Eventualitäten vorzubereiten.hätte geheißen, sich rechtzeitig Gedanken zur Rettung und Aufnahme der Ortskräfte zu machen.hätte bedeutet, bei diesen Ortskräften nicht zu unterscheiden zwischen denen, deren Arbeitgeber die Bundeswehr war - und all den anderen, die für zivile Organisationen gearbeitet haben. Undzu sein, hätte verlangt, im Moment der Not wirklich alle bürokratischen Hemmnisse hintanzustellen, um die Menschen rechtzeitig herauszuholen. Was da alles passiert oder eher alles nicht passiert ist: Es ist."In dermöchte sich Sonja Zekri nicht vorstellen, wasin Afghanistan gerade durchmachen. Im Verlust ihrer Freiheit liegt auch "eine, die weit düsterer ist als es die Taliban-Herrschaft vor zwanzig Jahren war. Dass Frauen und Mädchen ihre alles andere als vollkommene Freiheit nur so wenige Jahre genießen konnten, dass ihnen Rechte gewährt und nun wieder genommen werden, dass sie den Befindlichkeiten launischer Herrschersind, das ist eine Botschaft, diebegreifen müssen: Nichts, was sie erstritten haben, kein Recht, das sie erkämpft haben, ist unantastbar, wenn der Wind sich dreht."Und was sagtzu dem Schlamassel? Sie hat immerhin Wahlkampf gemacht mit der Parole "". In derist Ulf Poschardt auf hundertachtzig: "Genauso gut hätten siekönnen. Oder die Schwulen, die nun erschlagen und gehängt werden. Auch der in vielen Teilen vulgäre Pazifismus der Grünen blendet aus, was diefür die letzten Menschenrechtsstandards ist. Da sind diese Linken und ja leider auch viele Bürgerliche, der sein 'America first' ja auch als Abkehr von alten imperialen Neigungen verstand." Für Poschardt zeigt das vor allem eins: "Die intellektuellen und kulturellen Eliten haben den Denkhorizont auf die Reichweite ihres Lastenfahrrads reduziert. Wer das Erreichen von Beirut, Bagdad oder Kabul aus ökologischen Gründen sowieso für sich außer Betracht lässt, hört im Zweifel eher auf, daran zu glauben, dass dasist."Der Arztbetreibt seit Jahrzehnten in Afghanistan Schulen und erwartet im Gespräch mit Michael Hanfeld von der, damit auchweitermachen zu können, "da wir auch in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit den regionalen Würdenträgern und', sogenannten 'moderaten Taliban', unsere Projekte abgesprochen haben und in dieser Zeit keines unserer Projekte und keiner unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihnen bedroht wurde." Erös schlägt vor, den angeblich geläuterten Taliban nun mit Entwicklungshilfe zur Seite zu stehen.