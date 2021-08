Ein Traum in Cinemascope und Ferraniacolor: "L'Impero del Sole" von 1955

Versperrte Aussichtslosigkeit: Joe Caroffs "West Side Story"-Plakat

Das-Team berichtet in Notizen von seinen schönsten Fundstücken beim filmhistorischen ""-Festival in Bologna. "Der eine Film, für den allein schon die Reise nach Italien sich gelohnt hätte", schreibt etwa Rainer Knepperges, "war der unvorstellbar schöne 'L'impero del Sole' (1955) von Enrico Gras und Mario Craveri. Was der Reisefilm quer durch Peru in Cinemascope und Ferraniacolor zu bewirken vermag, ist. Wie wenig man weiß; wie grandios, wie grausam,."Gerhard Matzig gratuliert in derdem Grafikdesignerzum hundertsten Geburtstag. Caroff zeichnete nicht nur für zahlreiche Ikonen der Filmplakatkunst verantwortlich, sondern entwarf einst auch das-Logo, das ihm gerade mal magere 300 Dollar eingebracht hat. "Er ist der kongeniale Schöpfer von Bildwelten, die die Moderne geprägt haben", schreibt Matzig. "Jede gute Grafik ist wie jeder gute Film und jedes gute Buch eben auchund."Weitere Artikel: Katrin Hillgruber spricht für denmit der polnischen Filmemacherinüber deren neue, auch auf besprochene Satire "Der Masseur". Andrey Arnold spricht für diemit dem Regisseurüber seine-Verfilmung "Martin Eden". In Paris hat daswiedereröffnet, berichtet Marc Zitzmann in einem online nachgereichten-Artikel. Andrea Diener amüsiert sich in dermit, einem Portal , das allen, die in echten Filmen und Serien Erwähnung finden, ein Zuhause bietet.Besprochen werden"Promising Young Women" mit Carey Mulligan ( Tagesspiegel ) undaufgezeigter Thriller "Beckett" ( taz ).